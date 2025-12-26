Nezničitelný Zátopek si opět běží pro zlato. Tentokrát jako betlémská figurka

Rostislav Hányš
  7:58
Legendární vytrvalec si znovu běží pro olympijské zlato. Nyní však jako dřevěná figurka z rukou loštického řezbáře Jaroslava Beneše, který svůj slavný betlém plný moravských i místních osobností a postaviček obohatil o nezničitelného běžce. Ten v Lošticích na Šumpersku ožívá ve své vrcholné formě, s níž před tři čtvrtě stoletím na olympiádu přijel.
Řezbář Jaroslav Beneš s figurkou Emila Zátopka.

Řezbář Jaroslav Beneš s figurkou Emila Zátopka. | foto: Rostislav Hányš, MF DNES

Řezbář Jaroslav Beneš s figurkou Emila Zátopka
Řezbář Jaroslav Beneš s figurkou Emila Zátopka
Figurka Petra Herziga
Řezbář Jaroslav Beneš s figurkou Petra Heriga
20 fotografií

Stále jde o jeden z největších úspěchů v olympijské historii – rok 1952, Helsinky a triumfální běžecký hattrick Emila Zátopka.

Tehdy doslova uštval všechny své soupeře neskutečným strojovým tempem v závodech na pět a deset kilometrů i na maratonské trati.

Postavička má na triku číslo 903, které si vryl do paměti každý, kdo měl možnost zúčastnit se helsinské olympiády, prožívat Zátopkovy závody u rozhlasových přijímačů nebo číst oslavné články.

Olomoucké muzeum ozdobil unikátní betlém. Výroba zabrala několik měsíců

„Dřevěný“ Zátopek navíc drží v ruce olympijskou pochodeň, jejíž oheň tryská ze srdce. „Chtěl jsem ukázat, že Zátopek běhal hlavně srdcem. Jinak by takových výsledků nikdy nedosáhl,“ vysvětluje Beneš.

Rekord navěky

Zátopkův unikátní počin z Helsinek už s velkou pravděpodobností nikdo a nikdy nepřekoná, je přesvědčený Beneš. „Prostě rekord, který s námi zůstane navěky. Je pro mě ctí, že jsem mohl nožíkem a dlátem oživit tohoto legendárního občana Moravy,“ vyznává obdiv k rodákovi z Kopřivnice.

Benešův betlém v Lošticích je zase bohatší, rozrostl se o Tomáše Baťu

Ke každé figurce řezbář přidává předmět, jenž se váže k životu jejího představitele. „U Zátopka to bylo hodně složité, protože vše je jenom v muzeích. Sehnal jsem ale autentický podpis a fotky ze závodů,“ popsal řezbář.

Nejvíc si však cení prastaré fosilie spojené se Zátopkovým domovem. „Získal jsem z Kopřivnice zkamenělou ulitu, která se našla přímo na zahradě u domu Emila Zátopka. Jde o ramenonožce, který tu žil kdysi dávno, když Zátopkovo rodiště bylo ještě pod mořem. Svým způsobem je to symbolické. Ramenonožec je kus historie a Zátopek taky,“ přemítá řezbář.

Řezbář Jaroslav Beneš s figurkou Emila Zátopka
Řezbář Jaroslav Beneš s figurkou Emila Zátopka
Figurka Petra Herziga
Řezbář Jaroslav Beneš s figurkou Petra Heriga
20 fotografií

Zátopkovi dělá společnost Petr Herzig

Druhou figurkou, která letos obohatila věhlasný loštický betlém, je dlouholetý Benešův přítel Petr Herzig z Dubicka na Šumpersku. Malíř, jehož obrazy jsou v soukromých sbírkách dokonce až v USA, na jaře zemřel.

Do legendárního Benešova betlému v Lošticích přibyl tvarůžkář a básník

„Když jsem kdysi přišel s myšlenkou založit loštické dílo, Petrovi se velmi zalíbila a všemožně ji podporoval. Také přispěl výmalbou stěny za betlémem s hrady Bouzovem, Úsovem a Mírovem i letícím andělem,“ vypráví Beneš.

