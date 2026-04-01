Inspekce navrhla odvolat kritizovaného ředitele, při protestu žáků zavolal policii

  10:57aktualizováno  17:59
Česká školní inspekce (ČŠI) navrhla odvolat ředitele základní školy v Bohuslavicích na Prostějovsku, kde nedávno zjistila řadu pochybení. Martina Neorala kritizuje i část rodičů a dětí, kteří požadují jeho odvolání. Vlna nevole v lednu vyústila v protest, při němž Neoral přivolal policii. Rezignovat doposud odmítal s tím, že to inspekce nenavrhla, stejného názoru byl i starosta.
Ředitel školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martin Neoral. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci
„ČŠI podala zřizovateli návrh na odvolání ředitele Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice. Tento krok vychází z výsledků inspekční činnosti realizované v lednu letošního roku,“ uvedla mluvčí inspekce Anna Brzybohatá.

Kontrola podle ní zjistila nedostatky v oblasti řízení školy, zejména v plánování, kontrolní a evaluační činnosti a personální stabilitě, které se promítají i do průběhu a kvality vzdělávání.

„Zjištění zároveň navazují na předchozí inspekční činnost z roku 2022 a ukazují, že se některé nedostatky nepodařilo odstranit, v části oblastí navíc došlo ke zhoršení. Nejde o jednotlivé pochybení, ale o dlouhodobě nefunkční nastavení řízení školy, které se nedaří změnit,“ dodala Brzybohatá.

Ředitele, který volal na žáky policii, kritizuje i inspekce. Starosta za ním stojí

Jak redakce iDNES.cz už dříve popsala, inspekce řediteli Neoralovi vytkla nedostatky v řízení školy, špatné klima, problematickou komunikaci vedení s rodiči, učiteli i žáky, nestabilitu pedagogického sboru a k tomu bezpečnostní riziko, kdy nebylo dostatečně chráněno zdraví žáků, neboť do budovy školy mohl kdokoli volně vstoupit.

Podle rodičů i některých pedagogů se navíc Neoral dopouští praktik jako bossing a šikana nebo si pod nátlakem vynucuje odchody učitelů.

Ředitel rezignaci odmítal, starosta za ním stojí

Jestli bude Neoral skutečně odvolaný a kdy, zatím není jasné. Rozhodnutí je v kompetenci zřizovatele, tedy obce.

Redakce iDNES.cz se pokusila ředitele kontaktovat s žádostí o aktuální vyjádření. Jeho mobilní telefon, přes který doposud komunikoval, zvedla zástupkyně a uvedla, že Neoral má nyní pracovní schůzky a bude k dispozici až odpoledne. Vpodvečer pak ředitel pouze zaslal SMS zprávu, že se vyjádří až 29. dubna na schůzce s rodiči.

Sdílnější nebyl ani zástupce zřizovatele, tedy starosta obce Roman Jedlička (Sdružení přátel Bohuslavic). „Nebudu to komentovat,“ sdělil a zavěsil.

Starosta podržel ředitele školy v Bohuslavicích, rodiče dál tlačí na jeho konec

Odvolání Neorala doposud odmítal. „Do záležitostí ředitele školy se nehodlám vůbec vměšovat. Pokud se rodičům na škole něco nelíbí, mají právo volby a mohou dát své děti jinam,“ reagoval na konci března na dotaz iDNES.cz.

„Myslím si, že je to pátý nebo šestý ředitel za dvanáct let. Takže na rovinu řeknu, že ho budu podporovat. Nechci znovu dopustit, abychom ho po půlroce střídali,“ řekl pak Jedlička o pár dní později na jednání zastupitelstva.

Rezignaci v minulosti nepřipouštěl ani Neoral. Poukazoval přitom právě na to, že ČŠI navzdory zjištěným nedostatkům jeho odvolání nenavrhla.

„V aktuální inspekční zprávě není žádné doporučení na odvolání uvedeno. Nadále tedy vykonávám funkci ředitele a soustředím se na stabilizaci a další rozvoj školy,“ komentoval výsledky šetření inspekce v závěru minulého měsíce.

Na únorové schůzce s rodiči přitom zaznělo, že návrh na jeho odvolání padl již po zmíněné inspekci na škole v říjnu 2022, kdy byl Neoral čerstvě ve funkci. „Tato skutečnost však nebyla součástí oficiální zprávy ČŠI,“ komentoval to ředitel.

