Takzvaný záchytný profil za 80 milionů korun vedoucí podél řeky je podle státního podniku klíčovou součástí protipovodňové ochrany Přerova.
Povodí Moravy spolu s Přerovem a Olomouckým krajem zahájilo výstavbu u Prosenic koncem března. Záchytný profil vzniká v oblouku na pravém břehu Bečvy u Prosenic, sbírat bude převážně stromy a větve. „Tvoří jej souběžné koryto oddělené od řeky zpevněnou dělící zdí, které je na konci uzavřeno česlovou stěnou. Na ní se budou plaveniny při povodňových situacích zachytávat,“ řekla mluvčí státního podniku Jana Kučerová. Koryto zadrží naplavené dřevo už při průtocích od jednoleté povodně.
Plán na čtvrt kilometru dlouhý betonový profil v meandru řeky ale může podle kritiků ohrozit některé živočichy. „Řeka Bečva je jedna z nejvzácnějších řek co do výskytu hmyzu a ryb. V tomto úseku bylo koryto zpřírodněné, dařilo se tu vzácné živočichy chránit a začali se tam objevovat i noví, někteří dokonce neměli být ani popsáni, má jít o nový druh brouka,“ řekl senátorka a místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová.
V místě žijí užovka, ledňáček i vydra
Odkázala na Národní databázi ochrany přírody, podle níž se v místě vyskytují kriticky ohrožené druhy ryb, jako je hrouzek banátský či mník jednovousý, užovka obojková, ledňáček říční nebo vydra říční.
„Odbor stavebního úřadu životního prostředí přerovského magistrátu měl při obdržení žádosti zkontrolovat, jestli jsou všechny dokumenty v pořádku, ale to bohužel neučinil. Rozhodnutí vydali úředníci už v roce 2022. Když se vydává výjimka, stanovují se opatření s cílem zajistit, aby dotčení vzácných a kriticky ohrožených živočichů nebylo tak zásadní,“ dodala Seitlová. Podle ní měl úřad chtít stanovisko státní organizace Agentury ochrany přírody a krajiny nebo rozhodnutí o výjimce od kraje.
„Opravný prostředek už není možný, protože je to již více než dva roky od vydání rozhodnutí. Ale Česká inspekce spolu s krajským úřadem provede tento týden kontrolu na místě a výsledkem může být, že bude stavba přerušena,“ domnívá se senátorka. „Nákladná betonová stavba se při dnešních znalostech vývoje říčního koryta jeví jako diskutabilní,“ doplnila Seitlová, která se dlouhodobě staví za přírodní podobu Bečvy.
Povolení i na základě vyjádření krajského úřadu
Přerovský úřad však své rozhodnutí předem konzultoval. „Na stavbu bylo vydáno oddělením vodního hospodářství a zemědělství stavební povolení dne 11. dubna 2022. Podkladem pro vydání povolení byla stanoviska příslušných orgánů ochrany přírody včetně orgánu ochrany přírody krajského úřadu,“ sdělila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
Informace o kontrole v terénu potvrdil krajský úřad. „Odboru životního prostředí a zemědělství je známa skutečnost, že v souvislosti s realizací stavby záchytného profilu v Prosenicích zahajuje Česká inspekci životního prostředí kontrolu u Povodí Moravy. Na místo realizace stavby v katastru Prosenic jsme byli rovněž jako orgán ochrany přírody přizváni a zahájení kontroly se zúčastníme. Žádné řízení v této věci ale nevedeme, neboť je nám známo, že bude zahájena kontrola Českou inspekcí životního prostředí,“ sdělila mluvčí kraje Eva Knajblová.
Povodí Moravy: Lokalita je vybraná vhodně
Povodí Moravy umístění i technické řešení při přípravě projektu ověřilo pomocí hydrotechnického 3D modelu. „Výstupy z matematického modelu jednoznačně potvrdily vhodnost vybrané lokality pro umístění této stavby. Během povodňových stavů tak může záchytný profil zadržet plaveniny v objemu až zhruba 3 500 metrů krychlových,“ řekl generální ředitel podniku David Fína.
Záchytný profil nad Přerovem navazuje na dokončená protipovodňová opatření v lokalitách u Kazeta, na nábřeží Dr. E. Beneše a u tenisového areálu. Až bude hotový, bude město chráněné až do úrovně padesátileté povodně. „Při povodňových průtocích představuje pro Přerov zásadní problém velké množství větví či celých stromů unášených řekou. Ty se zachytávají na mostních pilířích, zužují průtočný profil a v konečném důsledku tak mohou způsobit přelití vybudovaných protipovodňových zdí. Odstraňování těchto zátarasů během povodně je velmi náročné a někdy i nebezpečné pro zasahující složky,“ popsal důvod stavby Fína.
Stavba potrvá přibližně rok a půl. Náklady dosahující 80 milionů korun pokryje z 85 procent dotace ministerstva zemědělství. Zbývajících 15 procent uhradí rovným dílem Přerov a hejtmanství.