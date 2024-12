U migrény neposlouchejte pochybné rady a jděte k lékaři, říká primářka neurologie

Jaká byla motivace pro založení specializovaného centra v Prostějově?

Ta myšlenka vznikla už asi před šesti lety, kdy jsem se účastnila Akademie neurologie v Amsterdamu. Tam jsem se dozvěděla o nové biologické léčbě migrén. Dokonce již byla k dispozici v Evropě a postupně se ji podařilo dostat i do České republiky. Vznikla první specializovaná centra, dříve vázaná na fakultní nemocnice a na pracoviště, která se zabývala léčbou roztroušené sklerózy. Tím, že jsme věděli, jaká léčba přijde a jaké jsou její možnosti, jsme pro ni začali vybírat pacienty.

Kolik jich bylo?

Hned na počátku jsme jich měli vytipovaných osm, u nichž jsme předpokládali, že by jim mohla pomoci. Kapacita center byla ale velmi omezená, začaly vznikat čekací listiny. Pacienty jsme museli odesílat na vzdálená pracoviště. Měla jsem například pacientku s migrénou, která na biologickou léčbu čekala víc než rok.

Takže hlavním cílem bylo přiblížit tuto léčbu pacientům z regionu?

Pod vedením Czech Headache Society postupně vzniká síť specializovaných poraden a ambulancí. V Olomouckém kraji před naším centrem již dvě existovala, ale my jsme chtěli vyjít vstříc nejen našim pacientům, o nichž jsme už věděli, že je pro ně léčba vhodná.

Zřízení centra je výsledkem několikaletého úsilí, že?

Poprvé jsem o udělení certifikátu žádala už v roce 2019, museli jsme ale nejdřív zajistit celou řadu podmínek. Kritéria se postupně dařilo plnit, museli jsme například pořídit zobrazovací metody a vyškolit vlastní tým tří odborníků. Získání certifikace pro centrum bylo obtížné, ale na druhou stranu s vysoce specializovanými službami už máme zkušenosti, naše iktové centrum pro pacienty s cévní mozkovou příhodou získalo opakovaně ocenění na světové úrovni. Rozšiřování možností nám dává smysl a umožňuje nám pomáhat pacientům s co možná nejširší škálou potíží.

Kdo k vám do poradny nejčastěji přichází?

Jsou to pacienti s bolestmi hlavy všech typů. Přicházejí od svých praktických lékařů a neurologů, kde již byli vyšetřeni a mají třeba i nastavenou nějakou léčbu. Ideálně už přicházejí se zprávou, v níž je popsané, jaké mají bolesti a s jakými dalšími nemocemi se léčí. Zjistíme, jaká vyšetření už prodělali a jak můžeme dále při hledání diagnózy pokračovat. Díky tomu lze přijmout všechny pacienty s jakýmkoliv typem bolesti hlavy, teprve poté u nás postupně procházejí pomyslným sítem.

Kdo zbývá na jeho konci?

Až k biologické léčbě se dostane jen zlomek lidí. Je to detektivní práce. V případě migrén a bolestí hlavy, které jsou multifaktoriálním onemocněním, je klíčové léčbu individualizovat a sledovat, na co a jakým způsobem pacient reaguje.

Vaše oddělení získalo letos také oprávnění předepisovat léčebné konopí. Lze jej využít i při léčbě bolestí hlavy?

Užití konopí konkrétně na migrénu je zatím předmětem výzkumů. V centru tuto léčbu sice dostává jedna pacientka, která má nastavenou biologickou léčbu určenou na migrénu, ale zároveň má i několik dalších onemocnění. Konopí se obvykle předepisuje na polyneuropatickou bolest. Má obrovský léčebný potenciál především na chronickou neutišitelnou bolest. Musí se u něj však dodržovat řada indikačních omezení. Dává se i u poúrazových stavů nebo na spasticitu (komplexní porucha svalového napětí – pozn. red.) u pacientů s roztroušenou sklerózou. V zahraničí už u pacientů s migrénou konopí testují, jsou již zaznamenány i částečné úspěchy, takže je možné, že se v budoucnu jeho použití rozšíří. Všechno je ale otázkou probíhajících výzkumů.

Lze migrénu označit za civilizační chorobu?

Ze zkušeností už víme, že je to otázka životního stylu. Lidé jsou vystaveni velkému stresu. Mezi nejčastější bolesti hlavy patří takzvané tenzní bolesti, u migrény je mezi spouštěči řada faktorů z vnějšího prostředí, jedním z nejčastějších je právě stres. Takže rostoucí počty pacientů s migrénami s tím nepochybně souvisí.

Znamenají pro ně nové metody léčby větší naději?

Biologická léčba je vyvrcholení na stupnici možných řešení. Nejdříve se proto snažíme bolesti ovlivňovat farmakologicky pomocí léků, které jsou na popsané problémy doporučené. Co si pacienti často neuvědomují, je to, že léčba nezabírá okamžitě. Současné doporučení je neměnit léky rychle a vydržet s nimi po stanovenou dobu, aby se jejich efekt mohl projevit. Řešením může být i vhodná kombinace léčiv, od pacientů to ale vyžaduje trpělivost. Čas na biologickou léčbu je až tehdy, pokud žádná jiná dlouhodobě nezabírá. I z toho důvodu máme konkrétně v našem centru na biologické léčbě zatím jen dvě pacientky, jsme teprve a začátku.

Zaznamenala jsem, že pacienty pak biologická léčba provází po zbytek života…

Naprosto zásadní je spolupráce s pacientem, proces léčby se průběžně vyhodnocuje. Pokud biologická léčba nemá dostatečný efekt, určitě je možné ji vysadit. Opět se vracíme k potřebám konkrétních lidí. Pokud léčba zabírá a pacient je s ní spokojený, pak mu zůstává. Dříve se i doporučovalo biologickou léčbu po nějaké době vysadit a zkrátka počkat, co to udělá.

Co mohou lidé sami pro sebe udělat, pokud je trápí migrény?

Čím dříve se léčba zahájí, tím lépe pro pacienta. Pokud člověka sužují dlouhodobě silné bolesti, není vhodné čekat na účinky pochybných rad či doporučení. Obrátit by se měl včas na lékaře, ať už na svého praktika, nebo na odborníka, například neurologa. Je potřeba odhalit příčinu bolesti, ta totiž může být jakákoliv. I kdyby se třeba nakonec ukázalo, že nejde o nic vážného, právě od toho tu poradny jsou – aby pomáhaly hledat řešení přetrvávajících potíží.

Obrací se lidé s bolestmi hlavy na vaše centrum i přímo?

Hodiny pro poradnu jsme museli rozšířit. Původně před lety jsme měli vymezené jen dvě hodiny v úterý, nyní se bolestem hlavy věnujeme tři dny v týdnu. Evidujeme v současné době kolem sedmdesáti pacientů, s nimiž dále pracujeme a připravujeme je pro proces nastavování léčby. Odhadujeme, že na počátku příštího roku by k biologické léčbě mohlo dospět dalších čtyři nebo pět pacientů.