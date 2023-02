Veselý masopust lze prožít v obřím bunkru ze studené války

„Prohlídková trasa potrvá přibližně hodinu a bude veselá. Návštěvníci během ní projdou několika podzemními patry, které mají celkovou rozlohu deset tisíc metrů čtverečných, což se dá přirovnat k rozloze fotbalového hřiště,“ popisuje Martin Bukovský, který má prohlídky pro veřejnost na starost.

Uvnitř se nachází zachovalé původní vybavení. Lidé se mohou podívat do sálů ústředen, takzvaných baterkových sálů nebo do technologických prostor, které sloužily pro zachování bojeschopnosti při různém stupni radiace v okolí.

Pro řadu návštěvníků budou zajímavé i servisní prostory pro personál, jako je kuchyň, ložnice či jídelna. A samozřejmě místnosti, odkud na komunikaci a dění v bunkru dohlížela tajná policie.

„Postupně dáváme do provozu technické součásti a vybavení, například telefonní ústřednu nebo rozhlas po drátě,“ sdělil Bukovský.

„Rozhlasem například návštěvníkům pouštíme tematickou hudbu. Nedávno jsme měli Valentýnskou prohlídku, takže jsme zvolili zamilované písně. Pro dětské návštěvníky na prohlídkách pouštíme šlágry z dětských filmů a pohádek,“ dodává Bukovský.

Masivní bunkr byl postaven v době studené války

Bunkr působí velmi chladně a tajemně. Ve své době se jednalo o projekt, který nesl nálepku „přísně tajné“. O jeho existenci nevěděli ani lidé z nejbližšího okolí. Výstavba i provoz podléhaly nejvyššímu stupni utajení.

Vše bylo dimenzováno tak, aby posádka uvnitř bunkru vydržela až deset dní bez nutnosti zásahu zvenčí. I kdyby všude kolem zuřila jaderná válka. Zdi bunkru jsou silné 1,5 metru a jak vzpomínají pamětníci, kteří v době jeho výstavby žili nedaleko, domíchávače betonu sem jezdili dnem i nocí a beton se sem „lil ve velkém“.

Na stavbu dohlížela armáda. Dělníci, kteří na stavbě pracovali, byli dovezeni z co nejvzdálenějších koutů země, aby se snížilo riziko vyzrazení. Všichni navíc museli projít školením o zachování mlčenlivosti a do hotových částí bunkru již neměl nikdo přístup.

„Teprve ze vzduchu velikost bunkru opravdu vynikne. Je to skutečně obří dílo,“ uzavírá.

Objekt záložní zesilovací telekomunikační stanice v Přáslavicích je druhým největším bunkrem v rámci Národního kabelového okruhu. Celkem jich bylo vybudováno na území bývalého Československa sedm a ten přáslavický je jediný, který je přístupný veřejnosti.

Celý areál je v současné době v majetku soukromé společnosti Flenexa plus, která zde provozuje své podnikání, mimo jiné aquaponickou farmu.

Pod zemí jsou čtyři patra

Kancelářská budova, dílna, stromy. To je vše, co příchozí spatří na povrchu v bývalém vojenském areálu mezi Přáslavicemi a Mrsklesy nedaleko Olomouce. Těžko tušit, že pod zemí jsou hned čtyři patra s kilometry chodeb a sály ukrývajícími energetické zdroje, které by utáhly malé město.

„Objekt byl, zjednodušeně řečeno, velkou telefonní ústřednou. Pod vstupním patrem se nacházejí dvě patra telekomunikací, jedno pro civilní zaměstnance, další pro vojenské pracovníky,“ popsal Bukovský.

„Poslední čtvrté patro je technologické a soustředí záložní zdroje, velín, vzduchotechnika, vlastní studny, čištění vzduchu, kyslíkárna pro případy uzavření nebo měření oxidu uhličitého.

Pro návštěvu bunkru je nutné si koupit online vstupenky na webu www.bunkrpraslavice.cz