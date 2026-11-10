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Spor o běžkařskou arénu na Rejvízu sílí. Petici proti projektu podepsaly tisíce lidí

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Kostel Jména Panny Marie na Rejvízu na hlavní silnici protínající osadu

Kostel Jména Panny Marie na Rejvízu na hlavní silnici protínající osadu | foto: Jakub Pokorný, MF DNES

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Plánovaná běžkařská aréna s umělým zasněžováním na Rejvízu ve Zlatých Horách na Jesenicku dál budí rozruch a rozděluje místní. Proti projektu za zhruba 12 milionů korun vznikla petice, kterou už podepsaly tři tisíce lidí. Investor se však zatím záměru vzdát nehodlá. Pokud ale město neposkytne potřebné pozemky, bude muset nakonec hledat jinde. O dalším postupu by se mělo rozhodnout do konce listopadu.

„Ne, zatím ne,“ odpověděl Tomáš Rak, ředitel investora, kterým je organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, na otázku, zda kvůli protestům uvažuje o opuštění Rejvízu. Rozhodující podle něj bude postoj města, jemuž patří část pozemků, a také příslušných úřadů.

„Máme připravenou jinou variantu a jiné lokality,“ potvrdil. Kde přesně by aréna mohla vzniknout, ale zatím sdělit nechce. Projekt počítá s přibližně 1,5 kilometru dlouhými běžkařskými tratěmi, jejichž část by se v zimě technicky zasněžovala. Na jejich výstavbu schválil Olomoucký kraj devítimilionovou dotaci, zbývající tři miliony má zajistit sdružení.

Dokončení se původně předpokládalo do listopadu 2028, dotační smlouva nicméně není dosud podepsaná. Klíč k dalšímu vývoji nyní drží v rukou Zlaté Hory.

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Jejich starosta Milan Rác však zdůrazňuje, že radnice zatím od investora nedostala žádost o pronájem pozemku. „V této chvíli nemáme nějaký oficiální podklad nebo žádost, ke které bychom se měli vyjádřit. Nechci proto předjímat,“ uvádí.

Podle Raka se zástupci sdružení sešli s radnicí několikrát, přičemž město o projekt projevilo zájem. Oficiální žádost chce odeslat v nejbližších dnech. Starosta ovšem upozorňuje, že teprve až dostane finální podobu záměru, bude možné posoudit jeho dopady.

„Důležité jsou pro mě názory občanů Rejvízu a podnikatelů, kteří tam působí. To je pro mě zásadní v dalším rozhodování,“ zdůraznil Rác.

Ústupky odpůrce nepřesvědčily

Právě ti se ale proti plánovanému projektu bouří. Kvůli obavám z rušení klidu, zvýšeného náporu turistů i zásahu do zdejší přírody vznikla i petice, za níž stojí předseda Spolku pro ochranu Rejvízu Petr Krátký.

„Máme podepsáno nějakých 55 obyvatel, což jsou dejme tomu dvě třetiny oprávněných voličů. K tomu přibylo dalších 32 vlastníků nemovitostí bez trvalého pobytu. Z těchto údajů se nesouhlas týká, odhaduji, více než tří čtvrtin místních domů,“ shrnuje. Podle něj tak nevoli vyjadřuje 75 procent místních.

Přijíždějící turisté v Jeseníku i ve Zlatých Horách narazí na billboard proti plánovanému běžkařskému areálu.

Kvůli sílícímu tlaku se již investor rozhodl z některých původních záměrů projektu ustoupit. Například trasy zasněžování posunul dál od hřbitova, místo původně zvažovaného řešení hluku chce využít tišší technologii a nevylučuje ani úplné vypuštění osvětlení.

Odpůrce ale přesvědčit nedokázal. „Pokud upustíme od osvětlení, pořád nám zůstává zasněžování, které tam prostě nepatří. Rejvíz je vyhledávaný právě pro klid, netknutou přírodu a tmu. Domnívám se, že běžkování na přírodním sněhu nikomu nevadí. Navíc výkopové práce kvůli potrubí a elektřině mohou poškodit horské louky a chráněné rostliny,“ namítá Krátký.

Spor pokračuje i kolem zásobování vodou. Sdružení cestovního ruchu kvůli zasněžování neplánuje čerpání z obecního vodovodu. Zvažuje využití povrchové vody v oblasti Studánek pod Orlím vrchem a případné retenční nádrže.

Podle Krátkého se ale s uvažovaným zdrojem počítá ve strategických dokumentech jako s možnou rezervou pro zásobování Rejvízu. Obává se proto, že by zvýšený počet návštěvníků znamenal větší nápor na stávající vodovod.

Investor zvažuje právní kroky

Napětí mezi oběma stranami nadále roste. Podle Raka petici provázela nepravdivá kampaň a údajně obsahuje zavádějící informace. „Zvažujeme proto její napadnutí, celou věc budeme konzultovat s právníkem,“ uvedl.

Krátký však výhrady odmítá. Podle něj investor v průběhu diskuse opakovaně mění podobu záměru. „Když jsem se ho ptal osobně, co považuje v té petici za nepravdivé, tak mi nebyl schopen říct ani jednu věc,“ tvrdí.

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Obě strany tak zůstávají ve sporu nejen o samotnou stavbu, ale i o to, jak byla veřejnosti představena. Otázka, jestli nakonec aréna na Rejvízu vznikne, tak zůstává otevřená. Zatímco investor trvá na tom, že je lokalita pro rodinné běžkování vhodná, petiční výbor považuje změnu místa za jediné přijatelné řešení.

Rozhodující teď bude stanovisko Zlatých Hor. Pokud zastupitelé nakonec poskytnutí pozemků odmítnou, bude sdružení jednat o jiné lokalitě či variantě projektu. V takovém případě by ale muselo s krajem řešit také možnost změny místa u schválené dotace.

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