Dubloval Brada Pitta, teď natáčí v Olomouci. Kaskadéři obsadili historické centrum

Schendel dělal Pittovi kaskadéra například ve slavných Hanebných panchartech Quentina Tarantina a zahrál si s Tomem Cruisem ve snímku Valkýra.
Bodlák s kaskadérským týmem připravili a spolupracovali na množství filmových lokálních i zahraničních projektů, kompletně zaštiťovali i akční scény úspěšné hry Mafia. U filmu se Bodlák ujal funkce akčního režiséra, k režii přizval Víta Hrabala, hlavní postavy ztvární Andrea Mohylová a Albert Čuba.
Pracoval i na Kobře 11
Daniel Bodlák i Matthias Schendel se na poli kaskadérské profese pohybují dlouhá léta.
„Daniela znám přes 20 let a jsme dobří přátelé. Spojovaly nás stejné zájmy o film a kaskadérské odvětví. Vždycky je radost pracovat s lidmi, se kterými si rozumíte a se kterými sdílíte nějakou vášeň,“ svěřuje se Schendel, který už přes 30 let vede Stunt Team Germany, jenž se podílel na natáčení Hanebných parchantů či akčními scénami nabitého seriálu Kobra 11.
„Daniel mi zavolal a říká: Potřebuju tě v Olomouci. Nezáleží na tom, jaké úspěchy mám za sebou, ty byly, ale byly v minulosti, teď jsme tady a já jsem šťastný, že tu můžu být,“ pochvalně dodává ostřílený kaskadér s tím, že do olomouckého týmu přináší zkušenosti především s akčními kousky s automobily.
„V hollywoodských filmech se bavíme o přípravě fyzické i technické v řádech několika měsíců intenzivní práce každý den. Pokud ve filmu trvají akční scény hodinu, tak každá několikavteřinová akce zabrala týdny i měsíce příprav,“ vysvětluje Bodlák.
Stopáž filmu Stav odpojen je odhadovaná na asi 20 minut, s intenzivní přípravou začali všichni aktéři letos v únoru. „Každý den jsme přemýšleli nad tím, co jak uděláme, jak to připravíme, aby se u toho lidé nezranili,“ dodává.
Matthias Schendel přitakává. „Je to tak, každá scéna je krátká, ale zabere spoustu příprav. Teď ve filmu bude kaskadérský kousek s autem, včetně otočení auta ve vzduchu, to zabralo spoustu chystání a vybavení. My jsme s Danielem strávili dva dny v jeho garáži a konstruovali jsme klec, která se umístí dovnitř auta,“ popisuje a dodává, že pro všechny kaskadérské profesionály je na prvním místě bezpečnost.
Z postaršího automobilu, který připravovali na složitý akrobatický kousek, vytáhli veškeré vybavení a vnitřek vozu uzpůsobili tak, aby byl připravený na dynamickou a nebezpečnou scénu a řidič zároveň zůstal v bezpečí. „Pro Danielův film chceme udělat ty nejlepší scény, dá to ale hodně práce a vyžaduje to spoustu zkušeností,“ má jasno Schendel.
Právě zkušenosti a know-how jsou podle něj v kaskadérské disciplíně zásadní a cení se více než mnohamilionové rozpočty. „Důvodem, proč jsme si řekli, že chceme zkusit vytvořit něco většího a impulsem k tvorbě filmu pro nás bylo, že většinu akčních či bojových scén, které s týmem děláme, jsme natočili na telefon a štáb se skládal klidně i z jednoho člověka,“ přibližuje Bodlák.
„Výsledek byl ale srovnatelný se scénou ze snímku, která má rozpočet miliony dolarů a připravovala se půl roku. Zjistili jsme, že dokážeme natočit scény, aniž bychom do nich museli ty miliony vkládat, stačí jen vědět, jak na to,“ dodává Bodlák.
Kaskadéři by podle něj měli mít komplexní přehled a kromě správného pohybu na scéně se vyznat i v technických stránkách vozů, ve kterých jezdí.
Pro snímky a akční scény jsou vždy klíčové i kulisy, které záběry doprovázejí. Město Olomouc vyšlo filmařům vstříc a mnoho záběrů se bude odehrávat v atraktivním prostředí historického centra města, jako je Dolní i Horní náměstí či Křížkovského ulice.
„Chtěl jsem film situovat do Olomouce a záměrem bylo využít známá místa, která místní hned poznají. Nejnáročnější scéna a takový psí kousek bude právě v Křížkovského ulici, kde se odehraje autonehoda, při které jedno auto vyletí do vzduchu,“ láká akční režisér.
Snímek by měl vzniknout do konce roku a tvůrci jej chtějí směřovat na některý z festivalů, zřejmě i zahraniční. „V Olomouci jsem byl velmi vřele přivítán. Jsem velice potěšený tím, jak se město k natáčení filmu postavilo a že umožňuje složité scény s auty v ulicích a náměstích v centru,“ pochvalně uzavírá německá hvězda.