Dva čapí opozdilci zůstali na Uničovsku. O dokrmení se přou odborníci se zachránci

Jiří Černý
  11:35
Případů, kdy se čápi nevydají na dlouhý let do Afriky, nebo alespoň do teplejších krajin Evropy, podle ornitologů mírně přibývá. Dva takoví opozdilci zůstávají i po odletu rodičů a dalších mláďat na Uničovsku. Místní záchranná stanice už je i přikrmila. Letošní mláďata tu zřejmě zůstanou.

„Je otázkou, zda by je hlad nedonutil ještě odletět. Dokrmení jim jistě neuškodí, současně bych ale takové chování nedoporučoval. Jen ať si ptáci hledají žrádlo přirozeně,“ polemizuje na dálku s místní stanicí ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Dvě později vylíhnutá mláďata čápů bílých se zapomněla mezi Brníčkem u Uničova a Loučkou u Litovle. Zatímco jejich rodiče i sourozenci už odtáhli za teplem, dvojice zůstala na Hané.

„Nevěděli jsme, zda nejsou podvyživení nebo jim něco není. První hlášení totiž znělo, že jeden z nich nedosedá na nohy, ale dosedne tělem, což by značilo poranění. Zjistili jsme, že to tak není, ale jsme takto nachystaní, abychom pro ně zkrátka měli aspoň něco na zub,“ vysvětluje chovatel takřka všeho Ondřej Csik.

Dva opozdilci čápů bílých na Uničovsku zůstávají i po odletu. Záchranná stanice...

„Pár kuřaty se nic nepokazí. Jejich odlet je totiž padesát na padesát. Mám také zkušenosti z několika posledních zim, že narazit v Česku na čápa v lednu a únoru není problém. Ale jen v oblasti, kde to jde. A Haná takovou oblastí je,“ dodává zachránce orlů, ale i divokých prasat a další všemožné zvěře.

Zdeněk Vermouzek přiznává, že se někteří jedinci v populaci čápů zkrátka adaptovali. „Jsou to stále jednotliví ptáci, zvláštní jedinci. Jsou ale i takoví, kteří se to zkrátka naučili, že tu vydrží,“ nechce soudit konkrétní případ z Uničovska. Neodlétnutí je však pořád výjimečné. „Je to samozřejmě známý a prakticky každoroční jev, ale pořád je to výstřední a 99 procent populace odletí,“ říká odborník.

Strážníci zachraňují mláďata čápů, která nezvládla první let. Jedno vrazilo do kostela

Zkušenost Csika, který už se o čápy přes zimu v minulosti staral, je podobná. „Pozdní mláďata to většinou skutečně doženou. Celá migrace čápů funguje tak, že mají svá pravidelná seřadiště, kam je dovedou nejčastěji rodiče. Tam jsou zase zkušenější a odletí jich třeba pět set. Pak jsou ale ti opozdilci, kteří pořád sbírají a sbírají síly. Oni ale nemají ty vedoucí jedince, kteří znají trasu. A tak raději zůstanou na místě.“

Lépe krmit, až napadne sníh

Csik i podle videa dlouhonohým ptákům přilepšil kuřaty. V tom Vermouzek nevidí problém, spíše v načasování.

„Těm čápům to rozhodně udělá radost, to jo. Ale v současném období to ještě vůbec není potřeba. Dokud nemrzne, tak oni si přirozenou potravu zcela jistě najdou, myši a hraboši na polích budou. Současně bych takové chování tedy nedoporučoval. Jen ať si ptáci hledají žrádlo sami, přirozeně,“ přistupuje Vermouzek k věci bez typicky lidské potřeby zachraňovat.

Čáp bílý. Umí využívat vzdušné proudy, na rozdíl od většiny druhů se mláďata...

„I v tom má Zdeněk pravdu, ale já si neumím pomoci. Musíme všechno zachránit a v ten moment zapomínáme, že příroda je někdy zkrátka drsná. Těžko bych vydržel, kdybych měl sledovat čápy umřít hlady,“ říká Csik.

