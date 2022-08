Výdělky z brigád zaostávají za průměrem, studentům konkurují třicátníci

Podle inzerátů zaměstnavatelé na Hané nejvíce shánějí úklidové a pomocné síly, brigádníky na pomocné práce v restauracích a kavárnách.

Podle portálu Fajn-brigady.cz stoupl počet brigád v kraji oproti době před pandemií až o čtvrtinu. Stejně tak se však zvýšil i zájem o práci. Po brigádnících je nicméně v regionu stále velká poptávka.

Nejjednodušší je sehnat brigádu ve městech, shodují se firmy. „Rychlost obsazení záleží na tom, kde brigádníky hledáme. V Olomouci je to jednodušší, protože tam jsou například i vysoké školy, panuje zájem i z řad studentů. Když ale někoho hledáme v Bezděkově na statek, tak je to složitější. Jsou tu omezenější možnosti, protože to musí být většinou někdo, kdo bydlí poblíž,“ řekla například majitelka levandulového statku v Bezděkově Veronika Drlíková, jež mimo jiné v Olomouci provozuje také Levandulové bistro.

Velmi rychle se podle zaměstnavatelů podaří sehnat brigádníky v gastronomii. „Brigádnický stav jsme letos doplnili docela rychle, měli jsme inzerát ani ne tři týdny. Horší je však někoho sehnat na plný úvazek,“ sdělila provozní restaurace a kavárny Caffe Opera Olomouc Gina Lípová.

Lidí je letos dost

Podle některých provozovatelů je letos brigádníků mnoho. „Většinou se nám sice hodně točí, ale letos jsme měli obrovské množství zájemců. Řekla bych, že je určitě větší zájem než obvykle,“ řekla majitelka bistra BerryBlue Café v Olomouci Lucie Borůvková.

Už v polovině července měli plno i ve společnosti Siemens Elektromotory v Mohelnici. „Zájem o brigádnická místa je vysoký, letos jsme je všechna obsadili již v polovině července, a to brigádníky najímáme pro většinu výrobních provozů,“ shrnul ředitel závodu Vladimír Štěpán.

Mladým však letos v létě konkurují především třicátníci, kteří se nyní hlásí na brigády častěji než studenti.

„V dřívějších letech byla převážná skupina brigádníků ve věku 18 až 24 let a poměr žena nebo muž podstatně vyrovnanější, než je tomu teď. Při porovnávání dostupných dat za rok 2021 a část roku 2022 zjistíme, že si brigádu hledaly z šedesáti procent ženy do věku 34 let,“ informovala Martina Ryšková z portálu Fajn-brigady. cz.

Podle ní je však bez hlubší analýzy obtížné určit, co za změnou stojí. Zda inflace, vliv pandemie koronaviru, nebo jen postupná změna pracovního trhu.

Průměrná mzda? 131 korun

Podle serveru zaměstnavatelé v kraji nejvíce hledají brigádníky na pozice uklízeč/ka, které tvoří 13 procent ze všech nabídek, a prodavač/ka, které představují 7 procent.

Průměrnou hodinovou mzdou se region řadí k pěti krajům s nejnižším hodinovým ohodnocením. Za červen byla podle statistik celorepublikově průměrná výše mzdy 138 korun za hodinu, v kraji 131 korun za hodinu. „Celorepublikovou částku však výrazně zvedá Praha,“ vysvětlila Ryšková.

Letos také vzrostl počet agenturních pracovníků. Mnohé personální agentury si to vysvětlují zájmem o práci uprchlíků z Ukrajiny.

„Počet agenturních pracovníků, nejen v Olomouci, vzrostl, a to díky ukrajinským občanům a dalším migrantům,“ vysvětlila za Agenturu Plus Denisa Doudová.

Mezi nejžádanější brigády u nich patří dělnické a pomocné práce. „Jde o brigády, jako je například vychystávání zboží, pomocné práce v kuchyni, pomocník na stavbě či asistentka v obchodě. Toto jsou u nás čtyři nejžádanější brigády v kraji,“ dodala Doudová.

Nárůst agenturních pracovníků pozorují i v zemědělství. „Letos se nám podařilo brigádnické stavy naplnit rychle. Máme brigádníky, kteří k nám chodí každé prázdniny, a také se výrazně zvýšil počet agenturních pracovníků,“ sdělil předseda Zemědělského družstva Haňovice Petr Koukal.