Policisté byli do obce Bouzov přivoláni v pondělí po desáté hodině dopoledne.
„Šestatřicetiletý muž tam měl vulgárně urážet lékaře ve zdravotnickém středisku, hlídce poté nadýchal dvě a půl promile. Protože spolupracoval, byl následně poučen a z místa vykázán, načež odešel,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Praktického lékaře Jaroslava Čampiše útok šokoval. „Stalo se to před koncem ordinačních hodin v Bouzově. Po incidentu jsem zbytek pacientů zrušil a poprosil je, aby šli domů, byl jsem vystresovaný,“ nastínil s tím, že mužovo chování bylo zcela nepochopitelné, neboť se vůbec neznali a nešlo ani o jeho pacienta.
„Přišel, začal agresivně kopat a bušit do dveří na mě i na sestřičku. Když jsme vyšli ven, začalo přetahování ve dveřích, protože se snažil dostat do ordinace a odmítal odejít. Vulgárně nám nadával, žduchal do nás, bylo to velmi nepříjemné a měl jsem co dělat, abych ho sám nezpacifikoval, ale věděl jsem, že to nemohu, že by situace mohla přerůst v bitku,“ popsal.
Nakonec ho ale rázně vyprovodil ze střediska ven. „Protože však fyzické i slovní napadání a žduchání pokračovalo, zavolal jsem policii. Nechci si ovšem ani představovat, co by se stalo, kdyby měl ten člověk u sebe třeba nějakou zbraň. Zpětně jsem se dozvěděl, že si dotyčný alkoholem léčil své osobní problémy, kdy se s ním den předtím rozešla přítelkyně, a on si zlost vybil na nás,“ dodal.
Mužovo chování bude nejspíš řešit jen přestupková komise. „Případ policisté zatím vedou jako přestupek proti občanskému soužití,“ sdělila policejní mluvčí Skoupilová.