Čápi jsou totiž i navzdory velmi lehké konstrukci tělíček překvapivě odolní, zima není problém samotným mrazem, ale spíše sněhem. „Kdyby tady opravdu zůstali, i když ještě odletět můžou, tak v zimě v době zejména sněhové pokrývky a větších mrazů je nějaké podobné přikrmování pro ně otázkou života a smrti. Pokud totiž napadne sníh, nedostanou se k těm hrabošům a myším. Jim ale nevadí zima jako taková, vydrží mráz i sníh, ale nedostanou se k potravě,“ vysvětluje ředitel.

VIDEO: Čapí hnízdo zažilo noční drama. Výr zaútočil na spící pár a unesl samce

Umělá záchrana by však podle něj skutečně neměla být primárním cílem, byť se to lidem příčí. „Zkrátka vnášíme lidský pohled potřeby pomoci tam, kde to není vyloženě nezbytné. Jejich nepřirozené chování totiž není způsobeno člověkem. Jiný pohled mám tehdy, když se staráme o jedince, kterým jsme nějak ublížili, ať už jsou to poranění z elektrických drátů nebo nehod. Tam je namístě, aby se o ně člověk postaral, když jim člověk ublížil. U těchto mláďat bych k tomu přistupoval zřejmě rezervovaněji,“ trvá na svém fatalistickém pohledu Vermouzek.

Csik mu však oponuje znovu. „Když přituhne, je dobré je fakt navalit, aby měli ta volátka plná a přežili to v pohodě. My je nyní budeme hlavně monitorovat, nechceme je krmit pořád. Je to jen pomoc, impuls, aby ještě odletěli. Pokud by ale už bylo pozdě, tak bychom se do toho museli vložit my. To ale také není žádný problém. Máme je raději dopředu podchycené, ale kdyby se s nimi cokoliv stalo, přezimují u nás ve stanici,“ je rozhodnutý Csik.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili

Uničovský bolid letěl do Maďarska, z úlomku komety velikosti pěsti nezbyde nic

Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to...

Při nehodě dvou aut na Olomoucku zemřel mladistvý spolujezdec. Zraněných je sedm

Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě...

Srážku dvou osobních aut na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku v sobotu večer nepřežil mladistvý, který v jednom z vozů cestoval jako spolujezdec. Dalších sedm lidí utrpělo zranění. Silnice...

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Při hromadné nehodě na D35 u Křelova na Olomoucku zemřel v úterý ráno řidič dodávky, další dva lidé utrpěli lehké zranění. V husté mlze se na dálnici vedoucí z Mohelnice do Olomouce staly během...

Noah - Olomouc 1:2, před poločasem rozhodl Sylla. Hosté slaví první vítězství

Daniel Vašulín hlavičkuje v pokutovém území Noahu.

Olomoučtí fotbalisté se dočkali ve třetím kole hlavní fáze Konferenční ligy prvního vítězství v soutěži. Na půdě arménského FC Noah zvítězili 2:1. Brankami v prvním poločase se o to zasloužili...

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Při hromadné nehodě na D35 u Křelova na Olomoucku zemřel v úterý ráno řidič dodávky, další dva lidé utrpěli lehké zranění. V husté mlze se na dálnici vedoucí z Mohelnice do Olomouce staly během...

11. listopadu 2025  6:35,  aktualizováno 

Roky se stavěly jen dálnice, kraj teď ale nutně potřebuje obnovu železnice

Do Krnova by také měla vést vysokorychlostní trať.

Po letech, kdy se řešila hlavně obnova průmyslu a zaměstnanost, s důrazem na stavbu dálnic, přichází na řadu i železniční infrastruktura. Ale třeba peníze pro stavbu VRT nejsou jisté. Moravskoslezský...

11. listopadu 2025  6:48

Na železničním koridoru u Přerova srazil vlak člověka, nehoda zastavila provoz

Ilustrační snímek

Na železničním koridoru mezi Přerovem a nedalekými Prosenicemi srazil v pondělí odpoledne osobní vlak muže. Při nehodě se zranil, postarali se o něj zdravotníci. Kvůli incidentu byl v úseku zastaven...

10. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  20:37

Ponor do hlubin splašků. Hasiči vytáhli z nádrže čističky utopené čerpadlo

Hasiči se speciálním HAZMAT vybavením a unikátní přilbou při výcviku na...

