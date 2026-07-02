Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vandal si u chráněné zříceniny nasekal na oheň kus zábradlí, navíc porušil zákaz

Autor:
  13:46
Neznámý vandal na zřícenině hradu Brníčko vytrhl jedno ze zábradlí, poté ho...

Neznámý vandal na zřícenině hradu Brníčko vytrhl jedno ze zábradlí, poté ho část nasekal a použil jako palivo na oheň. | foto: facebook obce Brníčko

Neznámý vandal na zřícenině hradu Brníčko vytrhl jedno ze zábradlí, poté ho...
Neznámý vandal na zřícenině hradu Brníčko vytrhl jedno ze zábradlí, poté ho...
Neznámý vandal na zřícenině hradu Brníčko vytrhl jedno ze zábradlí, poté ho...
Neznámý vandal na zřícenině hradu Brníčko vytrhl jedno ze zábradlí, poté ho...
5 fotografií
Velké emoce vyvolalo tento týden mezi obyvateli a vedením obce Brníčko na Šumpersku počínání neznámého vandala. Dotyčný se rozhodl udělat si oheň na tábořišti u tamní zříceniny v době, kdy je to kvůli vedrům zakázané. Hlavně si k tomu ale jako zdroj dřeva vybral jedno ze zábradlí. To vytrhl z úchytů, zčásti nasekal a spálil.

„Hrad Brníčko se stal opět terčem vandalů! První červencový den připravil nemilé přivítání pro pracovníky obce, kteří se vydali do prostor zříceniny přichystat vše potřebné na nedělní slavnost Středověkého odpoledne. V prostranství hradu došlo k poškození dřevěného zábradlí, které zajišťuje bezpečnost návštěvníků historické památky,“ popsali zástupci obce na jejím facebookovém profilu.

„Zatím neznámý pachatel vyvrátil zábradlí u hradního příkopu, následně ho pořezal na polena a ta položil na ohniště,“ dodali.

Současně podotkli, že kromě ničení majetku se dotyčný dopustil porušení zákazu rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně ve volné přírodě, jenž v kraji platí od pátku kvůli zvýšenému nebezpečí vzniku požárů. Za jeho porušení hrozí pokuta až 100 tisíc korun.

Vandalové řádili na chráněné zřícenině s džípem. Pak se káli a vrhli na nápravu

Radnice už se obrátila na policii. „Obec dává k dispozici záznamy kamer a v rámci součinnosti žádá o poskytnutí svědectví k tomuto skutku vandalismu. Ať se již týká podezřelého pohybu na místě ve večerních hodinách nebo jiného nestandardního chování návštěvníků zříceniny,“ vyzvala.

„Veškeré informace můžete předat Policii ČR na telefonním čísle 158, popřípadě osobně na Obecním úřadu v Brníčku. Děkujeme případným svědkům, že vám není lhostejné takové chování a nechcete tolerovat vandalismus. Co by se mohlo stát terčem příště?“ dodali zástupci obce.

Památka není terčem vandalů poprvé

Policie potvrdila, že se činem, jenž se odehrál z úterka na středu, už zabývá. „Vandal na travnaté ploše před zříceninou poškodil dřevěné zábradlí o délce 7,2 metru. Ohradu rozebral, poškodil kotvící patky a část dřevěné kulatiny částečně spálil na ohništi. Obci tím způsobil škodu předběžně odhadnutou na dva tisíce korun. Případ šetříme jako přestupek proti majetku,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Rozhořčení lidé na sociálních sítích nešetřili nadávkami či výzvami k lámání rukou. Čin je pro místní či ty, kteří místo znají, o to nepochopitelnější kvůli tomu, že dřevo si dotyčný mohl lehce opatřit v lese, jenž zříceninu obklopuje.

