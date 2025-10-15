Brambory na Šumpersku nemá kdo sklízet, už se pěstují jen v menším množství

Rostislav Hányš
  5:37
Hlavně starší lidé u oběda nad talířem s vodnatými brambory ze supermarketu nostalgicky vzpomínají na kvalitní hlízy pěstované místními zemědělci ve vyhlášených lokalitách na Šumpersku. Před lety se tam okopaniny pěstovaly ve velkém na stovkách hektarů. Dnes je to čistá nula. Pěstuje se už jen na malých plochách.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Taková „místní“ příloha je dnes v podstatě v obchodech nedostupnou pochoutkou. Pěstování této plodiny v regionu navzdory příznivým podmínkám zcela zaniklo.

„S bramborami jsme definitivně skončili před několika lety. Nebyl problém zasadit, ošetřit, vypěstovat, ale čím dál větší potíže byly se sklizní. Důchodci, kteří ještě chodili na sklizňové brigády, už skončili a nikdo místo nich není,“ vysvětluje příčinu úpadku regionálního bramborářství předseda Zemědělské společnosti Jedlí na Šumpersku Milan Ivanovič.

Jedelští zemědělci se teď zaměřují v rostlinné výrobě především na jetel, hrách, ozimý ječmen nebo pohanku.

„V kraji jsou už plochy, na kterých se pěstují brambory alespoň na hektarových výměrách, výjimečné. Ve velkém už pěstování brambor v regionu zcela zaniklo,“ potvrzuje šéf Krajské agrární komory Olomouckého kraje Ivo Kasal.

Ve velkém už jen Vysočina a západ Čech

Brambory se už podle něj v České republice pěstují ve velkém pouze na Vysočině a v západních Čechách.

„Je to stejné jako s dalšími zemědělským komoditami. S tím, jak ubývá pěstovaného množství, se brambory v řadě oblastí staly nerentabilní komoditou, nákladné stroje se menším pěstitelům nevyplatí kupovat, drahé je skladování. A když se nedají sehnat brigádníci, tak to už byla konečná,“ shrnuje nepříznivý trend Kasal.

Zemědělcům na Hané vadí nová pravidla, omezí je v pěstování některých plodin

V regionu se podle posledních dat Českého statistického úřadu pěstovaly brambory v roce 2023 na 286 hektarech, v roce 2002 to přitom bylo 654 hektarů.

Dlouhodobý propad ještě lépe vynikne na dostupných celostátních datech, výměra polí osázených brambory klesla celorepublikově z necelých 400 tisíc hektarů v roce 1960 na pouhých 25 tisíc hektarů v dnešních dnech.

Jedlí – kdysi bramborářský ráj

Brambory podle Kasala potřebují lehčí půdy a chladnější klima. To byly přesně podmínky, jaké na svazích v oblasti Jedlí, Svébohova či Starého města panují. Proto tam byly velké lány této okopaniny.

„Vzpomínám si, jak jsme do Jedlí jezdili kdysi ze zábřežského gymnázia na bramborové brigády. To byly ohromné plochy, a když se před námi vinuly několik set metrů dlouhé řádky, tak jsme zavraceli oči,“ vybavuje si Pavel Rudovský žijící nyní v Mohelnici na Šumpersku.

Omezené plochy brambor už v regionu obhospodařují farmáři pouze ve dvou firmách na Jesenicku. Například ve společnosti Agroprodukt Supíkovice a v Bernarticích. Oproti plochám, na kterých se pěstovaly kdysi brambory na Šumpersku, se ale v jejich případě jedná pouze o zlomkové výměry.

„Pěstujeme brambory asi na 12 hektarech, ač zdaleka nemáme pro jejich pěstování ideální podmínky. Jsme takoví větší zahradníci,“ podotýká majitel Agroproduktu Supíkovice Jan Hutyra. Letošní úrodu si pochvaluje. „Brambor se urodilo docela slušné množství nad průměrem posledních let,“ vyzdvihuje.

Ale i jeho firma naráží čím dál víc na nedostatek brigádníků. „Máme starší stroje, protože si jednoduše nemůžeme dovolit sklízecí kombajn za miliony,“ řekl Hutyra.

„Brambory už děláme jenom proto, že máme stálé odběratele, kteří si k nám pro ně jezdí. Prodávat do obchodní sítě by se absolutně nevyplatilo. Hodně je pro nás důležité, že od nás berou brambory Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník,“ podotýká Hutyra.

Samosběry bez šance

Samosklizeň podle něj nepřipadá v úvahu. „Nejde použít model jako u jahod nebo jiného ovoce či lehčí zeleniny. U brambor jsou to mnohonásobné objemy a velká váha. Neumím si představit, jak by se tímto způsobem dostávaly z pole. To je nereálné,“ míní Hutyra.

V problémech je v regionu i produkce obilovin, kterou ničí nízké výkupní ceny. Stejně tak skomírá sadařství. Pěstitelé nedokážou čelit levné konkurenci především z Polska, rozmarům počasí a bojují i s nedostatkem lidí v období sklizně.