Trénink, který je zároveň zásahem. Ideální scénář cvičení si naplánovali potápěči hasičského sboru Olomouckého kraje, když se ponořili do hlubin bazénů čistírny odpadních vod v Olomouci-Nových...

10. listopadu 2025  17:18

Obětí nehody na Olomoucku je patnáctiletá dívka, řidič vjel do protisměru

Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě...

Obětí sobotní nehody u Křelova-Břuchotína na Olomoucku je 15letá dívka. 22letý řidič vozu, v němž cestovala, vjel do protisměru. Při srážce utrpělo zranění dalších sedm lidí. Nehodu nyní vyšetřuje...

10. listopadu 2025  13:44

Byl jako šílený, mluvil s popelnicí. Vandal v Jeseníku podle svědků vytáhl i nůž

Zadržený pachatel v Jeseníku poškodil více než desítku aut i několik vchodů...

Vysoké škody na autech i vchodech do bytových domů zanechal vandal, který ve čtvrtek řádil v Tylově ulici v Jeseníku. Lidi, kteří ho pronásledovali, podle svědků dokonce ohrožoval nožem. „Ještě v...

10. listopadu 2025  11:21

Sigma má opět nejlepšího střelce. Vašulína vyzdvihl i kouč soupeře: Nepoznávám ho

Daniel Vašulín slaví branku do sítě Pardubic.

Dva neuznané góly hostů, tři červené karty, pěstní souboj a dva olomoucké góly. Sigma neprohrála v nejvyšší fotbalové soutěži už posedmé v řadě. Nedělní divočinu proti Pardubicím ovládla 2:0 a...

10. listopadu 2025

Jeseníky nelákají jen sjezdovkami, areály se předhání ve wellness či gastronomii

Sněžná děla začala na Dolní Moravě vyrábět technický sníh 13. listopadu.

Doby, kdy v Jeseníkách vznikaly nové areály a lyžařská střediska se předháněla, kdo rozjede modernější lanovku nebo zasněžovací systém, jsou už asi nenávratně pryč. Letošní novinky pro zimní sezonu...

10. listopadu 2025

Olomouc - Pardubice 2:0, Sigma rozhodla v závěru, rozhodčí rozdali hned tři červené

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje z gólu proti Pardubicím.

Dlouho to vypadalo, že oba týmy odejdou z 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže smírně, nakonec však Olomouc v závěru udeřila. A to hned dvakrát, nejprve se trefil hlavou Vašulín, na něhož z penalty...

9. listopadu 2025,  aktualizováno  18:27

Při nehodě dvou aut na Olomoucku zemřel mladistvý spolujezdec. Zraněných je sedm

Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě...

Srážku dvou osobních aut na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku v sobotu večer nepřežil mladistvý, který v jednom z vozů cestoval jako spolujezdec. Dalších sedm lidí utrpělo zranění. Silnice...

8. listopadu 2025  20:48,  aktualizováno  9. 11. 10:31

Prodej bytu 3+kk, 64.65 m2 s balkónem 8…
Prodej bytu 3+kk, 64.65 m2 s balkónem 8…

Mánesova, Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město, okres Přerov
5 800 000 Kč

Více z nabídky 4 688 nemovitostí

Poutníci i výletníci získali u polských hranic nové útočiště, faru v Travné

Rodiny, skauti i poutníci po jesenických poutních místech získali nové útočiště...

Rodiny, skauti i poutníci po jesenických poutních místech získali nové útočiště v Rychlebských horách. Faru v Travné na Jesenicku má od ledna ve výpůjčce organizace Brontosaurus Slezsko a spolu s...

9. listopadu 2025  6:07

ŘSD do prosince vymění porušený mostní závěr na I/35 vedoucí Olomoucí

Jednu z nejvíce vytížených komunikací v Olomouckém kraji – silnici I/35 čeká...

Důležitá silnice I/35 ve Velkomoravské ulici v Olomouci, kterou projede tisíce aut denně, přišla kvůli opravám mostu o jeden jízdní pruh. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vyměňuje poškozený závěr...

8. listopadu 2025  7:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.