Podle jeho návrhu Herzig vymaloval také autobusovou čekárnu, která stojí nedaleko řezbářova domku. Dnes je vedle zdejší tvarůžkárny a loštického betlému nejnavštěvovanější atrakcí města a místní na nadaného umělce s láskou vzpomínají.

„Petr byl veskrze renesanční osobnost, která tady zanechala nesmazatelnou stopu. Jeho obrazy dělají lidem radost jak u nás, tak ve světě. A tak to má být,“ doplňuje Beneš s tím, že z malířovy pozůstalosti má třeba dva štětce, jimiž Herzig kdysi tvořil.

Mám cihlu z Fillova domu i Frištenského mýdlo, říká autor Loštického betléma

Loštický betlém, který začal řezbář tvořit v roce 1994, má už přes tři stovky figurek. Je navíc pohyblivý, střídá se v něm den a noc, a rovněž ozvučený. Třeba kokrhání dřevěného kohouta obstarává už navždy jeho živý loštický vzor.

Mucha, Frištenský, Baťa i Kajínek

Z velkých osobností jsou v betlému uznávaný malíř Alfons Mucha, legendární zápasník Gustav Frištenský nebo nejslavnější švec Tomáš Baťa. Největší figurkou je pak hanácký obr Josef Drásal, který v betlému měří 15 centimetrů.

Řezbář zvěčnil také slavný útěk Jiřího Kajínka, který se odehrál před čtvrt stoletím. V Benešově betlému vězeň zdolává na provazu zdi hradu Mírova, který slouží jako jedna z nejpřísněji střežených českých věznic. Právě Mírov spolu s dalšími hrady v okolí tvoří již zmíněné betlémské kulisy.

Dílo je k vidění až do 6. ledna. Denně je otevřeno od 14 do 18 hodin včetně svátků, sobot a nedělí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek

První řidiči projeli poslední úsek D1, který byl otevřen 19. prosince 2026 - po...

Pátek 19. prosince 2025 se zapíše jako významný milník do historie dopravních staveb v České republice. Silničáři krátce po poledni otevřeli poslední úsek D1 na Přerovsku. Páteřní tuzemská dálnice...

Svlékneme zimník a rovnou oblékneme kraťasy, říká klimatolog o změně teplot

Premium
„Dnů s podzimním počasím jsme letos také měli méně, babí léto bylo nesmělé,“...

Kromě vysokých teplotních extrémů přes léto se mění i počasí v chladné části roku. Arktické dny tak už v Olomouci téměř nelze zažít, adventní čas naopak provázejí teploty blížící se deseti stupňům...

Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují

Abdoulaye Sylla u míče v utkání s Poznaní.

Obrovské štěstí měli olomoučtí fotbalisté na závěr základní fáze Konferenční ligy. S Lechem Poznaň doma prohráli 1:2 a na chvíli se propadli na nepostupové 25. místo. Pak ale AEK Athény otočil v...

Vězni jsou myši. Mají čas nás čtyřiadvacet hodin sledovat a vymýšlet, říká dozorce

Premium
Letecký pohled na věznici Mírov stojící u stejnojmenné obce na Šumpersku.

Tragické události v Mírově na Šumpersku, kde místní ženu podle policie v listopadu ubodal podmíněně propuštěný vrah, pozorně sledoval i bývalý dozorce, který tu zná nemalou část obyvatel. V rozhovoru...

Život na zámku není vždy pohádka. Děti kastelánů na rovinu o bydlení v památkách

Premium
Sestry Anna (vpravo) a Veronika (vlevo) musely odmala kamarádům vyvracet...

Jaké to je prožívat dětství a mládí na zámku či hradě v obklopení turistů? Jakousi matnou představu nám dala postava Píšťalky z komedie Jak básníkům chutná život. Ale jak je to doopravdy? Potomci...

Nezničitelný Zátopek si opět běží pro zlato. Tentokrát jako betlémská figurka

Řezbář Jaroslav Beneš s figurkou Emila Zátopka.

Legendární vytrvalec si znovu běží pro olympijské zlato. Nyní však jako dřevěná figurka z rukou loštického řezbáře Jaroslava Beneše, který svůj slavný betlém plný moravských i místních osobností a...

