Starosta podržel ředitele školy v Bohuslavicích, rodiče dál tlačí na jeho konec

Bezmála dvacítka lidí dorazila na poslední zasedání obecního zastupitelstva v Bohuslavicích na Prostějovsku. Jedním z bodů k projednání totiž byla situace na zdejší základní škole, do které před časem vyjížděli policisté a následně také Česká školní inspekce. Místní po několika incidentech požadují skrze petici odvolání ředitele Martina Neorala, ten ale odejít nechce.
Po celou dobu zastupitelstva panovala v jednací místnosti bohuslavického obecního úřadu napjatá atmosféra. Po lednové kontrole totiž Česká školní inspekce zveřejnila inspekční zprávu a vedení školy předala také protokol, který se na obecním zastupitelstvu probíral.
V protokolu vytkli inspektoři vedení školy deset bodů, které musí škola napravit. Ty se týkaly například revize hromosvodů, ale také zabezpečení školy, vedení výuky a kvalifikace pracovníků.
Právě kvalifikace pracovníků vyvolala diskuzi a otázky ze strany veřejnosti. „V protokolu je napsané, že tu pedagogickou kvalifikaci nesplňuje deset pedagogických pracovníků,“ upozornila během zasedání Lenka Jánská, která má na škole dceru s tím, že v roce 2023 bylo číslo poloviční.
Ředitel Neoral zase počet vysvětluje tím, že jde zejména o učitele, kteří mají v gesci výchovné předměty. „Čísla jsou tak vysoká proto, že jsou to učitelé, kteří nejsou kvalifikovaní, ale mají třeba licence na tělocvik a jsou trenéři,“ hájil se Neoral.
Řadu otázek vyvolala také bezpečnost na základní škole. Inspektoři vytýkali například zajištění vchodových dveří do školy proti nežádoucímu vstupu lidí do budovy. Podle Neorala škola dveře zajistila koulí místo kliky a poučením zaměstnanců o tom, že je potřeba dveře zavírat. Rodiče si ale také stěžovali na nedodržení postupů v případě úrazu žáka nebo že se děti ředitele při výuce tělocviku bojí. Obvinění ale ředitel odmítá.
Podle inspekce se celkově řízení školy a pedagogických procesů od poslední kontroly v roce 2022 zhoršilo. Ředitel školy se kritice bránil také argumentem, že ze šestnácti bodů vytýkaných při inspekci v roce 2022 jich patnáct napravil a aktuální nedostatky jsou jiného charakteru.
Místní obyvatelé navíc řediteli vytýkali jeho počínání jako manažerské selhání. Ten ale podle vyjádření pro iDNES.cz o rezignaci neuvažuje. „Pokud jsme se dostali do situace, která není příjemná, tak by bylo dobré, abychom tu situaci zvládli společně nějakým způsobem zastabilizovat a podpořit další rozvoj školy,“ vysvětlil. Zároveň podotkl, že ani inspekční zpráva neobsahuje návrh na odvolání.
Navzdory narůstajícímu tlaku ze strany rodičů na vedení školy i obce, ani starosta ředitele odvolat nehodlá, přestože inspektoři konstatovali, že se řízení školy zhoršilo. „Myslím si, že je to pátý nebo šestý ředitel za dvanáct let. Takže na rovinu řeknu, že budu podporovat ředitele. Nechci znovu dopustit, abychom ho po půlroce střídali,“ vzkázal starosta Bohuslavic Roman Jedlička (Sdružení přátel Bohuslavic).
V závěru projednávání situace na základní a mateřské škole v Bohuslavicích předala Jánská obecnímu úřadu petici se 73 podpisy rodičů. „Od samého začátku požadujeme odstoupení nebo odvolání ředitele školy a ta petice je víceméně shrnutím všech bodů a nedostatků jeho funkčního ředitelského období. Jsou tam konkrétní pochybení, která zjistila ČŠI, je tam vyjádření některých pedagogů na ředitelovu činnost,“ uvedla pro iDNES.cz Lenka Jánská.
5. února 2026