Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Bezdomovec se před deštěm schovával do kontejneru, skončil v popelářském voze

Autor:
  15:08
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Dvakrát v jednom týdnu narazili přerovští popeláři při svozu odpadu na člověka v kontejneru. V obou případech šlo o stejného muže bez domova, který se schovával před deštěm. Jednou dokonce skončil přímo uvnitř svozového vozu. Z příhody hrozící úrazem vyvázl bez zranění, protiprávní jednání policie nezjistila.

První neobvyklé oznámení dostali policisté na lince 158 v pondělí ráno. Volal pracovník přerovských technických služeb. „Uvedl, že při vyvážení popelnic v ulici Kozlovská málem vysypal do popelářského vozidla osobu. Hlídka přivolaná na místo zjistila, že oznamovatel kontejner naložil, popelářským vozidlem ho zvedl a chystal se ho vyprázdnit,“ řekla mluvčí krajské policie Miluše Zajícová.

Popelář si ale v zrcátku vzápětí všiml, že v kontejneru někdo je. Práci proto přerušil a kontejner vrátil na zem.

Hlídka muže bez domova vyzvala k prokázání totožnosti. „Na dotaz, co uvnitř dělal, řekl, že žije na ulici, a když se v noci rozpršelo, rozhodl se schovat do kontejneru, aby nezmokl. Ke zranění muže naštěstí nedošlo a nezjistilo se, že by došlo k protiprávnímu jednání,“ dodala policejní mluvčí.

Stejná situace se následně opakovala ve čtvrtek ráno. I tentokrát zaměstnanec technických služeb hlásil, že se v kontejneru na papír v ulici bří Hovůrkových v Přerově nacházel muž, tentokrát už však skončil přímo v popelářském vozu.

Hledal jsem, co by šlo prodat, přiznal muž zaseknutý v kontejneru. Vytáhli ho hasiči

„Hlídka dorazila na místo a uviděla muže, jak sedí v horní části popelářského vozidla a nemůže se dostat dolů. Policisté mu za pomoci žebříku, který mají ve výbavě vozidla, pomohli dostat se na zem. Řidič popelářského vozidla k tomu uvedl, že si při vysypávání kontejneru na papír povšiml v kameře umístěné v prostoru, kde se papír ve vnitřní části shromažďuje, že se zde nachází muž,“ popsala Zajícová.

Když zjistil, kde se ocitl, vylezl na vrchní část auta, ale neměl se jak dostat dolů. Řidič proto přivolal policii.

Shodou okolností se jednalo o stejného pracovníka jako při pondělním svozu a také člověkem v kontejneru byl stejný muž.

„I tentokrát sehrál významnou roli noční déšť, před kterým se muž bez domova schoval do kontejneru, kde usnul a probral se až v momentě, kdy ho auto vyklopilo do prostoru, kde se shromažďuje papír,“ sdělila mluvčí policie.

Ani tentokrát hlídka na případu nezjistila nic protiprávního.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Proč ten jezevec nevyhrnuje hlínu? Speleolog popsal, jak objevil obří jeskyni

Objevitel dosud neznámých rozsáhlých jeskynních prostor v Javoříčském krasu...

Jezevčí nora stála za objevem ohromné jeskyně v Javoříčském krasu na Olomoucku, která letos získala ocenění České speleologické společnosti za nejvýznamnější objev roku v České republice. Puklinu,...

Zemřel developer Morávek, otec Šantovky. Ve Španělsku utrpěl v létě úraz hlavy

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Ve věku 56 zemřel významný olomoucký developer a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek. V červenci utrpěl ve Španělsku při nehodě vážný úraz hlavy. Po převozu do Olomouce o něj pečovali lékaři...

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

Plzeň – Olomouc 2:3, Červ zahodil vyrovnání a domácí opět klopýtli

Sestřih zápasu
Zklamaný plzeňský záložník Lukáš Červ po neproměněné penaltě v nastavení...

Fotbalisté Plzně v 8. kole první ligy překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2:3 a už pošesté v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině...

Sparta jasně porazila Žižkov, Vojta dal hattrick. V poháru končí Olomouc

Radost sparťanských fotbalistů po trefě Matyáše Vojty proti Viktorii Žižkov.

Sparťanští fotbalisté slaví postup do osmifinále domácího poháru. V derby na půdě druholigové Viktorie Žižkov zvítězili přesvědčivě 5:0, když hattrick zaznamenal útočník Vojta. Po jedné trefě přidali...