26. prosince 2025  7:58

Vánoce? Vždyť máme práci. Se salátem musím střídmě, mrzí rekordmana Nahodila

Premium
Olomoucký hokejista Lukáš Nahodil má v extralize odehráno přes 700 startů.

Před pár týdny překonal v hokejové extralize metu sedmi set startů. To už je pořádný milník, klobouk dolů! Útočník Olomouce Lukáš Nahodil tak může nejen vzpomínat na hezké zážitky, ale také počítat,...

26. prosince 2025

Boj proti tlaku. Kubík v Bostonu stále čeká na operaci, která mu zachrání život

Čtyřletý Kubík tráví letošní Vánoce s rodinou na klinice v americkém Bostonu,...

Strach o život, bezmoc, únava, ale i naděje a slzy štěstí. Rodiny vážně nemocných dětí prožily období plné bouřlivých emocí. Díky solidaritě a štědrosti Čechů se alespoň některé dočkaly zázraku....

25. prosince 2025  19:15

Olomoucká zoo láká na malé leguány, bučící žábu či největší evropskou želvu

Žába rosice siná v olomoucké zoo.

Několik novinek mezi terarijními zvířaty si mohou prohlédnout ti, kteří se rozhodnout zpestřit si vánoční období návštěvou olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Jde o zástupce ektotermních...

25. prosince 2025  7:57

Život na zámku není vždy pohádka. Děti kastelánů na rovinu o bydlení v památkách

Premium
Sestry Anna (vpravo) a Veronika (vlevo) musely odmala kamarádům vyvracet...

Jaké to je prožívat dětství a mládí na zámku či hradě v obklopení turistů? Jakousi matnou představu nám dala postava Píšťalky z komedie Jak básníkům chutná život. Ale jak je to doopravdy? Potomci...

25. prosince 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  24. 12. 16:50

Hasiči likvidovali požár chat v Přerově. Explodovala obvyklá, leč nebezpečná věc

Hasiči ve středu dopoledne likvidovali požár dvou chat v lokalitě Přerov -...

Hasiči ve středu dopoledne likvidovali požár dvou chat v lokalitě Přerov - Markrabiny. Při požáru explodovala propan-butanová láhev, naštěstí bez zranění, uvedl na síti X mluvčí hasičů Radek Buryánek.

24. prosince 2025  12:38

Jak se měnily Vánoce? Stromeček bez kolekce, hlavně že byly mandarinky

Jak vypadaly Vánoce za socialismu?

Svůj úplně první dárek obrečela, dostala totiž panenku, která ji vůbec nezajímala. Naopak když si na základní škole ze všeho nejvíc přála náušnice a nechala si kvůli nim propíchnout i dírky v uších,...

24. prosince 2025

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Už netrpí bolestí. Nejvzácnějším darem pro Martínka je naděje na lepší život

Kvůli vzácné nemoci se nemohl hýbat, měl bolesti i jiné potíže. Po léčbě,...

Strach o život, bezmoc, únava, ale i naděje a slzy štěstí. Rodiny vážně nemocných dětí prožily období plné bouřlivých emocí. Díky solidaritě a štědrosti Čechů se alespoň některé dočkaly zázraku....

23. prosince 2025  14:11

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Archeologové po 120 letech našli zbytek vzácné mísy. Pravidla však brání spojení dílů

Nově získaný kus a původní rekonstruovaná sluneční mísa ze sbírek Muzea...

Od letošního února prozkoumávali archeologové místa určená pro tunel stavěné železniční tratě Přerov–Brno v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku. A právě zde v hrobu ze starší doby železné objevili...

23. prosince 2025  13:02

Z vraždy matky obvinili 18letou dívku, podle policie střílela kvůli majetku

Prostřelené okno v domě, kde se stala vražda.

Kriminalisté obvinili z vraždy ženy a pokusu o vraždu muže v Bohuňovicích na Olomoucku jejich osmnáctiletou dceru a jejího o 11 let staršího přítele. Matku podle kriminalistů zastřelila a otce...

23. prosince 2025  11:01,  aktualizováno  11:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.