Zabila matku, otce postřelila, její přítel to naplánoval, obžalovali dvojici

„Osmnáctiletá dívka je obžalována z trestných činů vraždy dílem dokonaného a dílem ve stadiu pokusu, krádeže, úvěrového podvodu, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ shrnul náměstek krajského státního zástupce Jan Beránek.
Ze stejných trestných činů je obžalován také dívčin třicetiletý přítel s tím rozdílem, že v případě vraždy a pokusu o ni je to ve formě organizátorství. „Dále též je obžalován z týrání zvířat a z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy,“ doplnil Beránek.
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Z vraždy matky obvinili 18letou dívku, podle policie střílela kvůli majetku
Jaké míní navrhovat tresty, nechtěl komentovat; podle zákoníku hrozí dvojici 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
K rodičům si podle místních chodila pro peníze
Násilný čin se stal loni v noci na neděli 21. prosince. Dívka podle závěrů vyšetřovatelů přišla do domu svých rodičů s úmyslem je usmrtit. Nejprve vystřelila na matku a pak začala střílet i na otce. „Ten se však aktivně bránil a nakonec se mu podařilo dceru zpacifikovat. Poté ihned přivolal policii,“ popsala už dříve policejní mluvčí Marie Šafářová s tím, že motivem činu bylo získání majetku.
Postřelená žena i přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním podlehla, muž byl převezen do Fakultní nemocnice Olomouc.
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V okně zůstala jen díra po kulce. Obyvatele Bohuňovic šokovala vražda ženy
Jedna z obyvatelek Bohuňovic, jež zavražděnou ženu znala, po činu reportérce iDNES.cz řekla, že dcera se od rodičů v 16 letech odstěhovala do nedaleké ubytovny, kde bydlela s přítelem.
„Bylo to vymodlené dítě, na mamince byla závislá. Bohužel si našla přítele, který bral drogy a s ním začala fetovat i ona. Pak se všechno změnilo a domů k rodičům si chodila jen pro peníze,“ vypověděla žena s tím, že právě to bylo údajně i motivem vraždy.
„Prý přišla s přítelem a požadovali peníze. Když je nedostali, nastala střelba,“ doplnila žena. O stejném scénáři se mluvilo i v místní hospodě.
Vražda v Bohuňovicích byla loni třináctou v Olomouckém kraji. Počet loňských případů více než dvojnásobně překročil statistiku vražd či pokusů o ně z předchozího roku.