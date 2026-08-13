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Olomouc spouští bezhotovostní placení v MHD. Zatím na zkoušku ve dvaceti vozech

Ondřej Zuntych
  12:31
Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový...

Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový odbavovací systém dodá společnost Mikroelektronika, která uspěla ve výběrovém řízení. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový...
Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový...
Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový...
Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový...
7 fotografií
Cestující v Olomouci budou mít od pondělí v tramvajích a autobusech městské hromadné dopravy možnost zaplatit jízdenku kartou. Očekávané bezkontaktní terminály zatím budou funkční jen v některých vozech, další dopravce zprovozní po ukončení zkušebního provozu. Kdo bude chtít službu vyzkoušet, musí hledat speciální samolepku na dveřích.

Od pondělního odpoledne půjde platit bezhotovostně v deseti tramvajích a deseti autobusech. Spuštění takzvaných validátorů dopravce předpokládá po 15. hodině.

„Vozy budou označeny na dveřích, u kterých je terminál, samolepkou se symbolem bezhotovostní platby,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) Anna Sýkorová. Jelikož se autobusy a tramvaje na linkách střídají, každý den se objeví v jiné části města.

Zhruba během týdne chce DPMO sledovat provoz a odstranit případné nedostatky, další již instalované přístroje by měly být funkční na přelomu srpna a září.

Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový odbavovací systém dodá společnost Mikroelektronika, která uspěla ve výběrovém řízení.
Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový odbavovací systém dodá společnost Mikroelektronika, která uspěla ve výběrovém řízení.
Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový odbavovací systém dodá společnost Mikroelektronika, která uspěla ve výběrovém řízení.
Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový odbavovací systém dodá společnost Mikroelektronika, která uspěla ve výběrovém řízení.
7 fotografií

Jednoduchou možnost rychlého nákupu bez volby nabídne přiložení karty k přístroji. Tím cestující dostane za 25 korun v bezpapírové formě běžnou základní jízdenku na 40 minut ve všední den a jindy na hodinu. Při kontrole se prokáže kartou nebo jiným platebním nosičem. Při vystupování už není potřeba kartu znovu „pípnout“.

Jízdné lze ovšem také navolit, například pro nákup celodenní jízdenky. Na jednu kartu bude možné pořídit i více jízdenek nebo vybrat jízdné třeba pro dítě, psa či zavazadlo.

Opětovným přiložením karty k přístroji lze zjistit přehled zakoupených jízdenek i dobu jejich platnosti.

Stropování se počítá jen od půlnoci do půlnoci

Pokud někdo pojede v jeden den vícekrát, nebude ho to stát víc než 90 korun, což je cena 24hodinové jízdenky. Pro zvýhodněné jízdné bude maximální denní cena 45 korun. „Studentům od 18 do 26 let doporučujeme v případě dvou a více jízd si na validátoru zvolit přímo volbu nákup 24hodinové jízdenky ve výši 45 korun. Na pozdější vrácení rozdílů z částky 90 korun nebude brán zřetel,“ upozorňuje dopravní podnik.

„Denní stropování omezuje maximální částku, kterou cestující zaplatí za jednotlivé jízdenky během jednoho kalendářního dne od 0:00 do 23:59 při placení stejnou platební kartou ve validátoru. Jakmile součet zaplaceného jízdného během dne dosáhne stanoveného limitu, další jízdy v daný den už cestující neplatí,“ vysvětluje dopravce.

Jestliže tedy někdo pojede víckrát večer a pak znovu hned ráno, vyplatí se mu koupit si 24hodinovou jízdenku, neboť systém by situaci při placení pouhým přiložením karty vyhodnotil jako cesty ve dva různé dny a zastropování by se neaktivovalo.

Aby bezkontaktní placení fungovalo, je nutné používat celý den stejný platební nosič, tedy kartu, mobil, chytré hodinky nebo prsten, jelikož každý z nich vytváří v systému unikátní kód.

V olomoucké MHD začne zkušební provoz placení kartou. Jízdné zatím nezdraží

Kdo bude chtít přestoupit na krajský dopravní systém, zvolí možnost nákupu papírové jízdenky, která je nutná k pokračování s jiným dopravcem. Systém nabídne volbu až tří zón.

„Papírová bude sloužit pro přestup na veřejnou linkovou dopravu. Bude na ní QR kód, což je jediná možnost, jak tato doprava umí přečíst její platnost,“ vysvětlil před časem předseda představenstva DPMO Jaroslav Michalík.

V kratších vozech najdou lidé terminály u prostředních dveří, v delších u druhého a třetího vstupu. Ve městě se jich má podle smlouvy s dodavatelskou společností Mikroelektronika objevit 191.

S jízdným pro kratší trasy město nepočítá

Levnější variantu jízdného pro kratší jízdy, známou z jiných měst, která by v Olomouci nabízela například svezení do deseti minut, dopravce ani město zavádět nechtějí.

„Technicky vzato by to přístroj uměl, nicméně v Olomouci je s tím z minulosti dost špatná zkušenost, protože asi 80 procent cestujících zachycených při jízdě načerno bylo právě na jízdenky s kratší platností, jež tady jednu dobu fungovaly. Lidé to zkoušejí, a to docela často, to je naše zkušenost,“ komentovala na jaře návrhy části cestujících Sýkorová.

Běžné označovače na papírové jízdenky zůstávají i nadále, stejně tak prodejní automaty na zastávkách a možnost nákupu jízdenky za hotovost u řidiče.

Doteď si cestující mohli jízdenku na olomouckou MHD koupit pomocí SMS, v mobilní aplikaci, u řidiče či v klasických automatech, kde je ve většině případů nutné platit mincemi.

13. května 2025
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