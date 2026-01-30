Hlídka zamířila do školy před čtvrteční půl dvanáctou. „Na místě zjistila, že žáci devátého ročníku dopoledne o přestávkách vyšli na chodbu školy, kde s transparenty skandovali hesla za odvolání ředitele školy. Ten z preventivních důvodů, aby se situace nějak nevyhrotila, přivolal policii,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.
Pan ředitel sám řekl že PČR zavolal na svoji ochranu. A my žáci jsme neudělali vůbec nic špatně či protiprávně. Demonstrovali jsme v klidu pouze o přestávkách a poté se normálně vrátili k výuce.