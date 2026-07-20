Buďme kámoši. Nový projekt usnadňuje seznamování dospělých, není to prý věda

Jednatřicetiletý Marek a třiadvacetiletá Bára se seznámili na koncertě. Chtěli si pořádně popovídat, jenomže kvůli hluku nemohli. A tak se domluvili, že se potkají někde v klidnějším prostředí.
„A právě tam se zrodila myšlenka, že by bylo fajn mít místo, kam bychom mohli přijít s cílem najít si nové kamarády a poznat nové lidi,“ vzpomínají zakladatelé projektu. Uvědomili si, že takový meeting point tu dosud chybí, na kulturní nebo společenské akce totiž lidé primárně míří za zábavou, hudbou nebo programem a o seznamování příliš nestojí.
Nápad nosil Maris, jak si Marek rád nechává říkat, v hlavě už delší dobu. K činům ho přimělo až setkání s Barčou, která měla podobnou vizi. Ze začátku měli hodně věcí na zařizování.
„Není to nic snadného, museli jsme obstarat hodně věcí, třeba marketing a design naší skupiny. Důležité bylo taky vymyslet, jak by se lidé mohli na našich akcích cítit bezpečně a uvolněně,“ svěřuje se Marek.
Právě bezpečné a neohrožující prostředí je podle něj pro odblokování strachu z komunikace naprosto zásadní. Teprve po vyladění těchto detailů začali společně s Bárou hledat ideální prostor.
„Obešli jsme spoustu podniků, než jsme našli deskoherní hospodu Na Tahu, která se nám velmi líbila. Pronajmutí místa nic nestálo a zároveň jsou tam deskové hry, které nám seděly do naší vize, jak by akce mohla probíhat,“ prozradila dvojice.
Největší překážkou při seznamování je strach udělat první krok. Akce jsou proto koncipované tak, aby tuto bariéru hned v úvodu odbouraly. Lidé si po příchodu mohou sednout kamkoliv a organizátoři pomocí her následně stoly promíchávají, aby měl během večera každý šanci promluvit si s každým.
„Lidé se bojí seznamovat, takže podle toho jsme vybírali aktivity, které by byly přirozené, nevyvíjely by nátlak na lidi,“ vysvětlují zakladatelé projektu. V průběhu večera tak hraní deskových her postupně doplňují i aktivity vyžadující pohyb a spolupráci, které jsou podobné například hře Evoluce, Kámen, nůžky, papír nebo populární Městečko Palermo.
Zájem o podobná setkání navíc odráží fenomén dnešní doby. Lidé jsou zkrátka přesycení virtuálním světem a hledají skutečný, fyzický kontakt. „Momentálně takové akce rostou na popularitě a odráží to touhu lidí se seznamovat a netrávit veškerý čas na sociálních sítích,“ všímá si dvojice.
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V Olomouci navíc s tímto trendem nejsou úplně sami. Podobným aktivitám, které lidi vytahují do offline světa, se věnují i další komunitní organizace jako Gameofyolo či Sidequesty.
Menší skupinka znamená hlubší vztahy
Ačkoliv je u většiny akcí ideální věková cílová skupina stanovena na 22 až 33 let, mladším ani starším účastníkům není po předchozí domluvě vstup zakázán. Nečekaný zájem veřejnosti ukázal, že podobné akce lidem chybí. Kapacita se různí podle typu akce. Na kvíz může dorazit kolem třiceti lidí, na open air setkání klidně i padesát účastníků.
„Preferujeme, když pracujeme s menším počtem lidí. Když spolu tráví menší skupinka delší čas, tak se lépe poznají a vybudují se hlubší vztahy, než když je hodně účastníků, kteří navazují kontakt jen sporadicky,“ vysvětlují tvůrci s tím, že od malička je každý z nás zařazený do nějaké skupiny.
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„Ať už jde o školku, nebo školu, vždy jde o kolektiv lidí, který jsme si nevybrali, a většinou poté, co se skupina rozejde, se nadále ani nepotkává,“ přemítají zakladatelé nad realitou dospělosti.
„Jestli si najdete na škole jednoho nebo dva fakt dobré kamarády, tak je to úspěch,“ míní. Zatímco ve školních lavicích je to jednodušší, protože nám spolužáky zkrátka někdo přidělil, v dospělosti leží budování vztahů čistě na našich bedrech. O to cennější však nová přátelství jsou. „Naše akce mohou pomoci v tom, že je čistě na každém, zda se zúčastní, je to dobrovolné,“ přibližují Maris a Bára.
Když takové setkání splní svůj účel, jsou šťastní. A jak poznají, že se večer skutečně vydařil? „Paradoxně tak, že nás účastníci nepotřebují. Úplně nejlepší zprávou je, když se lidé po akci skamarádí a další společné sešlosti si už plánují sami mezi sebou,“ shodují se tvůrci a zmiňují příklad čtveřice dívek, které si rozuměly natolik, že se už nyní pravidelně scházejí doma na kávě.
Pro každého, kdo by se chtěl zúčastnit, stačí navštívit stránky na sociálních sítích, na Instagramu stačí zadat olomouc_budme_kamosi. Tam lze také najít kalendář plánovaných akcí, na které se můžete přihlásit vyplněním elektronického formuláře.
Pokud se tedy chcete seznámit, ale stále váháte, zda je toto pro vás ta správná cesta, zakladatelé projektu Buďme kámoši mají jasný vzkaz: „Strach je potřeba překonat. Mrkněte třeba na naše videa a uvidíte, že prostředí, ve kterém se scházíme, je přátelské a najít si nové kamarády není žádná věda.“