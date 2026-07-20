Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Buďme kámoši. Nový projekt usnadňuje seznamování dospělých, není to prý věda

  6:58

Fotogalerie2

V dnešní době stále přibývá lidí, kteří jsou přesycení virtuálním světem a hledají skutečný, fyzický kontakt. I proto setkání v rámci projektu Buďme kámoši roste na popularitě. | foto: archiv tvůrců projektu

Najít si přátele může být hlavně v dospělém věku pořádný oříšek. Jakmile totiž člověk opustí školní lavice, možností k přirozenému seznámení prudce ubývá a oslovit někoho cizího vyžaduje notnou dávku odvahy. S řešením nyní přišli dva kamarádi z Olomouce, kteří založili projekt Buďme kámoši. Dospělým nabízí bezpečné zázemí a hravou formou jim pomáhá najít nové parťáky do života.

Jednatřicetiletý Marek a třiadvacetiletá Bára se seznámili na koncertě. Chtěli si pořádně popovídat, jenomže kvůli hluku nemohli. A tak se domluvili, že se potkají někde v klidnějším prostředí.

„A právě tam se zrodila myšlenka, že by bylo fajn mít místo, kam bychom mohli přijít s cílem najít si nové kamarády a poznat nové lidi,“ vzpomínají zakladatelé projektu. Uvědomili si, že takový meeting point tu dosud chybí, na kulturní nebo společenské akce totiž lidé primárně míří za zábavou, hudbou nebo programem a o seznamování příliš nestojí.

Nápad nosil Maris, jak si Marek rád nechává říkat, v hlavě už delší dobu. K činům ho přimělo až setkání s Barčou, která měla podobnou vizi. Ze začátku měli hodně věcí na zařizování.

Marek a Bára, kamarádi z koncertu a zakladatelé projektu Buďme kámoši z Olomouce pomáhají dospělým lidem najít bezpečné zázemí pro seznamování a hravou formou najít nové parťáky do života.

„Není to nic snadného, museli jsme obstarat hodně věcí, třeba marketing a design naší skupiny. Důležité bylo taky vymyslet, jak by se lidé mohli na našich akcích cítit bezpečně a uvolněně,“ svěřuje se Marek.

Právě bezpečné a neohrožující prostředí je podle něj pro odblokování strachu z komunikace naprosto zásadní. Teprve po vyladění těchto detailů začali společně s Bárou hledat ideální prostor.

„Obešli jsme spoustu podniků, než jsme našli deskoherní hospodu Na Tahu, která se nám velmi líbila. Pronajmutí místa nic nestálo a zároveň jsou tam deskové hry, které nám seděly do naší vize, jak by akce mohla probíhat,“ prozradila dvojice.

Největší překážkou při seznamování je strach udělat první krok. Akce jsou proto koncipované tak, aby tuto bariéru hned v úvodu odbouraly. Lidé si po příchodu mohou sednout kamkoliv a organizátoři pomocí her následně stoly promíchávají, aby měl během večera každý šanci promluvit si s každým.

„Lidé se bojí seznamovat, takže podle toho jsme vybírali aktivity, které by byly přirozené, nevyvíjely by nátlak na lidi,“ vysvětlují zakladatelé projektu. V průběhu večera tak hraní deskových her postupně doplňují i aktivity vyžadující pohyb a spolupráci, které jsou podobné například hře Evoluce, Kámen, nůžky, papír nebo populární Městečko Palermo.

Zájem o podobná setkání navíc odráží fenomén dnešní doby. Lidé jsou zkrátka přesycení virtuálním světem a hledají skutečný, fyzický kontakt. „Momentálně takové akce rostou na popularitě a odráží to touhu lidí se seznamovat a netrávit veškerý čas na sociálních sítích,“ všímá si dvojice.

Od garde přes Sally k Tinderu. Jak se změnily láska a seznamování za sto let

V Olomouci navíc s tímto trendem nejsou úplně sami. Podobným aktivitám, které lidi vytahují do offline světa, se věnují i další komunitní organizace jako Gameofyolo či Sidequesty.

Menší skupinka znamená hlubší vztahy

Ačkoliv je u většiny akcí ideální věková cílová skupina stanovena na 22 až 33 let, mladším ani starším účastníkům není po předchozí domluvě vstup zakázán. Nečekaný zájem veřejnosti ukázal, že podobné akce lidem chybí. Kapacita se různí podle typu akce. Na kvíz může dorazit kolem třiceti lidí, na open air setkání klidně i padesát účastníků.

„Preferujeme, když pracujeme s menším počtem lidí. Když spolu tráví menší skupinka delší čas, tak se lépe poznají a vybudují se hlubší vztahy, než když je hodně účastníků, kteří navazují kontakt jen sporadicky,“ vysvětlují tvůrci s tím, že od malička je každý z nás zařazený do nějaké skupiny.

