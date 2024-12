Řemeslníci odlili největší zvon pro novou kapli s unikátní zvonohrou

Náklady se pohybují kolem 22 milionů korun, kaple by měla být otevřena příští rok.

„Jde o opravdu velmi zajímavý zvon, největší ze zvonkohry a celého projektu, na němž pracujeme. Na výšku měří zhruba metr a váží 500 kilogramů,“ přiblížila zvonařka Leticie Vránová-Dytrychová. Její dílna již některé z dalších zvonů zvonohry odlila, rukama zdejších řemeslníků projde postupně všech čtyřicet zvonů.

Výroba zvonu, který je součástí zvonohry na střeše kaple, je podle Vránové-Dytrychové v porovnání s výrobou klasických kostelních zvonů specifická.

„Tento nese jméno Panna Maria, je to výchozí základní tón A1. Na všechny zvony, jež jsou součástí zvonohry, jsou kladeny daleko vyšší nároky, co se týká alikvotních tónů; je to daleko náročnější práce,“ nastínila zvonařka.

Zvony ponesou jména řady mučedníků

Příprava na výrobu podle ní trvala zhruba dva a půl měsíce, samotná výroba zabrala zhruba tři měsíce.

Zvon podle Josefa Kořenka, který je jedním ze zakládajících členů Spolku pro zbudování kaple v Loučce, daroval hlavní donátor kaple smíření a její velký podporovatel Tomáš Chrenek s rodinou.

„Každý zvon ze zvonohry má svého patrona. Poprvé tak v naší zemi bude mít svůj zvon řada mučedníků z doby nacismu i komunismu. Každý zvon má také svého donátora, jehož jméno na něm bude zaznamenáno,“ doplnil Kořenek.

Výstavba kaple má být podle iniciátorů projektu poděkováním za záchranu obce, která měla být na konci druhé světové války vypálena a srovnána se zemí kvůli spolupráci obyvatel s tamními partyzány, což se však nakonec nestalo.

„Jde o poděkování Pánu Bohu, protože zázrakem bylo vypáleno pouze sedm hospodářských budov,“ sdělil Kořenek.