Neznámý vandal na zřícenině hradu Brníčko vytrhl jedno ze zábradlí, poté ho část nasekal a použil jako palivo na oheň.
Neznámý vandal na zřícenině hradu Brníčko vytrhl jedno ze zábradlí, poté ho část nasekal a použil jako palivo na oheň.
Neznámý vandal na zřícenině hradu Brníčko vytrhl jedno ze zábradlí, poté ho část nasekal a použil jako palivo na oheň.
Neznámý vandal na zřícenině hradu Brníčko vytrhl jedno ze zábradlí, poté ho část nasekal a použil jako palivo na oheň.
5 fotografií

„K tomuhle už nemám slov. Nestačí, že lidé mají kde složit kosti s báječnou atmosférou a zdarma! Mají v okolí milion padlých stromů i větví, ale oni uříznou zábradlí, které je od ohniště dál než nejbližší křoví. S takovým myšlením a přístupem to může být příště rovnou ona pergola jako zdroj dřeva na táborák,“ napsal v jednom z nejmírněji formulovaných komentářů uživatel David ZMoravy.

Zřícenina stojící na vrcholu kopce nad vesnicí je pozůstatkem středověkého hradu založeného pány z Otaslavic, který je v historických pramenech poprvé zmíněn v roce 1356. V 16. století byl opuštěn, zřícenina je od roku 1964 chráněna jako kulturní památka.

Terčem vandalů nyní nebyla poprvé. Například loni v září vyvolala pobouření skupinka lidí s džípem, jež tam vyrazila jezdit. Záběry z akce se pak navíc zřejmě chlubila na sociálních sítích, kde se začaly šířit. Hlavní viník se nicméně následně sám ozval, omluvil a škody byly napraveny.

23. září 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vyměnili Austrálii za Šternberk. Podívejte se na dům, který si postavili

Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit...

Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit do rodného Šternberka. Návrat po tak dlouhé době nebyl jen změnou kontinentu, ale také příležitostí vytvořit dům, který...

Vandalové v zámeckém parku kradli a načerno vysadili ryby, areál bude zavírat dřív

Zámek v Čechách pod Kosířem. (červen 2024)

Anglický park o rozloze 21,5 hektaru patří k hlavním lákadlům zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku nejen pro místní, ale také pro turisty. Na večerní procházky, které jsou i v nynějších...

Nemoc bez pulsu nebyla to nejhorší. Po léčbě boreliózy přišlo peklo, říká žena

Pavlína Navrátilová z Prostějova trpí vážnou a vzácnou autoimunitní nemocí...

Dříve s dcerou jezdila na kole, na koloběžce, chodily na výlety a trávily společně čas venku. Dnes většinu dní jen leží. Její svět se zmenšil na postel a bolest a jak sama říká, smích a radost se od...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Krokodýl M286.1032 spolku Hrbatá Máňa na hodonínském zhlaví stanice Mutěnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Tresty platí. Soud potvrdil rozsudky za pojistný podvod se zapálenou vilou

Vrchní soud v Olomouci se zabýval odvoláním čtveřice lidí obžalovaných z...

Olomoucký vrchní soud potvrdil tresty čtveřici lidí za pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Odpykají si šest až 7,5 roku ve vězení. Majitelé si nechali vilu za pomoci známých...

Vandal si u chráněné zříceniny nasekal na oheň kus zábradlí, navíc porušil zákaz

Neznámý vandal na zřícenině hradu Brníčko vytrhl jedno ze zábradlí, poté ho...

Velké emoce vyvolalo tento týden mezi obyvateli a vedením obce Brníčko na Šumpersku počínání neznámého vandala. Dotyčný se rozhodl udělat si oheň na tábořišti u tamní zříceniny v době, kdy je to...

2. července 2026  13:46

Krádež kabelů ochromila koridor, trojice zlodějů půjde do vězení a zaplatí milion

Trojice mužů je souzena za krádež kabelů na železnici. Zleva Martin Mirga,...

V případu loňské krádeže zabezpečovacích kabelů na koridorové trati u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku vynesl ve středu přerovský okresní soud verdikt. Trojici mužů, která svým činem ochromila páteřní...

2. července 2026  11:12,  aktualizováno  11:29

Vyměnili Austrálii za Šternberk. Podívejte se na dům, který si postavili

Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit...

Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit do rodného Šternberka. Návrat po tak dlouhé době nebyl jen změnou kontinentu, ale také příležitostí vytvořit dům, který...

2. července 2026

Sledujete fotbal? Hoch přitakal a schytal rány do hlavy, policie hledá tři mladíky

Trojice svědků, které policie hledá v souvislosti s napadením v přerovské...

Už více než dva týdny policisté marně pátrají po násilníkovi, který v Přerově na ulici bezdůvodně zaútočil na mladistvého hocha a vážně ho zranil. Oslovili proto veřejnost a také pátrají po trojici...

1. července 2026  16:47

V Senátu je nejdéle, teď skončí. Kolegové si dříve stáli za hodnotami, říká Seitlová

Premium
Senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová.

V Senátu strávila čtyři volební období, která proložila mandátem zástupkyně veřejného ochránce práv. Jitka Seitlová (KDU-ČSL) se nyní rozhodla už znovu nekandidovat. V rozhovoru pro iDNES.cz vzpomíná...

1. července 2026

Chtěla jsem ho jen zastrašit, omlouvá žena pobodání partnera. Hádku spustil mobil

Michaela Cao čelí u olomouckého krajského soudu obžalobě z pokusu o vraždu za...

Před olomouckým krajským soudem stanula osmatřicetiletá Michaela Cao, která čelí obžalobě z pokusu o vraždu. Žena loni v pronajatém bytě v Olomouci během hádky popadla nůž s více než...

1. července 2026  14:03

Pře o benzinky na dálnici D1: stát chce podle firem majetek za desítky milionů

Dálniční tunel v Klimkovicích u Ostravy čeká několik uzavírek. (26. září 2024)

Čtyři čerpací stanice na dálnici D1 ve Vražném a Klimkovicích v Moravskoslezském kraji čelí nejisté budoucnosti po ukončení nájemních smluv Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) k 30. červnu. Hrozí...

1. července 2026,  aktualizováno  12:58

Vandalové v zámeckém parku kradli a načerno vysadili ryby, areál bude zavírat dřív

Zámek v Čechách pod Kosířem. (červen 2024)

Anglický park o rozloze 21,5 hektaru patří k hlavním lákadlům zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku nejen pro místní, ale také pro turisty. Na večerní procházky, které jsou i v nynějších...

1. července 2026  10:09,  aktualizováno  12:29

Davy turistů na oblíbených trasách v Jeseníkách. Ochranáři radí, jak se jim vyhnout

Turisté na Bílé Opavě tvoří řady, aby se vůbec dostali přes jednotlivé mostky....

Návštěvnost Pradědu a Bílé Opavy láme rekordy. Už v květnu padla historická čísla návštěvnosti a správci oblasti čekají totéž i teď o prodlouženém červencovém víkendu. Kdo si chce nejvyšší vrchol...

1. července 2026  6:34

Legendární bouřlivák Allen Ginsberg byl při návštěvě Olomouce tichý. A pil čaj

Premium
Amerického beatnika Allena Ginsberga provázel při jeho návštěvě Olomouce v roce...

Další díl seriálu iDNES.cz Tady psali dějiny je věnovaný Allenu Ginsbergovi, americkému básníkovi a představiteli takzvané Beat Generation. Ten se ve svých textech bouřil proti konzumní Americe,...

30. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Muž popíjel u vody, pak nezvládl řízení a autem srazil kočárek s batoletem

ilustrační snímek

Nepříjemné chvíle zažila o víkendu část lidí, která se vyrazila za tropických teplot vykoupat na přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce. Starší muž tam totiž ohrozil své okolí poté, co popíjel...

30. června 2026  14:21

Otravu sedmi lidí oxidem uhelnatým způsobily zplodiny z čerpadla

Areál bývalého pivovaru v místní Olomouci - Holici, kde došlo 29. června k...

Špatně odvětrané zplodiny z čerpadla způsobily podle policie pondělní hromadnou otravu oxidem uhelnatým v areálu bývalého pivovaru v olomoucké místní části Holice. Sedm lidí, kteří zde prováděli...

30. června 2026  9:48,  aktualizováno  11:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.