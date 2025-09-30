Firma dluží milion na pokutách, celníci si počíhali na její kamion. Botičku měl šest dní

Autor:
  12:05
Rumunská firma jezdila po českých silnicích s přetíženými kamiony, pokuty v celkové výši téměř milion korun však nikdy nezaplatila. V uplynulých dnech ji k tomu však čeští celníci donutili. Počíhali si na jednu z jejích nákladních souprav a když řidič dlužnou částku nezaplatil, tahač dostal botičku.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Akci odstartoval podle nyní zveřejněných informací Celní úřad v Liberci. Jeho pracovníci 19. září zaregistrovali, že na druhé straně republiky v Lanžhotě vjel do Česka rumunský kamion patřící firmě, která dluží na nezaplacených pokutách 932 tisíc korun. Jak přesně informaci získali nechtějí celníci z taktických důvodů prozradit.

Celníci si počíhali na kamion firmy s nezaplacenými pokutami
Celníci si počíhali na kamion firmy, která nezaplatila pokuty v celkové výši téměř milion korun. Když řidič sumu neuhradil, tahač dostal botičku.
Celníci si počíhali na kamion firmy, která nezaplatila pokuty v celkové výši téměř milion korun. Když řidič sumu neuhradil, tahač dostal botičku.
Celníci si počíhali na kamion firmy, která nezaplatila pokuty v celkové výši téměř milion korun. Když řidič sumu neuhradil, tahač dostal botičku.
4 fotografie

„Vůz se objevil na našem území po roce a půl, naskytla se tedy jedinečná šance dluh vymoci. Okamžitě se proto rozjela spolupráce celníků napříč republikou, kteří po soupravě pátrali. Díky tomu se ji podařilo zastavit nedaleko Lipníku nad Bečvou,“ popsal David Kubenz, mluvčí Celní správy pro Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj.

Řidič následně celníkům sdělil, že vysokou sumu není schopen na místě zaplatit, čímž jeho jízda skončila. Tahač dostal botičku a na místě nakonec zůstal stát šest dní. Teprve poté dorazila na účet celní správy dlužná částka a botička byla poté sejmuta.

„Celní správa ČR pokračuje v posilování kompetencí v roli takzvaného státního vymahače. Důkazem toho je i novelizace zákona, v důsledku které může celník mimo jiné pro účely úhrady nedoplatku zadržet i věc, jež je postižitelná daňovou exekucí,“ doplnil Kubenz.

Řidič odmítl zvážení náklaďáku, sto tisíc na pokutu vytáhl z batohu

O něco lepší pravomoci už nyní existují i při postihování právě přetížených nákladních souprav. Kromě toho, že jim může být zakázána další jízda až do přeložení části nákladu tak, aby byly dodrženy předpisy, lze také při odmítnutí vážení udělit pokutu až sto tisíc korun.

Policisté včetně těch z Olomouckého kraje se ovšem v praxi už setkali se situacemi, kdy s tím řidič, případně jeho firma počítá a zmíněnou sumu rovnou vozí s sebou.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Graubner se tvrdě opřel do Stačilo!. Ať se zastává chudých, reaguje Maláčová

Pražský arcibiskup Jan Graubner se ostře vymezil proti hnutí Stačilo!. Čechy vyzval, aby se při volbách rozhodovali odpovědně. Podle jeho vyjádření pro Aktuálně.cz není možné přehlížet, že toto...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

Agresivní výrostci šíří na hřišti strach. Děti hlídají rodiče, strážníci i kamery

Premium

Na hřišti na panelákovém sídlišti mezi ulicemi Fibichova a Sládkova v Šumperku na Olomoucku bývá v těchto dnech víc rodičů, než bylo dříve obvyklé. Menší děti, které už si jinak hrají samy bez...