Seznamky pomáhají najít kamarády. Trend vítají hlavně osamělí mileniálové

„Ať už jde o školku, nebo školu, vždy jde o kolektiv lidí, který jsme si nevybrali, a většinou poté, co se skupina rozejde, se nadále ani nepotkává,“ přemítají zakladatelé nad realitou dospělosti.

„Jestli si najdete na škole jednoho nebo dva fakt dobré kamarády, tak je to úspěch,“ míní. Zatímco ve školních lavicích je to jednodušší, protože nám spolužáky zkrátka někdo přidělil, v dospělosti leží budování vztahů čistě na našich bedrech. O to cennější však nová přátelství jsou. „Naše akce mohou pomoci v tom, že je čistě na každém, zda se zúčastní, je to dobrovolné,“ přibližují Maris a Bára.

Když takové setkání splní svůj účel, jsou šťastní. A jak poznají, že se večer skutečně vydařil? „Paradoxně tak, že nás účastníci nepotřebují. Úplně nejlepší zprávou je, když se lidé po akci skamarádí a další společné sešlosti si už plánují sami mezi sebou,“ shodují se tvůrci a zmiňují příklad čtveřice dívek, které si rozuměly natolik, že se už nyní pravidelně scházejí doma na kávě.

Pro každého, kdo by se chtěl zúčastnit, stačí navštívit stránky na sociálních sítích, na Instagramu stačí zadat olomouc_budme_kamosi. Tam lze také najít kalendář plánovaných akcí, na které se můžete přihlásit vyplněním elektronického formuláře.

olomouc_budme_kamosi

Update akcí, které proběhli a které plánujeme. Je toho spousta, ale ZDE máme ty které jsou potvrzené.

11. července 2026 v 18:05, příspěvek archivován: 14. července 2026 v 9:15
oblíbit odpovědět uložit

Pokud se tedy chcete seznámit, ale stále váháte, zda je toto pro vás ta správná cesta, zakladatelé projektu Buďme kámoši mají jasný vzkaz: „Strach je potřeba překonat. Mrkněte třeba na naše videa a uvidíte, že prostředí, ve kterém se scházíme, je přátelské a najít si nové kamarády není žádná věda.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po devíti měsících doma. Kubík je hrdina, i lékař z Bostonu plakal, líčí dojatá maminka

Premium
Kubík z Mrskles (vlevo) se svým bráškou před odletem z Bostonu, kde se léčil se...

Z původně tříměsíční mise na záchranu života v americkém Bostonu se nakonec stalo devítiměsíční turbulentní dobrodružství, na které rodina malého Kubíka z Mrskles na Olomoucku hned tak nezapomene....

Lindo, ty jsi ikona! Zaplněné náměstí vítalo dojatou Noskovou, podávaly se jahody

Linda Nosková pózuje na střeše přerovského magistrátu s trofejí pro vítězku...

Už po příjezdu do Přerova si nejde nevšimnout velkého povyku. Na místní náměstí T. G. Masaryka proudí doslova davy lidí. Na čtyřicetitisícové město nezvykle velké. Ale aby také ne, když se do města,...

V Jeseníkách pobouřil kamenný chodník na hřebenovce. Zabrání erozi, vysvětluje CHKO

Premium
Bagry najely do Jeseníků, připravují protierozní opatření. (14. července 2026)

Ochránci přírody i někteří turisté v Jeseníkách se bouří. Do malebné přírody totiž najely bagry, které na populární trase Sedýlko - Keprník budou provádět protierozní stabilizace chodníků. Podobné...

Oběma zasadil 36 ran nožem. Za vraždu další partnerky muž dostal výjimečný trest

Premium
Patrik Cigoš u soudu, je obviněný z brutální vraždy, kterou měl spáchat pár dnů...

Výjimečný trest 27,5 roku vězení uložil v úterý olomoucký krajský soud šestatřicetiletému Patriku Cigošovi za loňskou vraždu jeho partnerky v Mírově na Šumpersku. Soud zohlednil, že obžalovaný se...

OBRAZEM: Místo vody kameny. Morava je na suchu, lidé nevědomky škodí rybám

Pravidelné vypuštění jezové zdrže zapříčinilo nízkou hladinu řeky Moravy v...

Tam, kde je většinou spoustu vody, jsou nyní vidět mělčiny. Obyvatelé Olomouce si všímají nezvykle nízké hladiny řeky Moravy v okolí olomoucké náplavky, která je důsledkem pravidelného vypuštění...

