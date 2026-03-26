Brankář Kofroň podezřelý z braní úplatku už netrénuje. Nové Sady se distancovaly

K situaci se ve středu postavil také olomoucký klub, který se od kauzy distancoval.
Předseda olomouckého celku Josef Ondroušek nejdříve pro iDNES.cz reagoval: „Slyším to od vás poprvé. Kauzu od rána sledujeme v médiích, ale Zdeňkovo jméno slyším až od vás. Je to pro mě šok! Absolutně nechápu.“
|
Ale v momentě, kdy situace nabrala jasnější obrysy, se rozhodl klub reagovat. „FK Nové Sady se důrazně distancují od korupční aféry, ve které figuruje hráč klubu. Reagujeme tak na aktuální mediální informace týkající se údajné korupční aféry, ve které je zmiňován náš brankář Zdeněk Kofroň,“ stojí v prohlášení klubu.
Předseda Ondroušek uvedl, že počká na výsledky vyšetřování. „Informace, které zazněly v médiích, nás zcela zaskočily. FK Nové Sady vždy stavěly na férovosti a transparentnosti. Jakékoli podezření tohoto typu je pro nás velmi vážné,“ řekl.
Zástupci olomouckého celku sdělili, že jakékoli takové chování je v přímém rozporu s hodnotami klubu i se základními principy fair play. Vedení Nových Sadů zopakovalo, že se pro ně jedná o šokující informace. A to i proto, že Kofroň loni podal skvělé výkony v domácím poháru proti prvoligové Sigmě a následně i Plzni.
„V osmifinále proti Viktorii byl oceněn jako nejlepší hráč zápasu,“ připomněli kluboví činitelé. „V tuto chvíli nechceme činit žádné ukvapené závěry. Respektujeme probíhající šetření a vyčkáme na jeho výsledky. Teprve poté je klub připraven k celé záležitosti zaujmout další konkrétní stanovisko,“ stojí dále v prohlášení.
Vedení klubu slíbilo, že bude situaci nadále pečlivě sledovat a je připraveno plně spolupracovat s příslušnými orgány – tedy policií i fotbalovou asociací, respektive její etickou komisí.
Inkriminovaný zápas se hrál v Batově 22. března 2024. Baťov potřeboval důležité body k záchraně v soutěži. Utkání nakonec skončilo 3:3, třebaže Nové Sady v jednu chvíli prohrávaly už 0:3.
Baťov nicméně dvakrát skóroval z pokutového kopu, přičemž jednu penaltu zavinil právě Kofroň. Tým ze Zlínska se nakonec v sezoně 2023/24 skutečně zachránil, skončil předposlední. Na poslední místo, které by znamenalo sestup, měl v konečném zúčtování náskok čtyř bodů. Nakonec sestupoval Přerov.
|
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení, a to především pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů úplatkářství a match fixingu. Podezřelými jsou členské kluby, funkcionáři, rozhodčí i hráči.
|
Policisté ve středu obvinili 32 lidí, ve čtvrtek podali návrh na vzetí do vazby u pěti z nich, ostatní budou vyšetřování na svobodě. Konkrétní jména Vrchní státní zastupitelství ani policie neuvedla.