Na zámek pod Kosířem se vrátil Mánesův obraz, desítky let byl nezvěstný

Zmíněná olejomalba o rozměrech pouhých 18 krát 13 centimetrů je považována za stěžejní dílo malíře, který byl přítelem šlechtické rodiny Silva-Tarouca, jež na zámku v minulosti žila a jejíž členové byli Mánesovými mecenáši.

Během kosířských pobytů mezi lety 1846 až 1870 umělec namaloval některé ze svých nejlepších prací, jako jsou například Líbánky na Hané nebo Život na panském sídle. Obraz Červené paraplíčko vznikl někdy mezi lety 1855 až 1856 a jeho zapůjčení ze soukromé sbírky zprostředkovala Národní galerie Praha.

„Mám radost, že se na letní sezonu podařilo díky dlouhodobé spolupráci s Národní galerií zapůjčit další vrcholné Mánesovo dílo, které má navíc k našemu zámku tak krásný vztah. Mánesova tvorba mě baví, protože za mnoha jeho obrazy je zajímavý příběh – a Červené paraplíčko není výjimkou,“ vyzdvihl kastelán Martin Váňa.

„Rád bych proto na zámek pozval nejen milovníky tohoto malíře, ale také všechny, kteří mají rádi příběhy a bohatou historii naší země,“ dodal a upřesnil, že kromě slavného díla je na zámku vystavena také kopie obrazu ze sbírek Národní galerie a jeho skica, na kterých lidé mohou srovnat, jak se liší od svého originálu.

Soukromé vyznání múzám bylo ukryto

Rokoko-romantický výjev dvou milenců pod červeným paraplíčkem, jež na ně vrhá stín, je spojený s kosířskou krajinou. „Malba je ukázkou díla, které Mánes nevytvářel na zakázku, ale jako své soukromé vyznání, a je úzce propojena s ženami, které mu byly blízké,“ podotkla Veronika Hulíková, ředitelka Sbírky moderního umění Národní galerie Praha.

„Luisa Bělská mu poskytla první inspiraci a Jetty Gallenbergovou byla častým hostem na zámku Čechy pod Kosířem, v jehož okolí se výjev odehrává. Bohatá paleta a virtuózní práce se štětcem činí z malby jeden z nejkrásnějších Mánesových obrazů, i když formátem patří k nejmenším,“ doplnila.

Proč navštívit zámek Čechy pod Kosířem Zámek, který spravuje Vlastivědné muzeum v Olomouci, se pyšní největší sbírkou originálních děl malíře Josefa Mánesa v Česku.

Interiéry a pokoje jsou zařízené tak, jak žila hraběcí rodina Silva-Tarouca.

Je zde k vidění i výstava zaměřená na filmové dílo otce a syna Svěrákových s legendárním obřím vlkem z pohádky Tři bratři.

Unikátní zámecký park je projektovaný podobně jako známý Průhonický park u Prahy a podle odborníků je mimořádně vzácný.

Většinu stromů v areálu vysázel hrabě František Josef II. Silva-Tarouca. Jeho pravnuk, hrabě Johannes Kraus Silva-Tarouca, se svou rodinou zámek pravidelně navštěvuje. Zámek má v létě otevřeno každý den od 9 do 17 hodin, zavřeno bude pouze ve dnech 1. a 2. července z důvodu natáčení filmové opery. Více lze najít na webu zamekcechy.cz.

V rodině Bělských obraz setrval až do roku 1920, veřejnosti se stal známým díky výstavám, které uspořádal Spolek výtvarných umělců Mánes v letech 1903 a 1920, i četným reprodukcím v knihách a na pohlednicích.

Po roce 1948 zůstalo dílo skryto v soukromé sbírce, neboť se majitelé obávali, že jim ho komunisté zabaví. Vystaveno bylo až roku 2007, kdy ho soukromý majitel zapůjčil do Národní galerie.

V jednom z rybníků se malíř naučil plavat

Novinkou v zámeckém parku je rovněž QR stezka. Při netradiční procházce mohou zájemci porovnat současnou podobu parku a jeho staveb s historickými fotografiemi z období let 1890 až 1960.

„Stezka funguje jako taková pátračka a zabaví celou rodinu včetně dětí. Po nalezení a sejmutí QR kódu se dané místo zobrazí na historické fotografii sto až sto padesát let staré. Zájemci tak můžou porovnat, jak se změnily průhledy do krajiny, se současným stavem,“ přiblížil Váňa.

Návštěvníci se vydají také na oblíbené komentované prohlídky parku, které se konají vždy za pěkného počasí.

Zámek vyhlíží také dlouho očekávanou proměnu parku s rybníky, v jednom z nich se Josef Mánes naučil plavat. V dopise, který se zachoval, se tím pochlubil přátelům do Prahy.

„V současné době probíhá výběrové řízení, z něhož vzejde zhotovitel. Samotná revitalizace by měla začít v srpnu a hotovo by mohlo být do začátku roku 2026. Příští sezonu nás tak neminou omezení, předpokládáme, že polovina parku bude lidem nepřístupná,“ přiblížil kastelán. Náklady jsou odhadovány na sto milionů korun.

„Zámek Čechy pod Kosířem si hýčkáme, protože tato památka patří mezi největší atraktivity regionu. Kromě krásného umění, které aktuálně doplnilo dílo Josefa Mánesa, je to i nádherná příroda, jež památku obklopuje a jejíž součástí jsou i včelíny se včelami,“ uzavřel hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (STAN, zvolen za koalici Piráti a STAN).