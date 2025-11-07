Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili

Jiří Černý
  16:01
Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to tak nevynikne, na vlastní oči byl mnohem zářivější,“ popisuje pro iDNES.cz s tím, že od počátku věděl, co pozoruje. Podle Jiřího Borovičky z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky letěl nad Maďarskem a v atmosféře shořel.

Byť kamera za čelním sklem ukazuje čas 5:48, podle akademika Borovičky půjde zřejmě o drobnou chybu v nastavení kamery. Jasný bolid totiž jeho pracovní skupina fyziky meteorů v Ondřejově eviduje o osm minut později.

„Jiný v tuto dobu nad Evropou nebyl, jsem tedy přesvědčený, že je to ten, námi pozorovaný v 5:56. Letěl nad Maďarskem,“ upřesňuje Borovička. „Ještě tedy přesně neznáme trajektorii, tu teprve propočítáváme. Můžeme ale s jistotou říct, že z něj nespadly žádné meteority,“ dodává Borovička.

Výřez z celooblohového snímku bolidu z 13. ledna 2022 pořízeného automatickou digitální bolidovou kamerou Evropské bolidové sítě na stanici Lysá hora. Přerušování světelné stopy bolidu (16krát za sekundu) je způsobeno elektronickou clonou a umožňuje určit rychlost bolidu.
Snímek bolidu z 8. listopadu pořízeného automatickou digitální bolidovou kamerou z v areálu Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu.
Výřezy z rychlonaváděcí kamery s malým zorným polem, která je umístěna v Ondřejově a která sleduje průběžně pohyb bolidu. Snímky odpovídají časovému rozmezí od 3:46:53.0 do 3:47:05.3 univerzálního času a je na nich patrná výrazná fragmentace hlavně v závěrečné části letu. Čas narůstá zleva doprava.
Takto zachytila bolid nad jihozápadním obzorem celooblohová kamera pardubické hvězdárny.
Uničovský bolid letěl do Maďarska, z úlomku komety velikosti pěsti nezbyde nic
22 fotografií

„Byť vím, co je to bolid a že to létá opravdu rychle, překvapuje mě, že může být daleko. Říkal jsem si, že to bude třeba někde u Brna,“ divil se pobaveně autor uničovského videa Tomáš Molík.

„Obloha obrovsky zkresluje, zvláště u obzoru. Když koukáme od nás na letadla, pozorujeme ty nad Německem,“ přibližuje předseda spolku Hvězdárna Olomouc Jan Šustek.

Orionidy 2025: Halleyova kometa a prach v noci na středu vytvoří ohnivou show

„Byl to pravděpodobně kometární úlomek. Komety jsou nesoudržné, takové slepence prachu s příměsí ledu. No a během letu atmosférou se rozpadnou a odpaří,“ popisuje člen Mezinárodní astronomické unie. „Takto jasný bolid bude velký odhadem jako pěst. Spíš než jako kámen si ho představte jako sněhovou kouli,“ přibližuje odborník na meteory.

Nikoliv náhodný, ale pozoruhodný úkaz

Na zem se dostanou jen zřídka. Materiálně je tvoří všechny prvky známé z naší planety. Nejčastěji křemičitany jako olivín nebo pyroxen, často obsahují také železo s příměsí niklu. „Jsou různé, některé mají vysoké množství uhlíku, některé sirné sloučeniny. Většinou se však nic nenajde, naposledy se našel malý úlomek v Polsku,“ upřesňuje akademik Borovička.

Že bolidy skutečně letí neuvěřitelnou rychlostí, a tak i přes malý objem a hmotu jdou vidět na stovky kilometrů, potvrzují i pozorovatelé z olomouckého spolku Hvězdárna. „Vypadají tak i na fotkách, je to jedna dlouhá šmouha,“ přibližuje Šustek.

Polární záři bude možné vidět i z Česka. Kde budete mít největší šanci?

Upozorňuje, že nejde o tak vzácný jev, ale spíše náhodný, a tím spíše působivý úkaz. „Když si sednete na půl hodiny k obloze, s největší pravděpodobností se bolidu nedočkáte,“ dodává amatérský pozorovatel.

S nadsázkou by se dalo říci, že bolidy mají nyní hlavní sezonu. „Na konci října a začátkem listopadu je aktivní meteorický roj Tauridy. Nevíme ještě, zda i tento k němu patřil. Ale takovéto bolidy můžeme spatřit několikrát do měsíce. I přesto to muselo být velice hezké na pohled,“ oceňuje zážitek Borovička.

Připraví se varianty tři a čtyři. Sigmu trápí zranění opor, kdo je nejblíže návratu?

Hráči Sigmy v bagu na předzápasovém tréninku.

Od našeho zpravodaje v Arménii Během velkolepého letního nakupování přivedla fotbalová Sigma dvanáct posil, což se jí nyní náramně hodí. Před zápasem Konferenční ligy na půdě arménského Noahu totiž Hanáci hlásí zranění klíčových...

6. listopadu 2025  13:55

Zprvu bosý sklářský magnát z Kožušan dobyl lampovými stínítky celý svět

Portrét Josefa Schreibera z roku 1884

Příběh jako z amerického snu. Z chudých poměrů vísky kousek od Olomouce se Josef Schreiber vyšvihl na jednoho z největších evropských podnikatelů ve sklářství. Když v listopadu 1902 zemřel, vlastnil...

6. listopadu 2025  10:48

