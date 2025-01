Zaváhala, a pak skočila, líčí spolužáci pád školačky. Mluví se o šikaně

Před ZŠ a MŠ v Čelechovicích na Hané na Prostějovsku příchozí na první pohled upoutá betonový balkon, na který vedou schody, které však nejsou přístupné a chrání je dva řetězy. Vchodové dveře do objektu jsou na čip a nedá se do nich dostat, příchozí mají jedině možnost zazvonit na zvonek.

Redaktorka iDNES.cz hned v šatně potkala dívku, která se o pondělní události rozpovídala. „Vím, co se stalo, byla to moje kamarádka. Mohla umřít,“ zalesknou se jí v očích slzy.

Zavedla redaktorku po schodech do prvního patra a šly dlouhou chodbou. Na jejím konci sídlí učebna chemie a fyziky, přes dveře je umístěna policejní páska s nápisem Vstup zakázán. „My do té třídy teď nesmíme,“ krčí rameny dívka.

Hlouček dětí, který měl mít v pondělí před dvanáctou v této místnosti hodinu, viděl, jak dívka ze třídy otevírá okno a vstupuje na balkon.

„Dveře jsou zamčené, těmi se na balkon dostat nedá, ale oknem to možné je,“ vyslechla si redaktorka.

Kluci jí nadávali

Podle informací, které se iDNES.cz podařilo na místě zjistit, dívka přelezla zábradlí a chvíli tam jen tak stála a přemýšlela. „Jako by váhala, zda to udělat, nebo ne. Všichni na ni volali, co tam dělá. Neřekla nic, dřepla si, odrazila se a skočila,“ popsala svědkyně události.

Další děti na telefonu sledují reportáž CNN Prima News, ve které vypovídá dívčina matka. „Kluci se jí posmívali a měli jí vulgárně nadávat do negrů. S ničím podobným se mi však nikdy nesvěřila a nikomu to tady neřekla,“ líčí svědkyně s tím, že dívka nebyla přímo z Čelechovic, ale dojížděla.

„Držela to asi v sobě a bylo jí z toho tak zle, že si chtěla vzít život,“ krčí rameny.

Když redaktorka narazila na zaměstnankyně školy, na dotazy jí neodpověděly a rovnou se odkázaly na ředitele Tomáše Doseděla.

Ten upozorňuje, že neřekne víc, než od něho už dříve zaznělo. „Ano, jednalo se o druhý stupeň a balkon v prvním patře, dívka se na něho dostala z učebny chemie a fyziky,“ přitakal.

„Šikanu jsme ve škole momentálně neřešili. Loni na konci roku jsme v této třídě řešili nějaké vztahové problémy týkající se kamarádství, ale letos jsme ohledně tohoto neměli vůbec žádné indicie,“ ujišťuje Doseděl s tím, že školní klima sledují, mají schránku důvěry i školní poradenské pracoviště. „Ani nikdo z rodičů si na nic nestěžoval,“ dodává ředitel.

„Kolem dvanácté hodiny mi zavolal ředitel školy a řekl mi, že moje dcera o přestávce seskočila z balkonu,“ líčila pro CNN Prima News dívčina matka. „Zeptala jsem se, jestli je v pořádku. On mi odpověděl, že ‚asi pánev a je asi při vědomí‘.“

Podle ní za všechno může dlouhodobá šikana. „Dcera mi řekla, že se jí posmívali a vulgárně jí nadávali. Zodpovědné mají být děti ze šesté a osmé třídy. Držela to v sobě, dokud to nevybublalo a nerozhodla se si vzít život,“ dodala žena.