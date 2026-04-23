„Šiřte poselství naší rodiny mezi mladými.“ Divadlo chystá inscenaci o životě Mašínové

Tvůrčí tým se společně se zástupcem organizace Paměti národa setkal se Zdenou Mašínovou ve středu v Domově seniorů Pohoda ve Chválkovicích, kde je Mašínová od roku 2023.
„Vážím si toho, že jsme měli možnost se s paní Mašínovou setkat a zahrát jí několik obrazů z připravované inscenace. Její upřímná reakce a radost z toho, že se pokoušíme příběh její rodiny vyprávět dalším generacím, mě utvrdily v tom, že naše práce má smysl a že se musíme v inscenování i vyprávění snažit, abychom zaujali také mladé lidi, kteří do divadla zavítají a kteří pochopí, jak důležité je se poučit z dějin,“ uvedl Jan Janča, režisér Jejich sestry.
Premiéra se v Moravském divadle uskuteční 15. května od 19:00 v Malé kulturní scéně Sedmička. O den později ve stejný čas se bude hrát Jejich sestra znovu.
„Osudy otce a bratrů Zdeny Mašínové mladší výrazně zasáhly do dějin 20. století a téměř každý se s nimi alespoň v hodinách dějepisu někdy setkal. My jsme se ale rozhodli zaměřit na osudy ženských hrdinek z toho rodu, které ve svých životech prokázaly nejedenkrát obrovskou odvahu a odhodlání, čelily perzekuci ze strany nacistického i komunistického režimu a musely se vyrovnat se smrtí svých blízkých,“ zdůraznila Tereza Matějková, dramaturgyně Jejich sestry.
Matka sourozenců Zdena Mašínová starší sama o svůj život přišla v komunistickém vězení.
V inscenaci diváci uvidí Vladimíru Včelnou, Lenku Kočišovou, Vlastu Hartlovou, Miroslava Černého, Jaroslava Krejčího a Kristínu Jurkovou s Janem Ťoupalíkem.
„Novou inscenaci chceme věnovat babičce Emmě, matce Zdeně a dceři Zdeně mladší, se kterou jsme měli možnost se osobně setkat, což byl neuvěřitelně silný zážitek. Na jejich osudy by se rozhodně nemělo zapomenout. Celou inscenaci připravujeme s Pamětí národa a jsme rádi, že se s nimi můžeme podílet na uchovávání vzpomínek našich pamětníků,“ řekla Matějková.
Podle režiséra Janču je rodina Mašínových velmi důležitou součásti českých dějin. „Sama paní Mašínová při našem setkání apelovala na to, aby se poselství rodiny Mašínů šířilo mezi mladými lidmi. Tématu inscenace se vždy věnuji maximálně do hloubky, ale osobní zkušenost nikdy nic nenahradí. Proto jsem rád, že jsem měl možnost i s velkou částí tvůrčího týmu paní Mašínovou poznat,“ podotkl režisér.