Nabídka starších bytů v kraji je menší, zdražily však více než v Praze

Mnohem hůře než před pěti lety je na tom kupec, který hledá v Olomouckém kraji starší byt. Nabídka je totiž desetkrát menší, zájemce navíc musí obětovat mnohem víc peněz.

„Když hledám byt 3+1 v panelovém domě v Olomouci, tak mi jich teď vyjede asi osm, devět, maximálně dvanáct. Kdybych to zadal před dvěma lety, tak by jich vyjelo šedesát a před pěti lety by jich bylo 130,“ porovnal realitní makléř z Hanácké realitní kanceláře Petr Vičar.

Přitom ceny starších bytů a domů strmě stoupají. „Nepřestávají růst a přinášejí nové rekordy. Růst podporuje inflace i materiálová krize. Přesto data naznačují, že by se mohl v následujících měsících aspoň trochu zpomalit,“ říká ředitel Bezrealitky Hendrik Meyer.

Proč ceny dále rostou?

Omezená nabídka a obrovská poptávka, taková je situace na trhu s byty, a právě i proto ceny pořád rostou.

„Zájem o nemovitosti se rozlévá po celé republice, zatímco v polovině minulého desetiletí, kolem let 2014 a 2015, se zájem soustředil hlavně na Prahu a částečně na Brno, nyní platí pro celou zemi, zejména pro větší krajská města, včetně Olomouce,“ vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Právě proto v krajských městech zdražují byty více než už v tak drahém Brně nebo Praze.

Dalším faktorem zdražování starších bytů je nedostatek těch nových. Podle Vičara se málo staví, a když už je nějaký developerský projekt na světě, tak se hned rozprodá.

„Hodně novostaveb skupují investoři, dělá to až čtyřicet procent a také kvůli tomu nabídka není vzhledem k poptávce dostatečná. Pokud chtějí lidé koupit byt v novostavbě, tak to musí sledovat, hlídat a pak hned jednat, bývá to totiž prodané vcelku rychle,“ doplňuje Vičar.

Nedostatek novostaveb

Podle předběžných údajů z Českého statistického úřadu vyplývá, že za první pololetí tohoto roku začala v kraji stavba 800 bytů, což meziročně vychází o 8,9 procenta méně.

Bytová výstavba už loni po předchozím růstu meziročně klesla o 8,2 procenta, jelikož značnou část stavební sezony poznamenala pandemie koronaviru.

S tím, že novostavby nejsou k dispozici, souhlasí i asistentka olomoucké pobočky M&M reality Vendula Vávrová.

„Lidé mají jen malou možnost se k novostavbám dostat, a právě proto kupují byty starší, které rekonstruují a předělávají. Momentálně je cena novostaveb tak vysoká, že klienty často vyjde levněji si koupit byt v paneláku a ten si opravit. U novostaveb to funguje tak, že klient složí zálohu, ale přesnou výslednou cenu neví. Vše se odvíjí od ceny materiálu, a vzhledem k tomu, že za poslední dobu hodně podražily, tak je možné, že budou pak kupci doplácet ještě něco navíc,“ říká Vávrová s tím, že vysokou poptávku a vysoké ceny také ovlivňuje to, že byla na přelomu minulého a tohoto roku nízká sazba hypoték. Právě proto se hodně lidí pro hypotéku a koupi bytu rozhodlo.

Průměrná cena starších bytů se v Olomouckém kraji pohybuje okolo 54 tisíc korun za metr čtvereční. Podle aktuálních nabídek realitních kanceláří je však cena bytu v Olomouci ještě vyšší než krajský průměr, naopak v menších městech, jako je Přerov nebo Šternberk, může být cena i na polovině průměru.

Nárůst cen starších bytů po celém Česku má podle Meyera opomíjené pozitivum. „Pro spoustu majitelů je aktuální situace impulzem k prodeji nemovitostí, pro které neměli doposud rozumné využití. V celé řadě lokalit se tak renovují starší objekty, které dlouhé roky ležely ladem,“ doplňuje Meyer.

Rostou nejen ceny starších bytů, ale i domů a pozemků, ty zdražily úplně nejvíce a oproti roku 2010 jsou jejich ceny více než dvojnásobné. Například ve Skrbeni, která je od Olomouce vzdálená asi deset kilometrů, se ceny pohybují okolo tří tisíc korun za metr čtvereční.

Zdražování bude podle Kovandy stále pokračovat, nejsou totiž zatím zapojeny faktory, které by jej mohly omezit.

„Málo se staví, to je mimo jiné způsobeno nedostatečně vhodným stavebním zákonem, byť tedy byl přijat nový, ale než se v rychlejší výstavbě projeví, tak si to vyžádá nějaká léta. Navíc poptávka nejspíš stále poroste, lidé totiž investují do nemovitostí, jelikož mají strach z růstu inflace v příštích letech. Také vnímají to, že bude pro vládu čím dál náročnější zásadně proměnit k lepšímu důchodový systém, takže nemovitosti si pořizují jako pojištění na stáří,“ uzavírá Kovanda.