Bezdomovec se před deštěm schovával do kontejneru, skončil v popelářském voze

ilustrační snímek

Dvakrát v jednom týdnu narazili přerovští popeláři při svozu odpadu na člověka v kontejneru. V obou případech šlo o stejného muže bez domova, který se schovával před deštěm. Jednou dokonce skončil...

17. září 2026  15:08

Srdcař a rovný chlap, který bude chybět. Olomouc vzpomíná na developera Morávka

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek

Richard Morávek bude Olomouci chybět, shodují se v reakci na jeho úmrtí představitelé olomoucké politiky i místního sportu, který byznysmen podporoval. Vlivný developer zemřel ve věku 56 let v noci...

17. září 2026  14:17

OBRAZEM: Něha, síla i odhodlání. Tanečnice a akrobatky nafotily kalendář se psy

Projekt Pole Dogs se snaží pomoci psům a kočkám z olomouckého útulku vydáním...

Olomoucké tanečnice a akrobatky nafotily kalendář, kterým chtějí pomoci psům a kočkám z místního útulku. Snímky vznikaly v historických parcích krajského města, nervozitu pomáhaly psům zvládat...

17. září 2026  12:15

Zemřel developer Morávek, otec Šantovky. Ve Španělsku utrpěl v létě úraz hlavy

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Ve věku 56 zemřel významný olomoucký developer a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek. V červenci utrpěl ve Španělsku při nehodě vážný úraz hlavy. Po převozu do Olomouce o něj pečovali lékaři...

17. září 2026  8:18

Volby v Přerově budou ve znamení přestavby Strojaře či řešení problémů u nádraží

Hotel Strojař v Přerově město koupilo v 90. letech od Přerovských strojíren za...

Vládnoucí koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a TOP 09, které později doplnil v radě města ještě jeden zástupce uskupení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí vydržela řídit město celé čtyři roky a...

17. září 2026  4:53

Mistrovství světa Plzeň přibrzdilo. Trenér Kováč může být úspěšný, věří Hubník

Premium
Olomoucký fotbalista Roman Hubník

Plzeňská Doosan Arena pulzovala. Naskákali na sebe hráči, trenéři, ale i fanoušci. Díky heroickému obratu proti Crvené zvezde už ve čtvrtek čeká fotbalisty Viktorie úvodní duel v Evropské lize proti...

17. září 2026

Sedmnáct sestřelů za 27 dní. Osamělý vlk byl esem bitvy o Británii

Stíhačské eso. Josef František se pyšnil mnoha sestřely, v řadách královského...

Aby mohl bojovat s nacisty, prchl z protektorátu. Putoval, válčil. Polsko, Bejrút, nakonec RAF. Exceloval, 17 potvrzených sestřelů ani ne během měsíce udělalo z Josefa Františka jedno z největších...

17. září 2026

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

16. září 2026  20:44,  aktualizováno  21:33

Za znásilnění nezletilé padlo znovu 5,5 roku. Žalobkyně muže navrhla osvobodit

Obžalovaný (vpravo) u olomouckého vrchního soudu, kde čelil obžalobě ze...

Zrušením dřívějšího rozsudku a následně vynesením nového se stejným trestem skončilo u olomouckého vrchního soudu projednávání kauzy muže obžalovaného ze znásilnění nezletilé dcery jeho tehdejší...

16. září 2026  15:58

Po ligové kariéře našel Yunis nový směr. Trénuje Jaroše z Liverpoolu i Haraslína

Bývalý útočník Sigmy Olomouc či Opavy Jakub Yunis se nyní věnuje silově...

Před lety posouval balony do sítí ligových brankářů, teď posouvá limity svých svěřenců v posilovně. Bývalý útočník Jakub Yunis se po konci profesionální fotbalové kariéry vrhl do silově-kondičního...

16. září 2026  14:41

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Zabít jsem ho nechtěla. Za bodnutí partnera při hádce dostala žena 10,5 roku

Michaela Cao u olomouckého krajského soudu, kde čelila obžalobě z pokusu o...

Na deset a půl roku poslal za mříže olomoucký krajský soud osmatřicetiletou Michaelou Cao. Žena podle obžaloby loni v listopadu během hádky v pronajatém bytě v Olomouci bodla svého partnera...

16. září 2026  12:04

Soud snížil tresty dvěma zlodějům kabelů, kteří ochromili koridor. Mají podmínku

Trojice mužů je souzena za krádež kabelů na železnici. Zleva Martin Mirga,...

Olomoucký krajský soud ve středu snížil tresty za krádež kabelů dvěma ze tří mužů, kteří svým činem loni zhruba na dvacet hodin ochromili železniční koridor na Přerovsku. Nakonec vyvázli s podmínkou....

16. září 2026  10:04,  aktualizováno  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet