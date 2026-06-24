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Stovky bytů. Sever kraje chystá masivní výstavbu, investují radnice i firmy

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  5:59
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Lánský, MAFRA

Na severu Olomouckého kraje ve velkém startuje bytová výstavba, případně alespoň její příprava. Například Šumperk chystá v areálu bývalé Hedvy jeden z největších projektů za mnoho let, Jeseník připravuje dostupné nájemní bydlení v lokalitě Dukelská–Vrchlického a blízké Mikulovice už začaly stavět vlastní bytový dům. Vedle radnic se do výstavby pouštějí také soukromí investoři, kteří plánují přes stovku nových bytů třeba ve zmíněném Šumperku.

Šumperská radnice na výstavbu 90 městských bytů v areálu bývalé textilní továrny Hedva už vyhlásila veřejnou soutěž, náklady na stavbu bytů, garážových stání pro rezidenty a veřejného parkoviště pro 120 aut odhaduje na 690 milionů korun. Projekt má cílit zejména na mladé páry a rodiny, pro které budou určené dvou- či třípokojové byty. Město však počítá i s garsonkami.

„Máme stavební povolení i projektovou dokumentaci pro stavbu a výběr dodavatele,“ uvedl místostarosta Karel Hošek (Šumperáci). Soutěž by měla začít na konci června a bude trvat dva měsíce. „Rádi bychom měli podepsanou smlouvu letos na podzim,“ doplnil místostarosta.

Radnice hodlá žádat o dotaci ze Státního fondu podpory investic a zároveň předpokládá velkou poptávku po bytech, jelikož se město do stavby vlastních bytů pouští po desítkách let.

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Podle mluvčí úřadu Jany Kaněvové však zatím není jasné, za kolik si bude možné byty pronajmout. Další půldruhá stovka bytů by měla v Šumperku vzniknout v místě bývalého hotelu Moravan. Tamní projekt má v plánu skupina Trigema, jež koupila pozemky současně s hotelem Perk.

„Záměrem je Moravan odstranit, stavba už je ve velmi špatném stavu, a místo něj chceme postavit rezidenční projekt se 150 malometrážními byty. Jsme odhodláni začít příští rok na jaře stavět a do konce roku 2028 to mít hotové,“ řekl předseda představenstva investiční skupiny Marcel Soural.

Byty by se pak měly prodávat jako plně zařízené. „Máme s tím velkou zkušenost. Ve firmě je zřízená interiérová skupina, jde o uskupení asi pěti architektů, kteří nám řeší optimalizaci dispozic, návrhy nábytku a celého zařízení. Chceme to tady vyzkoušet, jestli to trh bude akceptovat,“ doplnil Soural s tím, že nové byty budou určené především k prodeji, ale ceny ještě nejsou známy.

Náklady skupina odhaduje na 500 milionů korun. V nedalekých Hanušovicích by zase stavbaři měli už letos v listopadu dokončit první etapu družstevního bydlení H-Blok. V první fázi má projekt nabídnout 34 bytů ve dvou domech. Dispozice sahají od menších 1+kk až po větší 4+kk, součástí mají být také sklepní kóje a parkovací stání.

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Výstavba první etapy začala loni v červenci a náklady podle dřívějších informací činí zhruba 140 milionů korun. Hodnota bytů se pohybuje od 2,2 až po 6,1 milionu korun.

Jeseník chystá jeden dům, Mikulovice až dva

Bytovou výstavbu připravuje také město Jeseník, a to v lokalitě Dukelská–Vrchlického. Tamní nový dům má rozšířit nabídku dostupného nájemního bydlení o celkem 40 bytů v různých velikostech, od garsoniér až po čtyřpokojové.

Podle mluvčí jesenické radnice Markéty Kaniové je aktuálně dokončována projektová dokumentace pro výstavbu domu a zároveň probíhá povolovací proces. Předpokládanou cenu stavby tak zatím město nezná. V domě má vzniknout osm garsonek, dvanáct dvoupokojových bytů, ještě o pět více třípokojových a tři čtyřpokojové.

Rovněž blízké Mikulovice se rozhodly rozšířit možnosti bydlení na severu kraje, na konci května tak začala 16 měsíců dlouhá výstavba domu s osmi byty poblíž místního fotbalového hřiště. Velikost bytů by se měla pohybovat opět od garsoniér až po čtyřpokojové.

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Podle starosty Romana Šťastného (STAN) vyjde dům na 27 milionů korun bez DPH s tím, že veškeré náklady pokryjí peníze z obecního rozpočtu. „Chtěli jsme jako obec nabídnout občanům, ať už našim, nebo z blízkého okolí, ubytování 21. století, aby mohli bydlet v nových moderních bytech,“ vysvětlil Šťastný.

Stavba má být hotová na podzim příštího roku, první nájemníci by se mohli nastěhovat v lednu 2028. Výše nájmu by podle starosty měla odpovídat aktuální situaci na trhu. Pokud by byl zájem o další byty, má obec v rámci architektonické studie naprojektován ještě další dům.

„V tuto chvíli je to tak, že budeme zpracovávat podmínky, za jakých byty nabídneme, a následně se uskuteční poptávkové řízení. Lidé si v něm budou moci podávat žádosti na úřad. Podle zájmu se zastupitelstvo potom rozhodne, jestli v příštím roce zahájí výstavbu druhého bytového domu,“ nastínil Šťastný.

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