Firma dluží milion na pokutách, celníci si počíhali na její kamion. Botičku měl šest dní

Rumunská firma jezdila po českých silnicích s přetíženými kamiony, pokuty v celkové výši téměř milion korun však nikdy nezaplatila. V uplynulých dnech ji k tomu však čeští celníci donutili. Počíhali...

30. září 2025  12:05

Šetřete za elektřinu s námi, vybízí přerovský magistrát ke komunitní energetice

Nejen se začátkem podzimu kdekdo přemýšlí, jak držet výdaje za elektřinu pod kontrolou. Přerov nyní začal nabízet lidem možnost přidat se do energetického společenství a ušetřit i několik tisíc...

30. září 2025  5:45

Pro Moravu jsou charakteristické meandry a černé zbarvení, říká kapitán výletní lodi

Jako by se všechno zastavilo, přibližuje Olomouc pohledem z hladiny řeky Moravy kapitán výletní lodi Šimon Pelikán. Protože řeka byla dlouhou stranou pozornosti, rozhodl se z ní udělat zážitek. Teď...

29. září 2025  14:43

Obchodní centrum Olympia Olomouc koupila skupina Redstone miliardáře Morávka

Investiční a developerská skupina Redstone miliardáře Richarda Morávka koupila obchodní centrum Olympia Olomouc. Prodávalo ho společnost CCPEPF Poland Intermediate, která je součástí investiční a...

29. září 2025  14:09

Desítky hrobů v Olomouci poškodil několikrát trestaný muž, patrně hledal cennosti

Kriminalistům se podařilo vypátrat a zadržet vandala, který zneuctil místo posledního odpočinku. Během noci na čtvrtek 11. září poničil na padesát hrobů v areálu Ústředního hřbitova v Olomouci....

29. září 2025  11:16,  aktualizováno  11:42

Nenápadný pracant Čacho se Olomouci vyplácí. Dovedu ještě víc, říká

Nenápadný ale důležitý. Nová akvizice olomouckých hokejistů Viliam Čacho zatím nepatří k nejvytěžovanějším hráčům svého týmu, ale kohoutům se vyplácí dost možná nejvíc ze všech letních příchodů.

29. září 2025  10:26

Tijani? Mrhá potenciálem. Janotka i o krizi, která není, a zraněných hráčích

Že by se fotbalistům Olomouce povedlo odčinit úterní blamáž, kdy coby obhájci vypadli z Českého poháru na úkor týmu ze čtvrté ligy? To ani zdaleka.

29. září 2025  9:56

Do školy autem, pohyb minimální. Olomoucké děti prosedí půlku dne, ukázal průzkum

Průměrný olomoucký osmák nedosáhne ani na hodinu intenzivního pohybu denně, naopak celých 11 hodin prosedí. Alarmující zjištění přinesl nejnovější výzkum odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci....

29. září 2025  4:54

Olomoucká nemocnice nabízí nový test, potravinové intolerance odhalí z dechu

Olomoucká fakultní nemocnice nedávno zahrnula do prováděných vyšetření nový test. Ten umožňuje odhalit potravinové intolerance, tedy nesnášenlivost například mléčného nebo ovocného cukru či umělých...

28. září 2025  5:57

Bohemians - Olomouc 2:2, Júsuf ukončil dvouměsíční půst, dvakrát se trefil Vašulín

Olomoučtí fotbalisté po ostudném vystoupení v domácím poháru, kdy nestačili na tým až ze čtvrté nejvyšší soutěže, remizovali na půdě Bohemians 2:2. Za hosty se dvakrát trefil Daniel Vašulín, o půli...

27. září 2025  14:40

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

27. září 2025  12:14,  aktualizováno  13:58

Katedrála svatého Václava v novém světle. Modernizace osvětlení ušetří energii

Jedna z největších dominant Olomouce katedrála svatého Václava a její věže dostaly novou noční vizáž. Technické služby města Olomouce totiž provedly kompletní modernizaci osvětlovací soustavy....

27. září 2025  6:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.