Rodiče už se obrátili na ombudsmana

Že inspekce zprvu nenavrhla Neoralovo odvolání zklamalo minulý měsíc i nespokojené rodiče, podle nichž je vyhrocená situace na škole neúnosná.

„Inspekční zpráva konstatuje, že se řízení školy oproti poslednímu šetření zhoršilo. Ředitel nepřijal účinná opatření k nápravě dříve zjištěných nedostatků a porušování právních předpisů se opakuje ve stejném či větším rozsahu jako v minulosti. Nechápeme, že rovnou nepadl návrh na odvolání,“ zlobila se Lenka Jánská, která má na škole dceru.

Totalitní praktiky, hrozbu vystřílením neřešili, kritizují školu. Žáci demonstrovali

Podle ní se rodiče dostali do situace, kdy mají strach své děti posílat do školy. „Ztrácíme důvěru nejen v bezpečnost prostředí, ale i v to, že škola plní svou základní funkci, tedy že poskytuje kvalitní a odpovědné vzdělání,“ řekla Jánská.

Přes sedm desítek rodičů, což je víc než polovina, podepsalo petici za odvolání ředitele, dále se také obrátili se stížností na ombudsmana.

5. února 2026
Osmnáctiletý Šimon se pere s nádorem na mozku. Lékařce stačil pohled do očí

Premium
Osmnáctiletý Šimon Morong je po operaci mozku a každé úterý jezdí s tátou do...

Vše začalo nenápadnými bolestmi hlavy, dnes osmnáctiletý Šimon Morong si na ně začal stěžovat rodičům. Ani je nenapadlo, že jsou předzvěstí nebezpečné nemoci. Naštěstí pro rodinu ji lékaři zavčas...

Prchám rád a prchám stále. Omilostněný Kajínek ukázal ve videu návrat na Mírov

Jiří Kajínek se dostal na svobodu 23. května 2017, kdy dostal milost od...

Příští rok v květnu uplyne deset let od chvíle, kdy Miloš Zeman omilostnil Jiřího Kajínka, pravomocně odsouzeného za vraždu. Ten si svou image několikanásobného útěkáře z vězení hýčká prostřednictvím...

Loděnka už roste, největší žraločí akvárium v Česku ukazuje nové vizualizace

Vizualizace nového pavilonu Loděnka s velkým akváriem pro žraloky i...

Bagry se zakously do areálu olomoucké zoo a rozjely stavbu, která dá nový, maximální prostor jedněm z nejrespektovanějších mořských predátorů. Na Svatém Kopečku už od začátku měsíce roste největší...

Auto vjelo do protisměru a střetlo se s autobusem. Pět zraněných, zasahoval i vrtulník

Po srážce osobního vozu s autobusem u Horní Loděnice na Olomoucku zůstala...

U Horní Loděnice na Olomoucku se dnes před polednem střetlo osobní auto s autobusem. Zranění utrpělo pět lidí, z toho tři z autobusu, na místě zasahovala mimo jiné letecká záchranná služba. Silniční...

Unikátní kostry dinosaurů z 3D tiskárny. Nadšenec je ukazuje v domácím muzeu

Lukáš Vymětal vystavuje v Dinosauřím muzeu Čertoryje věrné repliky dinosaurů,...

Velký fanoušek dinosaurů Lukáš Vymětal vytváří s pomocí 3D tisku kostry dinosaurů v životní velikosti. Zájemcům je ukazuje v domácím muzeu v Charvátech na Olomoucku. Kdo si předem zavolá, může si...

Odkaz na Kristovu krev. Místo zeleného velikonočního piva uvařili v Kostelci rudé

Pivovar Castellum z Kostelce na Hané na Prostějovsku se rozhodl nabídnout o...

Malý pivovar, velké nápady. Tak by se dala stručně popsat filozofie pivovaru Castellum z Kostelce na Hané na Prostějovsku. Ten razí vlastní cestu kyselých a experimentálních piv, což prokázal třeba i...

5. dubna 2026  7:57

Olomouc - Ml. Boleslav 2:4, divoký zápas, hosté vedli o tři branky, pak se strachovali

Olomoucký Danijel Šturm se snaží udržet míč v souboji proti Michalu Ševčíkovi z...

To byl zápas. Olomoučtí fotbalisté doma s Mladou Boleslaví po hodině hry prohrávali 0:3, ale pak manko snižovali a v závěru dokonce dostali míč do sítě potřetí. Jenže přihrávající Kliment si při...