Buďme kámoši. Nový projekt usnadňuje seznamování dospělých, není to prý věda

V dnešní době stále přibývá lidí, kteří jsou přesycení virtuálním světem a...

Najít si přátele může být hlavně v dospělém věku pořádný oříšek. Jakmile totiž člověk opustí školní lavice, možností k přirozenému seznámení prudce ubývá a oslovit někoho cizího vyžaduje notnou dávku...

20. července 2026  6:58

Pocta pro olomoucký talent. Řezníčka si v 16 letech vytáhl na stáž slavný Bayern

Budoucí talenti. Olomoucký brankář Jiří Řezníček (uprostřed nahoře) absolvoval...

Velkou kariérní zkušenost získal v posledních týdnech šestnáctiletý fotbalový brankář Jiří Řezníček. V olomoucké Sigmě si ho totiž vyhlédl slavný Bayern Mnichov, který si talentovaného gólmana vytáhl...

19. července 2026  7:56

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

18. července 2026

Stavba betonového koryta na Přerovsku pokračuje. Ochránci s podnětem neuspěli

Pohled na stavbu záchytného profilu plavenin na řece Bečvě u Prosenic na...

Stavba protipovodňového koryta na řece Bečvě u Prosenic na Přerovsku pokračuje i přes kritiku podle plánu. Povodí Moravy získalo potvrzení, že svým postupem neohrožuje vzácné a chráněné živočichy, na...

18. července 2026  7:55

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Konečná stanice Býchory se nachází na kraji lesa.

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  17. 7. 23:12

Táta wimbledonské šampionky: Trenéra jsme přemlouvali, Linda je dobrák od kosti

Premium
Linda Nosková pózuje na střeše přerovského magistrátu s trofejí pro vítězku...

Tenkrát se psal rok 2021. Čerstvé šampionce tenisového Wimbledonu Lindě Noskové bylo šestnáct let, když se rozhodla: Končím se školou! „Tenisu chci obětovat vše,“ řekla pak v rozhovoru pro iDNES.cz....

17. července 2026  15:10

Vzácný chovatelský úspěch. Mládě hrabáče v olomoucké zoo už obdivují návštěvníci

V olomoucké zoologické zahradě se narodilo mládě vzácně chovaného hrabáče...

Od začátku letošního roku se v Evropě narodila pouze čtyři mláďata hrabáče kapského. Jeden z těchto chovatelských úspěchů si připisuje také zoologická zahrada v Olomouci. Tento nový přírůstek...

17. července 2026  14:58

Kritické sucho na Hané. Ani jednorázový déšť už nepomůže, říkají zemědělci

Dlouhotrvající sucho v Olomouckém kraji výrazně poznamenalo také Trusovický...

Na Hané je kvůli suchu půda v kritickém stavu. Hodnoty jsou blízké bodu vadnutí, kdy už rostliny nemají odkud brát vodu. S extrémních suchem se ale v posledních týdnech potýkaly i severnější oblasti...

17. července 2026  14:17

Červnová hromadná otrava v Olomouci má jednu oběť, případ řeší kriminalisté

Areál bývalého pivovaru v místní Olomouci - Holici, kde došlo 29. června k...

Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci z konce června má jednu oběť. Ze sedmi přiotrávených dělníků jeden z mužů následkům podlehl. Případ si převzali olomoučtí kriminalisté,...

17. července 2026  11:59

Bagr v Jeseníkách budující cestu z kamenů pobuřuje. Je to nutné, hájí práce CHKO

Premium
Bagry najely do Jeseníků, připravují protierozní opatření. (14. července 2026)

Desítky tisíc návštěvníků a silné deště vedou k erozi stezky na populární trase v Jeseníkách. Správa tamní chráněné krajinné oblasti proto nechává nově dláždit trasu velkými kameny. Chce tím také...

17. července 2026  10:58

Lindo, ty jsi ikona! Zaplněné náměstí vítalo dojatou Noskovou, podávaly se jahody

Linda Nosková pózuje na střeše přerovského magistrátu s trofejí pro vítězku...

Už po příjezdu do Přerova si nejde nevšimnout velkého povyku. Na místní náměstí T. G. Masaryka proudí doslova davy lidí. Na čtyřicetitisícové město nezvykle velké. Ale aby také ne, když se do města,...

17. července 2026  7:30

Neničte nám to naše nic. Na Bruntálsku protestují proti stavbě větrníků

Veřejné projednání plánované stavby větrného parku, které se uskutečnilo v...

Plánovaná výstavba větrného parku v Rýžovišti na Bruntálsku vyvolala bouřlivé veřejné projednání, při kterém místní vyjádřili nesouhlas se zásahem technických staveb do krajiny Nízkého Jeseníku....

17. července 2026  5:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×