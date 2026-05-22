Za noc postaví hráz a ještě ji podepřou. Bobři se činí, jenže voda teče do sklepů

Autor: ,
  6:00
Sotva mu nechtěnou hráz pracně zbouráte, bobr ji za jedinou noc postaví znovu. Na vodním toku Nemilanka v Olomouci škodí tito hlodavci okolním pozemkům. Bojovat proti nim je ale obtížné, jsou totiž chránění zákonem. „Teď už to asi necháme být, i když to má vliv i na okolní pozemky,“ uvedl Pavel Šošolík z areálu Garden Park, i on je „bobří invazí“ postižený.

„Dříve bobrovi pracovník Povodí Moravy hráze boural, zabralo mu to celý den. Vypadá to, že je to pár klacků, ale není to jednoduché. Bobr je chytré zvíře, je tam bláto, sklon... Je to stavěno tak, aby to vydrželo nápor. Člověk má problém rozbít to i s bagrem!“ kroutil hlavou Šošolík.

A bylo to jen pár hodin od zbourání, když si bobr začal stavět hráz znovu. „Do rána ji měl hotovu,“ zdůraznil Šošolík pro iDNES.cz. „Bere si materiál z okolí, takže už nám tady zničil několik stromů,“ dodal.

Podle Šošolíka se břehy Nemilanky staly eldorádem vodní fauny nejen pro bobry, zaznamenal i ondatry a vydru a od nedalekého Hamrysu prý občas přijdou také nutrie.

Bobři na říčce Nemilance v Olomouci dělají ochráncům přírody problémy. Pro své hráze kácejí i nové stromy.
Bobr postavil hráz na vodním toku Nemilanka. Zbourat ji tvrá několik hodin. (květen 2026)
Bobří útok na Hané. Zvyšují hladinu vody, lidem zatékají sklepy
Bobr postavil hráz na vodním toku Nemilanka. Zbourat ji tvrá několik hodin. (květen 2026)
Důsledek bobřího řádení v Olomouci na toku Nemilanka. (květen 2026)
8 fotografií

Podle olomouckého magistrátu se bobři na Nemilance množí a vodní tok si regulují, jak se jim zachce. „Je obdivuhodné, co vše dokáže bobr za pár hodin udělat, jak velké kusy dřeva umí dotáhnout. A pak si tu hráz proti proudu ještě zapře,“ ukázal Šošolík záznamy z bezpečnostní kamery.

Odbor životního prostředí aktuálně řeší působení již tří rodin bobrů na toku Nemilanka. „Zákon chrání bobra i místo, kde žije. Po provedení úpravy koryta Povodím Moravy se do oblasti dokonce přistěhovala další bobří rodina,“ potvrdil vedoucí odboru Petr Loyka.

Rodinka, která je na Nemilance nejdéle a nevadily jí ani práce vodohospodářů, začala podle něj také jako první s vlastní úpravou koryta, regulací hladiny stavbou hrázky a ucpáváním propustku.

A to je ten problém: kromě toho, že bobři ničí okolní stromy, jejich hráze zvyšují hladinu vody a ta pak zatéká do sklepů okolních domů. Bobr tak podle Šošolíka činí kvůli své vlastní bezpečnosti. „Když je vysoká hladina, do jeho příbytku se nedostane žádný velký nepřítel typu pes, potkan či liška. Bobři se takto chrání.“

Bezradní obyvatelé okolních domů se obracejí na olomoucký magistrát, aby bobra zneškodnil. To ovšem v Česku nelze, zákony chrání bobra i místo kde žije, což vždy platí pro všechny chráněné druhy.

„Ti lidé mají blbě zaizolovaný barák a pak se diví. To zvíře nechápe, že jim škodí. Dělá znovu to, co chce. Jediné řešení je zabezpečit stromy, aby je bobři nezlikvidovali a jinak je nechat být. Nic jiného nepomůže, tvrdí Šošolík.

„I když po vyčištění propustku přišly na řadu i pachové ohradníky, jež měly bobří aktivity zastavit, bobři je obcházejí a spokojeně tvoří. Nemají přirozené nepřátele, ale naopak dobré podmínky a dostatek potravy,“ sdělil Loyka z magistrátu.

Jde o potomky bobrů, kteří zde byli minulé století

„Z pohledu městské samosprávy je podstatné, že působením bobrů zatím nedochází k žádné větší problematické situaci. V případě hrozících problémů ale vodohospodáři i správci zeleně musí mít možnost situaci rychle řešit, překážku v toku či poškozené dřeviny odstranit, a zabránit tak škodám na majetku města či Olomoučanů,“ uvedla primátorka Miroslava Ferancová (ANO).

Bobři se v Olomouci volně pohybují v ramenném systému řeky Moravy i na přítocích a jsou téměř na všech uzavřených vodách v Olomouci a okolí. Letos se jim líbí také v centru města.

„Jde o potomky bobrů, které ochránci přírody vraceli do krajiny v devadesátých letech minulého století, kdy bylo v Litovelském Pomoraví vysazeno dvacet bobrů evropských ze severovýchodního Polska, k nimž později přibyl jeden pár bobrů z Litvy,“ uvedl Pavel Konečný z olomouckého magistrátu.

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Hurvínek M131.1448 ČD Nostalgie ve stanici Lednice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Vážná nemoc mu ničí kosti, je na vozíku. Navzdory tomu David studuje doktorát

Premium
David Pham žije s vzácnou nemocí mukopolysacharidóza. Dnes studuje na doktorát....

Přestože téměř každou zkoušku zkraje bakalářského studia skládal na druhý nebo třetí pokus, nevzdal se. Dnes David Pham, který žije s vzácnou nemocí, úspěšně prochází studiem na Univerzitě Palackého...

Zahrádkáře terorizuje sele. Už týdny jim ničí záhony a požírá úrodu

Sele vietnamského prasete trápí litovelské zahrádkáře, kterým ničí záhony. (6....

Malé vietnamské prase už měsíc terorizuje zahrádkáře v litovelské části Komárov na Olomoucku nedaleko tamního autobusového a vlakového nádraží. Přes díry v plotech prochází zahrádkářskou kolonií a...

Kamion překážel autobusu v křižovatce, řidiči se porvali přes stažené okénko

ilustrační snímek

Nevšedním případem ublížení na zdraví se zabývají policisté ze Zábřehu na Šumpersku. Vyšetřují následky incidentu, kdy se přímo na křižovatce porvali řidiči kamionu a autobusu. Zraněný kamioňák musel...

Kriminálník vykradl lesní bar, za pár minut ho chytili policisté v civilu

Policisté zadrželi muže, který se v polovině května vloupal do lesního...

Jedenáctkrát trestaný recidivista vykradl oblíbený samoobslužný lesní bar u Horní Lipové na Jesenicku. K jeho smůle ale byli zrovna poblíž na vycházce policisté v civilu, kteří nenechavce po...

22. května 2026

Nejinfikovanější klíšťata v kraji má Olomouc. Rizikovost lokalit překvapí

Piják lužní může přenášet i jiné nemoci, než klíště obecné.

Ze všech lokalit včetně lesů a měst v kraji, kde vědci v uplynulých letech sbírali klíšťata a zkoumali, jak moc jsou nakažená, vede Olomouc. A platí, že čím blíže k lidským domovům jdete, tím jsou...

21. května 2026  16:26

Posledního obviněného ve fotbalové kauze propustili z vazby. Má jít o Býmu

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima...

21. května 2026  15:19

Sbohem, sdílená kola. V jiných městech přibývají, Olomouc je nechce podporovat

Sdílená kola se v Olomouci těší popularitě, město ale jejich provoz odmítá...

Zatímco v univerzitní Olomouci sdílená kola příští měsíc po šesti letech skončí, hned několik okolních radnic službu od letošního jara naopak zavedlo jako novinku.Sdílená kola poskytovala od roku...

21. května 2026  12:30

V Šumperku někdo krade dřevo z městských lesů, odhalila to interní kontrola

Těžba dřeva. Ilustrační foto.

Šumperk řeší krádež dřeva z městských lesů, jeho společnost Podniky města Šumperka (PMŠ) již kvůli tomu podaly trestní oznámení. Radnice o situaci informuje na svých stránkách, případ policie...

21. května 2026  10:19

Čím dál častěji teď zatoužím po tom našem moravském ráji, říká návrhář Macháček

Módní návrhář Lukáš Macháček s jedním z oděvů patřících do jeho kolekce Hanácká...

Pochází z Olomouce, kde se v roce 1989 narodil, studoval v Prostějově, nakonec ale zamířil do Prahy a představil se i v zahraničí. Nyní se však módní návrhář Lukáš Macháček znovu vrací ke kořenům....

21. května 2026  4:54

1. září 2021,  aktualizováno  20. 5. 19:49

Olomoučtí radní odmítli regulaci, jež by bránila stavbě Šantovka Tower

Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District,...

Olomoučtí radní na svém úterním zasedání neschválili návrh na vyhlášení stavební uzávěry regulující výšku nových staveb v oblasti u nákupního centra Galerie Šantovka na maximálně 40 metrů. V lokalitě...

20. května 2026  16:18

Nebezpečnou situaci řešili v úterý odpoledne policisté na Prostějovsku, kde se na dálnici D46 objevilo auto v protisměru. Naštěstí ho záhy odchytila posádka služebního vozu, která právě místem...

20. května 2026  15:14

Žena věřila, že jí rituály na dálku přinesou lásku a peníze, teď je o milion chudší

ilustrační snímek

Neobvyklý případ podvodu vyšetřují nyní policisté z Přerovska. Tamní žena totiž „investovala“ více než milion korun do služeb člověka, kterého osobně nikdy neviděla. Nasliboval jí že jeho rituály...

20. května 2026  13:52

Vražda v Mírově míří k soudu. Propuštěný vězeň zabil už dřív, hrozí mu výjimečný trest

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Kriminalisté ukončili vyšetřování loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, ze které je obviněn vězeň propuštěný krátce před činem z tamní věznice, kde si odpykával trest za vraždu spáchanou v roce...

20. května 2026  8:59,  aktualizováno  9:19

Malá hala jde k zemi, vyrůst má nový led. Pomůže mládeži i městu, jenže se neví kdy

Malá hala vedle zimního stadionu v Olomouci, ve které byla dříve ledová plocha,...

Do takzvané malé haly stojící v Olomouci vedle zimního stadionu se zakously bagry, zbourat ji mají do konce května. Dříve v ní byla ledová plocha, ale svému účelu už dlouho nesloužila. Na jejím místě...

20. května 2026  5:55

