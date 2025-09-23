Vandalové řádili na chráněné zřícenině s džípem. Pak se káli a vrhli na nápravu

Nevídaný případ vandalství naštval v uplynulých dnech obyvatele obce Brníčko na Šumpersku. Skupinka lidí s džípem totiž vyrazila jezdit na tamní zříceninu hradu, která je přitom kulturní památkou. Záběry z akce se pak navíc zřejmě chlubili na sociálních sítích, kde se začaly šířit. Hlavní viník se nicméně následně sám ozval, omluvil a škody už jsou napraveny.

„Dva dny po zveřejnění na našem Facebooku se nám ti kluci sami ozvali. Omluvili se a dali to na místě do původního stavu, rozježděná místa pohrabali. Schody, přes které jezdili, nijak neponičili, jen jeden byl uvolněný a ten zajistili. Stejně tak vrátili zpět uvolněné kameny,“ nastínil starosta Brníčka Jiří Bartoš.

„Takže snahu dát to do původního stavu měli, a nám tak žádná škoda nakonec nevznikla, tudíž to považujeme za uzavřené. Kdyby škoda byla, tak bychom to samozřejmě dál řešili. Ale také šlo o to, že to byla k té památce velká neúcta. Za svůj život nepamatuji, že by si někdo něco takového dovolil, takže to nadzvedlo mě i spoustu místních,“ dodal.

Omluvný dopis, jenž zaslal obci Brníčko řidič džípu, který jezdil po tamní zřícenině hradu.

S řidičem džípu se nakonec setkal i osobně přímo na „místě činu“. „Sešli jsme se tam, protože chtěl slyšet, že ta náprava je dostačující. Plus se mi znovu osobně omluvil,“ přiblížil Bartoš setkání s mladíkem, který v omluvném dopise zdůvodnil své chování „mladickou nerozvážností.“

Událostí se nicméně dál zabývá policie, na kterou se zástupci obce obrátili ihned poté, co se o všem dozvěděli. „Je tam zákazová značka, kterou porušili, objeli také závoru. Policie si to na místě zdokumentovala a převzala si od nás ta videa. Nicméně jsme jí odsouhlasili, že k žádné výrazné škodě nakonec nedošlo,“ shrnul starosta.

„Oznámení o jízdě vozidla, které se mělo pohybovat po schodišti vedoucí ke zřícenině hradu Brníčko, jsme přijali, nyní se jím zabývají policisté obvodního oddělení Zábřeh,“ potvrdil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Jaká bude případná právní kvalifikace, zatím není jasné. Minimálně s identifikací vlastníka vozu nicméně neměli patrně policisté příliš práce, na videích lze totiž rozeznat jeho poznávací značku.

Zřícenina stojí na vrcholu kopce nad vesnicí, jde o zbytky středověkého hradu založeného pány z Otaslavic, který je v historických pramenech poprvé zmíněn v roce 1356. V 16. století byl opuštěn, zřícenina je od roku 1964 chráněna jako kulturní památka.

Vandalové řádili na chráněné zřícenině s džípem. Pak se káli a vrhli na nápravu

