První neobvyklé oznámení dostali policisté na lince 158 v pondělí ráno. Volal pracovník přerovských technických služeb. „Uvedl, že při vyvážení popelnic v ulici Kozlovská málem vysypal do popelářského vozidla osobu. Hlídka přivolaná na místo zjistila, že oznamovatel kontejner naložil, popelářským vozidlem ho zvedl a chystal se ho vyprázdnit,“ řekla mluvčí krajské policie Miluše Zajícová.
Popelář si ale v zrcátku vzápětí všiml, že v kontejneru někdo je. Práci proto přerušil a kontejner vrátil na zem.
Hlídka muže bez domova vyzvala k prokázání totožnosti. „Na dotaz, co uvnitř dělal, řekl, že žije na ulici, a když se v noci rozpršelo, rozhodl se schovat do kontejneru, aby nezmokl. Ke zranění muže naštěstí nedošlo a nezjistilo se, že by došlo k protiprávnímu jednání,“ dodala policejní mluvčí.
Stejná situace se následně opakovala ve čtvrtek ráno. I tentokrát zaměstnanec technických služeb hlásil, že se v kontejneru na papír v ulici bří Hovůrkových v Přerově nacházel muž, tentokrát už však skončil přímo v popelářském vozu.
|
Hledal jsem, co by šlo prodat, přiznal muž zaseknutý v kontejneru. Vytáhli ho hasiči
„Hlídka dorazila na místo a uviděla muže, jak sedí v horní části popelářského vozidla a nemůže se dostat dolů. Policisté mu za pomoci žebříku, který mají ve výbavě vozidla, pomohli dostat se na zem. Řidič popelářského vozidla k tomu uvedl, že si při vysypávání kontejneru na papír povšiml v kameře umístěné v prostoru, kde se papír ve vnitřní části shromažďuje, že se zde nachází muž,“ popsala Zajícová.
Když zjistil, kde se ocitl, vylezl na vrchní část auta, ale neměl se jak dostat dolů. Řidič proto přivolal policii.
Shodou okolností se jednalo o stejného pracovníka jako při pondělním svozu a také člověkem v kontejneru byl stejný muž.
„I tentokrát sehrál významnou roli noční déšť, před kterým se muž bez domova schoval do kontejneru, kde usnul a probral se až v momentě, kdy ho auto vyklopilo do prostoru, kde se shromažďuje papír,“ sdělila mluvčí policie.
Ani tentokrát hlídka na případu nezjistila nic protiprávního.