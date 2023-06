Přerovský Blažkův dům je zachráněný, po letech se teď otevře veřejnosti

Blažkův dům, který stojí na rohu mezi Masarykovým náměstím a Bratrskou ulicí v Přerově, se po letech otevře veřejnosti.

„Opravenou nemovitost, která bude sloužit coby zázemí pro podnikatele a kreativce, si mohou zájemci prohlédnout v rámci dne otevřených dveří v pátek 16. června od 9 do 18 hodin,“ uvedla mluvčí města Lenka Chalupová.

„Uvidí nejen novotou vonící místnosti, ale i vybavení kanceláří či dílen, které jsou součástí takzvaného inovačního hubu. Rekonstrukce přišla na 73 milionů korun, z toho 36 milionů pokryla dotace z ministerstva průmyslu a obchodu,“ dodala.

Dům nechal v roce 1881 postavit v centru Přerova perníkář a voskař Josef Blažek.

„Kromě jeho výrobny v něm postupně sídlila také prodejna rakví, písárna továrny na hnojiva, cukrářství, prodejna módního zboží i pohřební ústav. Po druhé světové válce tam byl výbor komunistické strany a ten vystřídal poslední nájemník – vojenská správa,“ popsala mluvčí.

Téměř dvacet let pak byl objekt opuštěný, až v roce 2019 se zástupci města Přerova a Olomouckého kraje shodli, že by se zanedbaná budova mohla přebudovat na takzvaný inovační hub.

Předtím ovšem ještě město zařadilo dům na seznam objektů, které chtělo prodat.

Inovační hub Přerov je nyní před dokončením. „Jeho fasáda byla ponechána v historickém duchu, uvnitř ale najdou návštěvníci moderní zázemí. V přízemí je recepce, kanceláře, přednáškový sál pro šedesát lidí, jednací místnost, kuchyňka, sociální zařízení, dílna i laboratoř,“ uvedl primátor Petr Vrána.

V prvním patře si příchozí prohlédnou nahrávací místnost s akustickým obkladem, relaxační lodžii pro odpočinek a otevřený prostor pro coworking.

„Aby se tu uživatelé při práci navzájem nerušili, je součástí kanceláří také oddělená kabinka určená k telefonování. A kdo chce více soukromí třeba jen k hovoru ve dvou, může využít speciální boxy,“ přiblížil prostor náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský.

3D tiskárna k dispozici

V prvním patře je taky další laboratoř a dílna. „Dílny budou rozděleny podle zaměření na elektrotechnickou, mechanickou a kreativní. Nástroje a nářadí v nich bude podle zaměření, tedy od multimetru, mikroskopu, pájecí stanici – přes pilky, brusky, frézky, vrtačky – až po 3D tiskárny, skenery a lisy,“ doplnila Petra Hirschová z přerovského magistrátu.

Součástí objektu bude i standardní kancelářské vybavení včetně techniky – od psacích stolů až po počítače, tiskárny, televize či dataprojektor.

„Pronajmout si tu bude možno i 3D tiskárnu. Koho tato tematika zajímá, může v úterý 20. června přijít na bezplatný workshop „3D tisk bez hranic“. Dozví se, kde všude se dá 3D tisk využít a jaké jsou možnosti – a to včetně praktických ukázek. V dopoledních hodinách bude workshop pro studenty středních a vysokých škol, od 13 do 15 hodin pro veřejnost,“ informovala Andrea Hošťálková, ředitelka Okresní hospodářské komory.

Nový prostor bude provozovat Inovační centrum Olomouckého kraje, které první klienty přivítá v pondělí 3. července. „Objednat si pracovní místo v inovačním hubu je možno na stránkách inhubprerov.eu,“ podotkla Chalupová.

„Otevřeno bude od pondělí do pátku od osmi ráno do čtyř odpoledne. Rezidenti, kteří tu budou mít pronajatou svou kancelář nebo místo v coworkingu, budou mít přístup neomezený, a to včetně sobot a nedělí,“ popsal manažer přerovského inovačního centra Filip Navrátil.

„Každý zákazník může navíc využít odpočívací místnost, tam se protáhnout nebo si zacvičit třeba jógu. A také tu bude pro naše klienty kuchyňka s výbornou kávou,“ doplnil.

Součástí inovačního hubu jsou i dvě zasedací místnosti, které nesou jméno po významných přerovských podnikatelích – Karlu Zejdovi (1890-1977), vlastníkovi továrny na kufry Kazeto, a Terezii Hrubé (1876-1933), majitelky výrobny cukrovinek.

Konferenční sál je pojmenován po Josefu Blažkovi, který dům, v němž dnes sídlí inovační hub, nechal v roce 1881 v centru Přerova postavit.