4. dubna 2026  16:49,  aktualizováno  17:05

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Bezpečná místnost má doma smysl. Stát není schopen zajistit kryty, říká politolog

Premium
Odborník na mezinárodní bezpečnost Ondřej Filipec z Univerzity Palackého v...

Jak ochránit sebe a svou rodinu v době vyhrocených mezinárodních vztahů a válečných konfliktů, ale třeba také při živelné pohromě? Odborník na mezinárodní bezpečnost Ondřej Filipec z Univerzity...

4. dubna 2026

Prchám rád a prchám stále. Omilostněný Kajínek ukázal ve videu návrat na Mírov

Jiří Kajínek se dostal na svobodu 23. května 2017, kdy dostal milost od...

Příští rok v květnu uplyne deset let od chvíle, kdy Miloš Zeman omilostnil Jiřího Kajínka, pravomocně odsouzeného za vraždu. Ten si svou image několikanásobného útěkáře z vězení hýčká prostřednictvím...

4. dubna 2026  11:42

Jde do tuhého, vědí v Sigmě. Musíme naplnit očekávání, burcuje Janotka

Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden...

Dva víkendy měla fotbalová Chance Liga pauzu, čekání je ale po úspěšné reprezentační pauze u konce. Sigma v sobotu od 15.00 přivítá na Andrově stadionu ve 28. kole Mladou Boleslav. Vzhledem k...

4. dubna 2026  9:50

Další posily? Stejně budu hrát já. Baráth plní, co slíbil. A teď do top čtyřky, velí

Peter Baráth (v modrém) v akci v zápase Konferenční ligy na půdě Mohuče.

Nejlepší posila ze všech? Ačkoliv středopolař fotbalové Sigmy Peter Baráth zatím na soutěžní branku v novém dresu čeká, jeho přínos pro olomoucký celek je docela možná největší ze všech 21 posil,...

4. dubna 2026

Táborsko utrpělo debakl, padla i Opava. Jihlava při debutu kouče Nikla remizovala

Jeden z českobudějovických trenérů Marek Nikl sleduje utkání v Brně.

Táborsko v 21. kole druhé fotbalové ligy utrpělo debakl 0:4 na hřišti nováčka soutěže Ústí nad Labem. Zaváhání druhého celku tabulky nevyužila třetí Opava, která podlehla 0:2 Vlašimi. Jihlava...

3. dubna 2026  17:34,  aktualizováno  20:23

Čtyřicet let? Sezonu ještě přidám! Legenda Olomouce Ondrušek prodloužil smlouvu

Liberecký Martin Faško-Rudáš brání Jiřího Ondruška z Olomouce.

Ve čtvrtek oslavil čtyřicáté narozeniny a v pátek se rozhodl: Ještě rok přidám! Legenda olomouckého hokeje, kapitán Jiří Ondrušek, odehraje v Moře minimálně další sezonu, v pátek odpoledne podepsal s...

3. dubna 2026  17:22

Na Korejce pozor, Sigma může vyprávět. Dovést je do Česka? Složité, i kvůli vojně

Kapitán Sigmy Kliment se marně snaží odzbrojit Jihokorejce Leeho, jenž se...

Až se za dva měsíce česká fotbalová reprezentace po dvaceti letech představí na mistrovství světa, půjde tak trochu o krok do neznáma. Ve skupině A totiž nemá žádného soupeře z Evropy, ale domácí...

3. dubna 2026  15:30

Advantage Consulting, s.r.o.
Svářeči MAG (40-48.000 KČ) - 1. SMĚNA!

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

V Prostějově hořel byt. Tři lidé se nadýchali kouře, převzali je záchranáři

V Prostějově hořel byt. Tři lidé se nedýchali kouře a museli je převzít...

Na sídlišti Hloučela v Prostějově v pátek dopoledne hořelo v bytě panelového domu. Zakouřený dům muselo opustit 51 lidí, informovali hasiči na sociální síti X. Tři lidi, kteří se nadýchali zplodin...

3. dubna 2026  11:26,  aktualizováno  13:32

Speciální prohlídky, pečení i luštění kvízů. Hrady a zámky zvou na sváteční akce

Na Velikonoce otevře i hrad Šternberk. I s pořádnou velikonoční výzdobou. (20....

Kostýmované prohlídky, slavnostně vyzdobené komnaty, velikonoční zvyky a tradice včetně pečení jidášů nebo lidové jarmarky s řemesly. Pestrý program nabídnou návštěvníkům o velikonočních svátcích...

3. dubna 2026  7:55

