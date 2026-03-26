Brankář Kofroň podezřelý z braní úplatku už netrénuje. Nové Sady se distancovaly

Václav Havlíček
  11:35
V úterý už trénovali bez něj. Brankář Zdeněk Kofroň z fotbalových Nových Sadů, které hrají čtvrtou ligu, je vyšetřovaný Etickou komisí Fotbalové asociace ČR v souvislosti s kauzou týkající se úplatkářství. Osmatřicetiletý Kofroň má momentálně pozastavenou činnost. Podle obvinění měl za blíže neupřesněnou úplatu svým výkonem ovlivnit zápas divize v Baťově v březnu 2024.
Nové Sady oslavovaly vyřazení Sigmy. V červeném je brankář Zdeněk Kofroň

Nové Sady oslavovaly vyřazení Sigmy. V červeném je brankář Zdeněk Kofroň | foto: Marie Kašpárková/FK Nové Sady

K situaci se ve středu postavil také olomoucký klub, který se od kauzy distancoval.

Předseda olomouckého celku Josef Ondroušek nejdříve pro iDNES.cz reagoval: „Slyším to od vás poprvé. Kauzu od rána sledujeme v médiích, ale Zdeňkovo jméno slyším až od vás. Je to pro mě šok! Absolutně nechápu.“

Fotbalová kauza: FAČR vyšetřuje i gólmana, co vyřadil Sigmu, či manažera HC Olomouc

Ale v momentě, kdy situace nabrala jasnější obrysy, se rozhodl klub reagovat. „FK Nové Sady se důrazně distancují od korupční aféry, ve které figuruje hráč klubu. Reagujeme tak na aktuální mediální informace týkající se údajné korupční aféry, ve které je zmiňován náš brankář Zdeněk Kofroň,“ stojí v prohlášení klubu.

Předseda Ondroušek uvedl, že počká na výsledky vyšetřování. „Informace, které zazněly v médiích, nás zcela zaskočily. FK Nové Sady vždy stavěly na férovosti a transparentnosti. Jakékoli podezření tohoto typu je pro nás velmi vážné,“ řekl.

Zástupci olomouckého celku sdělili, že jakékoli takové chování je v přímém rozporu s hodnotami klubu i se základními principy fair play. Vedení Nových Sadů zopakovalo, že se pro ně jedná o šokující informace. A to i proto, že Kofroň loni podal skvělé výkony v domácím poháru proti prvoligové Sigmě a následně i Plzni.

„V osmifinále proti Viktorii byl oceněn jako nejlepší hráč zápasu,“ připomněli kluboví činitelé. „V tuto chvíli nechceme činit žádné ukvapené závěry. Respektujeme probíhající šetření a vyčkáme na jeho výsledky. Teprve poté je klub připraven k celé záležitosti zaujmout další konkrétní stanovisko,“ stojí dále v prohlášení.

Baťov se i díky remíze v soutěži udržel

Vedení klubu slíbilo, že bude situaci nadále pečlivě sledovat a je připraveno plně spolupracovat s příslušnými orgány – tedy policií i fotbalovou asociací, respektive její etickou komisí.

Inkriminovaný zápas se hrál v Batově 22. března 2024. Baťov potřeboval důležité body k záchraně v soutěži. Utkání nakonec skončilo 3:3, třebaže Nové Sady v jednu chvíli prohrávaly už 0:3.

Baťov nicméně dvakrát skóroval z pokutového kopu, přičemž jednu penaltu zavinil právě Kofroň. Tým ze Zlínska se nakonec v sezoně 2023/24 skutečně zachránil, skončil předposlední. Na poslední místo, které by znamenalo sestup, měl v konečném zúčtování náskok čtyř bodů. Nakonec sestupoval Přerov.

Pro hráče už není cesty zpět. Viníkům hrozí i vězení, líčí odborník na match fixing

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení, a to především pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů úplatkářství a match fixingu. Podezřelými jsou členské kluby, funkcionáři, rozhodčí i hráči.

Sudí z derby, primátor Karviné i jiné známé tváře. Jak figurují v korupční kauze?

Policisté ve středu obvinili 32 lidí, ve čtvrtek podali návrh na vzetí do vazby u pěti z nich, ostatní budou vyšetřování na svobodě. Konkrétní jména Vrchní státní zastupitelství ani policie neuvedla.

Bránili mladíkovi ukrást zaparkované auto. Napadl je, seniora to stálo život

U prostějovského nákupního centra Zlatá Brána došlo k potyčce dvou lidí, jeden...

Čtyři dny od násilné smrti seniora u prostějovského nákupního centra zveřejnila policie podrobnosti o zločinu. Útočníkem je podle kriminalistů recidivista, který poškozeného a dalšího člověka napadl...

Části Česka zasypává sníh. V Jeseníkách napadlo přes 15 cm, příval čekají i Beskydy

Husté sněžení na Lysé hoře (26. března 2026)

Po teplém začátku týdne přichází výrazný zlom. Studená fronta přináší do Česka citelné ochlazení, místy až o deset stupňů, a také srážky, které se ve vyšších polohách mění ve sníh. Na východě a...

„Zatkli muže, měl zakrvácené ruce.“ Potyčka u nákupního centra skončila smrtí

U prostějovského nákupního centra Zlatá Brána došlo k potyčce dvou lidí, jeden...

Násilnou smrt vyšetřují od odpoledních hodin policisté v Prostějově. Jeden účastník incidentu u tamního nákupního centra podle kriminalistů zranil druhého tak, že napadený svým zraněním podlehl....

Násilnou smrt u nákupního centra řeší policie jako vraždu, obětí je senior

U prostějovského nákupního centra Zlatá Brána došlo k potyčce dvou lidí, jeden...

Jako trestný čin vraždy vyšetřují zatím kriminalisté násilnou smrt u nákupního centra v Prostějově. Podle zatím dostupných informací tam ve čtvrtek po poledni mladý muž napadl seniora a ten na místě...

Částečná úleva pro řidiče. Silničáři otevřeli jeden pás D48 na pomezí tří krajů

Řidiči mohou ode opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub. Teď v...

Řidiči mohou ode dneška opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub, na pomezí Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Silničáři tam budovali její scházející úsek, který nahradí...

Brankář Kofroň podezřelý z braní úplatku už netrénuje. Nové Sady se distancovaly

Nové Sady slaví vyřazení Sigmy Olomouc z MOL Cupu.

V úterý už trénovali bez něj. Brankář Zdeněk Kofroň z fotbalových Nových Sadů, které hrají čtvrtou ligu, je vyšetřovaný Etickou komisí Fotbalové asociace ČR v souvislosti s kauzou týkající se...

