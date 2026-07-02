Vandal si u chráněné zříceniny nasekal na oheň kus zábradlí, navíc porušil zákaz

„Hrad Brníčko se stal opět terčem vandalů! První červencový den připravil nemilé přivítání pro pracovníky obce, kteří se vydali do prostor zříceniny přichystat vše potřebné na nedělní slavnost Středověkého odpoledne. V prostranství hradu došlo k poškození dřevěného zábradlí, které zajišťuje bezpečnost návštěvníků historické památky,“ popsali zástupci obce na jejím facebookovém profilu.
„Zatím neznámý pachatel vyvrátil zábradlí u hradního příkopu, následně ho pořezal na polena a ta položil na ohniště,“ dodali.
Současně podotkli, že kromě ničení majetku se dotyčný dopustil porušení zákazu rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně ve volné přírodě, jenž v kraji platí od pátku kvůli zvýšenému nebezpečí vzniku požárů. Za jeho porušení hrozí pokuta až 100 tisíc korun.
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Vandalové řádili na chráněné zřícenině s džípem. Pak se káli a vrhli na nápravu
Radnice už se obrátila na policii. „Obec dává k dispozici záznamy kamer a v rámci součinnosti žádá o poskytnutí svědectví k tomuto skutku vandalismu. Ať se již týká podezřelého pohybu na místě ve večerních hodinách nebo jiného nestandardního chování návštěvníků zříceniny,“ vyzvala.
„Veškeré informace můžete předat Policii ČR na telefonním čísle 158, popřípadě osobně na Obecním úřadu v Brníčku. Děkujeme případným svědkům, že vám není lhostejné takové chování a nechcete tolerovat vandalismus. Co by se mohlo stát terčem příště?“ dodali zástupci obce.
Památka není terčem vandalů poprvé
Policie potvrdila, že se činem, jenž se odehrál z úterka na středu, už zabývá. „Vandal na travnaté ploše před zříceninou poškodil dřevěné zábradlí o délce 7,2 metru. Ohradu rozebral, poškodil kotvící patky a část dřevěné kulatiny částečně spálil na ohništi. Obci tím způsobil škodu předběžně odhadnutou na dva tisíce korun. Případ šetříme jako přestupek proti majetku,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Rozhořčení lidé na sociálních sítích nešetřili nadávkami či výzvami k lámání rukou. Čin je pro místní či ty, kteří místo znají, o to nepochopitelnější kvůli tomu, že dřevo si dotyčný mohl lehce opatřit v lese, jenž zříceninu obklopuje.
„K tomuhle už nemám slov. Nestačí, že lidé mají kde složit kosti s báječnou atmosférou a zdarma! Mají v okolí milion padlých stromů i větví, ale oni uříznou zábradlí, které je od ohniště dál než nejbližší křoví. S takovým myšlením a přístupem to může být příště rovnou ona pergola jako zdroj dřeva na táborák,“ napsal v jednom z nejmírněji formulovaných komentářů uživatel David ZMoravy.
Zřícenina stojící na vrcholu kopce nad vesnicí je pozůstatkem středověkého hradu založeného pány z Otaslavic, který je v historických pramenech poprvé zmíněn v roce 1356. V 16. století byl opuštěn, zřícenina je od roku 1964 chráněna jako kulturní památka.
Terčem vandalů nyní nebyla poprvé. Například loni v září vyvolala pobouření skupinka lidí s džípem, jež tam vyrazila jezdit. Záběry z akce se pak navíc zřejmě chlubila na sociálních sítích, kde se začaly šířit. Hlavní viník se nicméně následně sám ozval, omluvil a škody byly napraveny.
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23. září 2025