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Natálie Tichánková vystoupala na muzikálový Olymp. Získala Thálii za Evitu

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  12:53
Cenu za muzikál, operetu a jiné hudebně dramatické žánry v ženské kategorii...

Cenu za muzikál, operetu a jiné hudebně dramatické žánry v ženské kategorii získala Natálie Tichánková. (3. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Cenu za muzikál, operetu a jiné hudebně dramatické žánry v ženské kategorii...
Cenu za muzikál, operetu a jiné hudebně dramatické žánry v ženské kategorii...
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Na muzikálový Olymp vystoupala herečka a zpěvačka Natálie Tichánková z Moravského divadla Olomouc. Ta v sobotu večer proměnila nominaci a získala Cenu Thálie v kategorii Muzikál za roli Evy María Duarte de Perón v rockovém muzikálu Evita. Dojatá Tichánková děkovala při přebírání ceny domovskému divadlu i celému tvůrčímu týmu a prozradila, že v počátku zkoušení tohoto muzikálu v žertu říkala, že za něj přiveze Thálii.

„A nakonec se to skutečně stalo. Celý tým Evity zaslouží velký potlesk,“ uvedla za Moravské divadlo Olomouc mluvčí Vlasta Pechová.

Tým Evity měl na letošních Tháliích silné zastoupení. „Už samotné čtyři nominace jsou pro celý tvůrčí tým velkým oceněním a máme z nich obrovskou radost. Evita je navíc projektem, který má za sebou dlouhou cestu. Na její přípravě se podílela dvě umělecká vedení Moravského divadla Olomouc a za výsledkem stojí práce desítek lidí. Děkujeme režisérovi Marku Davidovi, autorovi českého textu Michaelu Prostějovskému a všem, kteří se na inscenaci podíleli, na jevišti i v zákulisí,“ doplnili divadelníci.

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Podle poroty Tichánková v roli argentinské ikony Evy Perónové opět dokázala, že rozporuplné ženské hrdinky jsou její doménou. Bravurně zvládla pěveckou, hereckou i pohybovou složku role, vynikající jsou zejména její výstupy s imaginárním průvodcem dějem příběhu jménem Che.

Porota přihlédla také k jejím výkonům v dalších rolích, jako je například role Dolly Leviové v muzikálu Hello, Dolly!, který uvedlo Slezské divadlo Opava.

Natálii Tichánkovou i dalšího z nominovaných Radima Bierského uvidí olomoučtí diváci již dnes při nedělním uvedení Evity. Po skončení inscenace se uskuteční autogramiáda.

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