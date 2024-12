Přiznání na policii nic neznamená, odmítá obhajoba vinu v kauze zaplavení Brodku

Záplavy obyvatele Brodku u Přerova, v němž žijí necelé dva tisíce lidí, postihly 14. října 2020. Voda z řeky Olešnice poničila majetek v sedmi desítkách nemovitostí, zatopila pole, některé ulice a železniční podjezd. Škody byly vyčísleny na 14 milionů korun.

„Vinu máme za zcela prokázanou. Obžalovaný i právnická osoba své zavinění doznali v přípravném řízení, kdy všeho litovali s tím, že se celá věc stala nedopatřením kvůli pobytu obžalovaného v zahraničí,“ uvedla žalobkyně Šárka Pivodová.

Ta podotkla, že po celou dobu přípravného řízení obžalovaní nerozporovali žádný z důkazů; zvrat podle ní nastal až před soudem, kdy škodu odmítla uhradit pojišťovna, na kterou spoléhali.

Podle státní zástupkyně se obžaloba opírá především o důkazní materiál, znalecké posudky, listinné důkazy a svědecké výpovědi.

„Žádné nové důkazy se před soudem neobjevily,“ doplnila s tím, že i podle znalců bylo možné záplavám zabránit správnou manipulací na jezu Kaláb, kterou měl provést vlastník nebo pověřená osoba.

Obžalovaní vidí viníky jinde

Obhajoba dnes u soudu, který má vynést rozsudek 19. prosince, naopak tvrdila, že o vině obžalovaných nemůže být řeč.

„Jakékoliv doznání v průběhu trestního řízení nezpochybňuje orgány činné v trestním řízení řádně prověřit všechny okolnosti i to, zda se tato případná doznání zakládají na pravdě,“ uvedl obhájce obžalované firmy.

Proč se Filák a firma přiznali, je podle něj osobní otázkou pro obžalovaného. Ten však k soudu nikdy nepřišel, vždy se omluvil ze zdravotních důvodů.

„Firma právně odpovědná není, důvodem je zjištění, že společnost není vlastníkem vodního díla a ani jeho provozovatelem. To je důvod, proč společnost zařadila zpátečku ohledně doznání, a to je důvod, proč pojišťovna odmítla své plnění plnit,“ tvrdí obhájce.

Filákův obhájce uvedl, že se jeho klient dostal před soud kvůli nekompetenci různých orgánů a obce. Znovu zopakoval, že před odjezdem jeho klienta do zahraničí byla stavidla nahoře.

„Kdo si je pustil dolů, nevíme. Je to starostí Povodí Moravy, aby si stavidla zabezpečilo,“ uvedl obhájce Milan Jančík, který odmítl, že by byla v době povodní uzamčena. To je ovšem v rozporu s výpovědí starostky sousedních Kokor Jany Habáňové, jež uvedla, že spuštěná stavidla se v krizové situaci hasiči narychlo snažili vypáčit.