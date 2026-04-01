Inspekce navrhla odvolat kritizovaného ředitele, při protestu žáků zavolal policii

„ČŠI podala zřizovateli návrh na odvolání ředitele Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice. Tento krok vychází z výsledků inspekční činnosti realizované v lednu letošního roku,“ uvedla mluvčí inspekce Anna Brzybohatá.
Kontrola podle ní zjistila nedostatky v oblasti řízení školy, zejména v plánování, kontrolní a evaluační činnosti a personální stabilitě, které se promítají i do průběhu a kvality vzdělávání.
„Zjištění zároveň navazují na předchozí inspekční činnost z roku 2022 a ukazují, že se některé nedostatky nepodařilo odstranit, v části oblastí navíc došlo ke zhoršení. Nejde o jednotlivé pochybení, ale o dlouhodobě nefunkční nastavení řízení školy, které se nedaří změnit,“ dodala Brzybohatá.
|
Jak redakce iDNES.cz už dříve popsala, inspekce řediteli Neoralovi vytkla nedostatky v řízení školy, špatné klima, problematickou komunikaci vedení s rodiči, učiteli i žáky, nestabilitu pedagogického sboru a k tomu bezpečnostní riziko, kdy nebylo dostatečně chráněno zdraví žáků, neboť do budovy školy mohl kdokoli volně vstoupit.
Podle rodičů i některých pedagogů se navíc Neoral dopouští praktik jako bossing a šikana nebo si pod nátlakem vynucuje odchody učitelů.
Ředitel rezignaci odmítal, starosta za ním stojí
Jestli bude Neoral skutečně odvolaný a kdy, zatím není jasné. Rozhodnutí je v kompetenci zřizovatele, tedy obce.
Redakce iDNES.cz se pokusila ředitele kontaktovat s žádostí o aktuální vyjádření. Jeho mobilní telefon, přes který doposud komunikoval, zvedla zástupkyně a uvedla, že Neoral má nyní pracovní schůzky a bude k dispozici až odpoledne. Vpodvečer pak ředitel pouze zaslal SMS zprávu, že se vyjádří až 29. dubna na schůzce s rodiči.
Sdílnější nebyl ani zástupce zřizovatele, tedy starosta obce Roman Jedlička (Sdružení přátel Bohuslavic). „Nebudu to komentovat,“ sdělil a zavěsil.
|
Odvolání Neorala doposud odmítal. „Do záležitostí ředitele školy se nehodlám vůbec vměšovat. Pokud se rodičům na škole něco nelíbí, mají právo volby a mohou dát své děti jinam,“ reagoval na konci března na dotaz iDNES.cz.
„Myslím si, že je to pátý nebo šestý ředitel za dvanáct let. Takže na rovinu řeknu, že ho budu podporovat. Nechci znovu dopustit, abychom ho po půlroce střídali,“ řekl pak Jedlička o pár dní později na jednání zastupitelstva.
Rezignaci v minulosti nepřipouštěl ani Neoral. Poukazoval přitom právě na to, že ČŠI navzdory zjištěným nedostatkům jeho odvolání nenavrhla.
„V aktuální inspekční zprávě není žádné doporučení na odvolání uvedeno. Nadále tedy vykonávám funkci ředitele a soustředím se na stabilizaci a další rozvoj školy,“ komentoval výsledky šetření inspekce v závěru minulého měsíce.
Na únorové schůzce s rodiči přitom zaznělo, že návrh na jeho odvolání padl již po zmíněné inspekci na škole v říjnu 2022, kdy byl Neoral čerstvě ve funkci. „Tato skutečnost však nebyla součástí oficiální zprávy ČŠI,“ komentoval to ředitel.
Rodiče už se obrátili na ombudsmana
Že inspekce zprvu nenavrhla Neoralovo odvolání zklamalo minulý měsíc i nespokojené rodiče, podle nichž je vyhrocená situace na škole neúnosná.
„Inspekční zpráva konstatuje, že se řízení školy oproti poslednímu šetření zhoršilo. Ředitel nepřijal účinná opatření k nápravě dříve zjištěných nedostatků a porušování právních předpisů se opakuje ve stejném či větším rozsahu jako v minulosti. Nechápeme, že rovnou nepadl návrh na odvolání,“ zlobila se Lenka Jánská, která má na škole dceru.
|
Podle ní se rodiče dostali do situace, kdy mají strach své děti posílat do školy. „Ztrácíme důvěru nejen v bezpečnost prostředí, ale i v to, že škola plní svou základní funkci, tedy že poskytuje kvalitní a odpovědné vzdělání,“ řekla Jánská.
Přes sedm desítek rodičů, což je víc než polovina, podepsalo petici za odvolání ředitele, dále se také obrátili se stížností na ombudsmana.
|
5. února 2026