Osmnáctiletý mladík usnul za volantem, s autem přeletěl z mostu až do zahrady

  14:13
Auto smí řídit teprve krátce, už má ale za sebou první velkou nehodu. Osmnáctiletý mladík na Šumpersku kvůli mikrospánku havaroval a vůz skončil převrácený na boku poté, co prorazil zábradlí mostu.
Osmnáctiletý řidič usnul za volantem, prorazil zábradlí mostu a vůz skončil převrácený na boku v zahradě blízkého domu. (16. února 2026) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala v pondělí dopoledne v obci Bohdíkov, kudy mladý řidič projížděl směrem od Šumperka.

„Podle jeho vyjádření vlivem únavy usnul, a plně se tak nevěnoval řízení. Následkem toho vyjel vlevo mimo silnici, kde se postupně střetl s kovovým zábradlím mostu a oplocením dvou sousedících domů,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Mladíka s čerstvým řidičákem zradila mokrá silnice, auto převrátil na střechu

Vůz poté přelétl až na blízkou zahradu, kde zůstal stát převrácený na pravém boku.

„Při nehodě došlo ke zranění řidiče, který byl na místě ošetřen zdravotníky záchranné služby a poté převezen do šumperské nemocnice,“ doplnila Zajícová.

Hmotné škody jsou předběžně odhadnuty celkem na 106 tisíc korun. Dechová zkouška vyloučila, že by mladík usedl za volant pod vlivem alkoholu.

