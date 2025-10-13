Poslankyně Blišťanová rezignuje na post krajské zastupitelky, starostkou zůstane

  15:56
Nově zvolená poslankyně Zdeňka Blišťanová z koalice SPOLU se rozhodla rezignovat na post olomoucké krajské zastupitelky, naopak další funkci starostky Jeseníku chce vykonávat dál v souběhu s poslaneckým mandátem. Z krajského zastupitelstva plánuje odejít v lednu příštího roku.
Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09, na snímku uprostřed) slaví v...

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09, na snímku uprostřed) slaví v olomouckém volebním štábu koalice SPOLU zisk poslaneckého mandátu. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09) slaví v olomouckém volebním štábu...
Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09) slaví v olomouckém volebním štábu...
Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09) slaví v olomouckém volebním štábu...
Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09) slaví v olomouckém volebním štábu...
„Lidé mě podpořili jako člověka z regionu, za které bych ve Sněmovně ráda řešila problémy z kraje, proto zatím chci i nadále zůstat jako starostka, ať z toho, co regiony trápí, nevypadnu,“ řekla Blišťanová.

Výsledky - Olomoucký kraj

ANO 2011

38,72 %
strana získala 131 683 hlasů
6
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

20,14 %
strana získala 68 520 hlasů
3
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,43 %
strana získala 32 084 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,36 %
strana získala 31 830 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,33 %
strana získala 24 942 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,64 %
strana získala 22 586 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,16 %
strana získala 17 575 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,18 %
strana získala 4 029 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,38 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 889 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,23 %
strana získala 806 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,23 %
strana získala 785 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,2 %
strana získala 693 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,18 %
strana získala 645 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 370 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,09 %
strana získala 325 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 262 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,06 %
strana získala 229 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 209 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 179 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 121 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

„Další funkce by už člověk logicky nezvládal, proto bych chtěla na krajskou zastupitelku rezignovat. Před sebou mám ještě do konce roku dvě jednání zastupitelstva, rezignuji pravděpodobně od ledna,“ dodala s tím, že v krajském zastupitelstvu má Jesenicko zastoupení, například radní Janu Konvičkovou (ANO).

Chci ve Sněmovně tlačit redukci byrokracie po katastrofě, říká starostka Jeseníku

Starostka Jeseníku byla loni v září zvolena v krajských volbách do zastupitelstva na kandidátní listině koalice Spojenci24 s vámi sestavené zástupci KDU-ČSL, TOP 09, Zelených a nestraníků z druhého místa. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu získala koalice šest mandátů.

Po rezignaci Blišťanové by ji měl nahradit vysokoškolský pedagog a bývalý krajský radní Aleš Jakubec, jenž dostal následující nejvyšší počet hlasů. Stejně jako Blišťanová je zástupcem TOP 09.

Patří k nejúspěšnějším komunálním politikům

V Jeseníku chce nově zvolená poslankyně pokračovat ve funkci uvolněné starostky. „S kolegy na radnici, což jsou zástupci PRO Jeseník, jsme se domluvili, že to necháme zatím, jak to je. Situaci bychom si vyhodnotili na jaře, kdy již budu vědět, zda to lze vše skloubit,“ předestřela starostka.

Úspěch ANO vzal Olomouci primátora, přerovský chce v souběhu funkcí pokračovat

„I po poradě s ostatními starosty vím, že nejdůležitější je, koho máte na radnici a na koho se můžete spolehnout, proto jsem to konzultovala se svými spolupracovníky,“ doplnila.

Blišťanová je v čele jesenické radnice od roku 2018, v komunální politice kandiduje za sdružení Jeseník srdcem. V roce 2018 sdružení ve volbách dovedla k rekordním 41,55 procenta hlasů. Sdružení svým úspěchem získalo 13 mandátů v pětadvacetičlenném zastupitelstvu, koalici uzavřelo se zástupci PRO Jeseník. Uskupení vyhrálo volby i před třemi lety a znovu se domluvilo na koalici s PRO Jeseník.

Na sněmovní kandidátní listině koalice SPOLU se Blišťanová o hlasy voličů ucházela ze čtvrtého místa, jeden ze tří mandátů pro koalici získala díky preferenčním hlasům, jimiž přeskočila trojku kandidátky, dosavadního poslance Martina Majora z ODS.