Dlouhodobě největší pěstitel jablek v regionu, společnost Úsovsko, snižuje výměru sadů už řadu let a s pěstováním jablek zřejmě skončí úplně. „Nezbývá nám nic jiného, protože není možné náklady na ovocné sady věčně dotovat z jiných oblastí,“ odůvodnil přednedávnem generální ředitel společnosti Jiří Milek.

Společnost hospodařila v roce 2014 na 350 hektarech ovocných sadů, letos je jich už pouze 70 a sady dál omezuje a předpokládá, že během několika let s produkcí jablek skončí úplně.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách

Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali s medvědy hnědými, souvisejí se záměrným vypuštěním zvířat do české přírody. Vyplývá to ze závěrů...

Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů

Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních důvodů. Náhradníkem je místopředseda strany Martin Šmída. „Moc si vážím důvěry všech voliček a voličů,...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Hapal po třech letech končí v Baníku. Přesune se do vedení olomoucké Sigmy?

Další trenérská výměna ve fotbalové lize. Po sérii špatných výsledků z úvodu sezony končí Pavel Hapal v ostravském Baníku. Klub svůj tah oznámil během reprezentační pauzy a o náhradě zatím jedná....

Brambory na Šumpersku nemá kdo sklízet, už se pěstují jen v menším množství

Hlavně starší lidé u oběda nad talířem s vodnatými brambory ze supermarketu nostalgicky vzpomínají na kvalitní hlízy pěstované místními zemědělci ve vyhlášených lokalitách na Šumpersku. Před lety se...

15. října 2025  5:37

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  14.10 15:47

Impozantní plastika býka je ozdobou přírodní galerie, předloha se pase opodál

Novou ozdobou galerie pod širým nebem v turisticko - rekreačním reálu Bělecký mlýn na Prostějovsku je od pondělí impozantní ocelová plastika býka v nadživotní velikosti. Na přívěsném vozíku ji tam z...

14. října 2025  13:14

Školáci prozradili, kde se v Olomouci necítí bezpečně. Označili stovky míst

Rychle jedoucí a bezohlední řidiči, chybějící přechody i strach z obtěžování. Výzkum ukázal, kde se olomoučtí žáci necítí bezpečně. Nebezpečné situace vznikají kvůli množství aut i chodců u Základní...

14. října 2025  11:27

Weber: Druhá liga je nejlepší v historii! V první se můžou kluby z Brna uhnízdit

Ve fotbalové lize si odkroutil deset sezon a 205 zápasů jako hlavní trenér, teď Jozef Weber povznáší Prostějov v soutěži o patro nižší. A nos nad tím neohrnuje, naopak. „Souhlasím s názory, že je...

14. října 2025  9:54

Chybí peníze, trenéři i mládež. Sport na venkově je v ohrožení, včetně fotbalu

Téměř 45 milionů korun vyčlenil letos Olomoucký kraj na dotace určené pro podporu sportu. Přesto se řada spolků a oddílů hlavně na vesnicích potýká s nedostatkem financí. Pomáhat se jim sice snaží i...

14. října 2025  4:52

Poslankyně Blišťanová rezignuje na post krajské zastupitelky, starostkou zůstane

Nově zvolená poslankyně Zdeňka Blišťanová z koalice SPOLU se rozhodla rezignovat na post olomoucké krajské zastupitelky, naopak další funkci starostky Jeseníku chce vykonávat dál v souběhu s...

13. října 2025  15:56

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

13. října 2025  14:18

Na ledě mi občas přepnulo. Švrčka teď místo hokejové dřiny čeká kamenolom

Strach v očích soupeřů, neskonalý respekt ve svých řadách. Tak bude navždy zapsán v Olomouci i české extralize obránce Jan Švrček, který ve čtvrtek oznámil, že má hokeje po dvaceti letech v...

13. října 2025  9:27

Odvolací soud zrušil rozsudek v kauze zaplavení Brodku kvůli zavřenému stavidlu

Olomoucký krajský soud v pondělí zrušil rozsudek v kauze zaplavení Brodku u Přerova z října 2020, za které byl obžalován z obecného ohrožení z nedbalosti majitel blízkého jezu Jan Filák a jeho firma....

13. října 2025  9:23

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Víc ovoce nebo luštěnin. Jídelny čeká revoluce, některé už se do ní pustily

Více luštěnin a ovoce nebo třeba žádný cukr v pití. Stravu servírovanou ve školních jídelnách čekají od září 2026 zásadní změny, po 32 letech se totiž změní spotřební koš, z něhož jídelny vybírají...

13. října 2025  4:51

Olomoucko uspělo potřetí v řadě, v Ústí ho táhl třicetibodový Andre

Basketbalové Olomoucko zvítězilo v dohrávce 5. ligového kola v Ústí nad Labem 79:72 a po úvodních dvou porážkách si v soutěži připsali třetí výhru za sebou. Třiceti body se na tom podílel americký...

12. října 2025  20:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.