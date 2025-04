Turisté k vodopádům vyrazí už na Velikonoce, stezku musí opravit

Opravy trasy Údolím Bílé Opavy se připravují a Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKOJ) avizuje, že budou hotové pravděpodobně už do Velikonoc, které letos připadají na prodloužený víkend 18.-21. dubna.

„Na podzim jsme nedostali peníze, v zimě nebylo možné opravy zajistit, protože se tady všude držel sníh a i nyní je ještě na mnoha místech bílo. Je připravena smlouva s firmou, která by můstky měla obnovit do Velikonoc, takže s první vyšší jarní návštěvností by Jeseníky měly znovu nabídnout i kompletní trasu údolím Bílé Opavy,“ přislíbil šéf Správy CHKOJ Petr Šaj.

Zároveň upozornil, že jde o velmi komplikované a obtížně přístupné místo, takže stoprocentní záruku, že se o Velikonocích znovu bude kolem vodopádů oficiálně chodit, nemůže Správa CHKOJ dát.

Přestože většina návštěvníků této oblasti podle něj zákaz respektuje, najdou se i takoví, kteří v krkolomném terénu zkoušejí kolem vodopádů projít a riskují tím úraz.

Hluboký kaňon s peřejemi

Údolí Bílé Opavy je jedním z nejmalebnějších míst Jeseníků. Divoká horská bystřina se řítí hlubokým kaňonem. Na nyní neprůchozí části trasy údolím jsou už zmíněné unikátní vodopády, z nichž nejvyšší má osm metrů.

Voda v údolí za tisíce let vytvořila také skalní výchozy, peřeje, tůně a kaskády, takže údolí patří k nejnavštěvovanějším místům Jeseníků. Ročně jím projde kolem sta tisíc lidí.

Ještě náročnější než obnova můstků na řece Bílá Opava bude řešení naučné stezky v nivě řeky Branná, kde voda při povodni strhla lávku, zničila část trasy a vytvořila v tomto místě širokou průrvu. „Ve stejném místě už nepůjde lávku znovu postavit, takže řešíme přeložku trasy,“ popsal Šaj.

Z vybudovaných turistických atrakcí na Jesenicku utrpěl při loňské povodni největší škody zlatokopecký skanzen ve Zlatých Horách, kde voda napáchala škody za více než pět milionů korun. Turisty vyhledávaný areál bude znovu v provozu – podobně jako zřejmě i průchod kolem vodopádů v údolí Bílé Opavy – už o Velikonocích.

Přitom na jeho brzké otevření by nevsadili po povodni ani největší optimisté. Město spolu se členy a příznivci spolku Zlatohorsko kraj pokladů museli zajistit rozsáhlé terénní úpravy, protože rozvodněná řeka Olešnice tam vytvořila hluboké průrvy.

Voda podle nadšenců naštěstí neodnesla žádnou z replik středověkých zlatorudných mlýnů, nicméně bylo potřeba podniknout náročné statické zajištění, protože podemlela terén v jejich okolí.

„Skanzen bude otevřen sice s omezeními, která ale nebudou pro turisty nijak zásadní,“ ujistil Jiří Juráš, šéf spolku Zlatohorsko kraj pokladů.

Značkaře čeká těžký úkol

Pěším turistům způsobí v Jeseníkách komplikace poškozené turistické značky, takže na řadě míst budou muset spoléhat pouze na mobilní aplikace.

„Povodeň poničila řadu turistických rozcestníků u vodních toků, voda odnesla i stromy nebo sloupky se značkami, další označené stromy jsou podemleté a ještě půjdou k zemi. Obnova turistického značení bude hodně pracná,“ shrnul šéf značkařů Šumperska a Jesenicka David Mičunek.

Někde se bude řešit i místní přesun částí tras. „Jde například o oblast mezi Rejvízem a Horním údolím v Jeseníkách a oblast kolem České Vsi a Písečné. Když se přesouvá trasa, musí to být po dohodě s majiteli pozemků, takže to není jenom o namalování značek a vše trvá déle,“ vysvětlil značkař.

17. září 2024