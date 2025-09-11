Zrádná záměna. Žena si spletla borůvky s jedovatým rulíkem, skončila v nemocnici

Rostislav Hányš
  11:11
Záchranáři zasahovali v Pavlově u Mohelnice na Šumpersku, kde seniorka v lese sbírala borůvky a omylem požila několik plodů jedovatého rulíku zlomocného, který je podobný. Ženu se podařilo zachránit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS Olomouckého kraje

„Díky brzkému volání na 155 a přesné lokaci jsme ženu ihned zaléčili, stabilizovali její zdravotní stav a konzultovali další postupy s Toxikologickým informačním střediskem. Následně jsme ji transportovali do nemocnice Šumperk k dalšímu dovyšetření,“ sdělila mluvčí ZZS Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

Záchranáři varují, že borůvková sezona ještě nekončí a rulík se dá s borůvkami snadno zaměnit. „Je potřeba dávat velký pozor, protože k záměně s rulíkem může dojít úplně nevinně,“ varuje Mikisková.

Kluci snědli bobule jedovatého rulíku zlomocného, dva skončili v nemocnici

Podle údajů toxikologů je už pět kuliček rulíku pro dospělou osobu považováno za toxickou dávku, smrtelná je pak o dalších pět kuliček více.

„Vzhledem k nebezpečí ohrožení života je potřeba dostat pacienta co nejdřív do nemocnice,“ doporučují záchranáři. Při požití rulíku může nastat nevolnost, zvracení, při větší intoxikaci hrozí poruchy vědomí.

Martin Kramer na sociálních sítích upozorňoval, že v oblasti Svatého Hostýna na Přerovsku nedávno omylem požily několik kuliček rulíku tři děti. Všechny vyvázly bez následků.

