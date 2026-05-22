„Dříve bobrovi pracovník Povodí Moravy hráze boural, zabralo mu to celý den. Vypadá to, že je to pár klacků, ale není to jednoduché. Bobr je chytré zvíře, je tam bláto, sklon... Je to stavěno tak, aby to vydrželo nápor. Člověk má problém rozbít to i s bagrem!“ kroutil hlavou Šošolík.
A bylo to jen pár hodin od zbourání, když si bobr začal stavět hráz znovu. „Do rána ji měl hotovu,“ zdůraznil Šošolík pro iDNES.cz. „Bere si materiál z okolí, takže už nám tady zničil několik stromů,“ dodal.
Podle Šošolíka se břehy Nemilanky staly eldorádem vodní fauny nejen pro bobry, zaznamenal i ondatry a vydru a od nedalekého Hamrysu prý občas přijdou také nutrie.
Podle olomouckého magistrátu se bobři na Nemilance množí a vodní tok si regulují, jak se jim zachce. „Je obdivuhodné, co vše dokáže bobr za pár hodin udělat, jak velké kusy dřeva umí dotáhnout. A pak si tu hráz proti proudu ještě zapře,“ ukázal Šošolík záznamy z bezpečnostní kamery.
Odbor životního prostředí aktuálně řeší působení již tří rodin bobrů na toku Nemilanka. „Zákon chrání bobra i místo, kde žije. Po provedení úpravy koryta Povodím Moravy se do oblasti dokonce přistěhovala další bobří rodina,“ potvrdil vedoucí odboru Petr Loyka.
|
Bobři z Brd zaujali i National Geographic, vybudovanou hrází ušetřili státu miliony
Rodinka, která je na Nemilance nejdéle a nevadily jí ani práce vodohospodářů, začala podle něj také jako první s vlastní úpravou koryta, regulací hladiny stavbou hrázky a ucpáváním propustku.
A to je ten problém: kromě toho, že bobři ničí okolní stromy, jejich hráze zvyšují hladinu vody a ta pak zatéká do sklepů okolních domů. Bobr tak podle Šošolíka činí kvůli své vlastní bezpečnosti. „Když je vysoká hladina, do jeho příbytku se nedostane žádný velký nepřítel typu pes, potkan či liška. Bobři se takto chrání.“
Bezradní obyvatelé okolních domů se obracejí na olomoucký magistrát, aby bobra zneškodnil. To ovšem v Česku nelze, zákony chrání bobra i místo kde žije, což vždy platí pro všechny chráněné druhy.
|
Agresivní bobr si dělal nárok na soukromý rybník, napadl psa i dívku
„Ti lidé mají blbě zaizolovaný barák a pak se diví. To zvíře nechápe, že jim škodí. Dělá znovu to, co chce. Jediné řešení je zabezpečit stromy, aby je bobři nezlikvidovali a jinak je nechat být. Nic jiného nepomůže, tvrdí Šošolík.
„I když po vyčištění propustku přišly na řadu i pachové ohradníky, jež měly bobří aktivity zastavit, bobři je obcházejí a spokojeně tvoří. Nemají přirozené nepřátele, ale naopak dobré podmínky a dostatek potravy,“ sdělil Loyka z magistrátu.
Jde o potomky bobrů, kteří zde byli minulé století
„Z pohledu městské samosprávy je podstatné, že působením bobrů zatím nedochází k žádné větší problematické situaci. V případě hrozících problémů ale vodohospodáři i správci zeleně musí mít možnost situaci rychle řešit, překážku v toku či poškozené dřeviny odstranit, a zabránit tak škodám na majetku města či Olomoučanů,“ uvedla primátorka Miroslava Ferancová (ANO).
Bobři se v Olomouci volně pohybují v ramenném systému řeky Moravy i na přítocích a jsou téměř na všech uzavřených vodách v Olomouci a okolí. Letos se jim líbí také v centru města.
|
Po Česku se prohání tisíce bobrů, lidí už se nebojí a umí i zabíjet
„Jde o potomky bobrů, které ochránci přírody vraceli do krajiny v devadesátých letech minulého století, kdy bylo v Litovelském Pomoraví vysazeno dvacet bobrů evropských ze severovýchodního Polska, k nimž později přibyl jeden pár bobrů z Litvy,“ uvedl Pavel Konečný z olomouckého magistrátu.