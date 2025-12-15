Geniální fotbalový stratég Karel Brückner se proměnil v betlémskou osobnost

Rostislav Hányš
  15:23
Mechanický betlém, který každoročně zdobí prostory Galerie Šantovka v Olomouci a připomíná významné osobnosti spojené s městem, obohatila nyní figurka Karla Brücknera. Pro jeho dlouhé bílé vlasy, kterými se odlišoval od jiných trenérů, mu říkali Kleki Petra podle legendárního bílého učitele Apačů.
Fotbalový trenér Karel Brückner se stal betlémskou figurkou v mechanickém...

Fotbalový trenér Karel Brückner se stal betlémskou figurkou v mechanickém betlému v Galerii Šantovka. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Fotbalový trenér Karel Brückner se stal betlémskou figurkou v mechanickém...
Mechanický betlém v Galerii Šantovka
Bývalí fotbalisté Sigmy Olomouc (zleva) Michal Kovář, Pavel Hapal a David...
Bývalí fotbalisté Sigmy Olomouc (zleva) Michal Kovář, Pavel Hapal a David...
15 fotografií

Přezdívku si vysloužil věhlasný fotbalový trenér a olomoucký rodák Karel Brückner zcela po právu. Vždyť měl nejen dlouhé bílé vlasy, ale byl také skvělým fotbalovým učitelem.

V době, kdy šéfoval olomoucké Sigmě, patřil klub k české špičce a dokázal konkurovat i evropským lídrům. Později jako trenér reprezentace vedl výjimečnou generaci hráčů. Jejich spojení s charismatickým trenérem udělalo z české reprezentace jeden z nejlepších týmů na světě.

Fotbalový trenér Karel Brückner se stal betlémskou figurkou v mechanickém betlému v Galerii Šantovka.
Fotbalový trenér Karel Brückner se stal betlémskou figurkou v mechanickém betlému v Galerii Šantovka.
Mechanický betlém v Galerii Šantovka
Bývalí fotbalisté Sigmy Olomouc (zleva) Michal Kovář, Pavel Hapal a David Rozehnal při umístění figurky Karla Brücknera do mechanického betlému v Galerii Šantovka
15 fotografií

U slavnostního umístění figurky byli přítomni jeho bývalí svěřenci a velké hvězdy fotbalové minulosti David Rozehnal, Pavel Hapal a Michal Kovář.„Je úžasné, že se mu vzdává hold takovým způsobem. Věřím tomu, že v tomto betlému osobností má své místo,“ řekl Rozehnal.

„Pan Brückner se podepsal na mé kariéře neskutečně. Do Sigmy jsem přišel v sedmnácti letech a on si mě hned vytáhl do mužů. Byl tvrdý, ale zároveň lidský a velmi dbal na detaily. Byl průkopník moderního fotbalu,“ přidal Hapal.

Betlém ukazuje i Karla Gotta

Moderní betlém je připomínkou olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana. Návštěvníci v něm najdou řadu osobností včetně zpěváka Karla Gotta.

Betlém sice vychází z historie, ale je prošpikovaný moderními technologiemi. Jeho vytvoření si vyžádalo spolupráci designérů, grafiků, konstruktérů a programátorů.

Olomoucký mechanický betlém je bohatší o figurku Karla Gotta

Na rozdíl od betlémů lidových umělců – řezbářů není tvořen prací řezbářských dlát a nožíků, ale především 3D tiskem s využitím CNC strojů pro maximální kvalitu a reálnost objektů.

V betlému z roku 2019, jehož kulisu tvoří historické centrum Olomouce a další známé budovy, je už přes sto postav spojených s Olomoucí včetně velkých hvězd, jako byl Karel Gott. Zabírá plochu 14 metrů čtverečních a kromě lidských postav je v něm také 150 zvířat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Outlet Lidlu zavírá po Praze také v Olomouci. Už se chystá třetí prodejna

Nákupní šílenství v outletu společnosti Lidl v Olomouci

Outletová prodejna Lidl v nákupní zóně na okraji Olomouce, jejíž otevření provázely před půl rokem fronty od tří ráno, ale i strkanice a hádky, má před sebou poslední tři týdny provozu. Naposledy...

Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil devět podniků

Michelin Guide představil prvního českého průvodce. Hvězdou ocenil 9...

Michelin představil prvního gastronomického průvodce, který zahrnuje restaurace z celé České republiky. Do výběru zařadil 83 podniků, z čehož 9 dosáhlo na ocenění hvězdou. Největší úspěch zaznamenal...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Dojemné video, roztomilá rozlučka s Pálou. A co dál? Nikam nespěchám, říká Kvitová

Petra Kvitová se na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a...

Záři reflektorů na pódiu v Přerově si během skvostné kariéry užila mnohokrát, v anketě Zlatý kanár třikrát získala hlavní cenu. Ve čtvrtek večer se Petra Kvitová na místo, kde se tradičně vyhlašují...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Bardotka společnosti Rail System v čele vánočního vlaku

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Firma Energoaqua dostala za otravu Bečvy pokutu pět milionů korun

Rybáři z řeky Bečvy vytáhli ohromné množství mrtvých ryb.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila rožnovské společnosti Energoaqua v přestupkovém řízení v kauze otravy řeky Bečvy pokutu pět milionů korun kvůli vypouštění odpadních vod. Podle...

15. prosince 2025  15:53

Geniální fotbalový stratég Karel Brückner se proměnil v betlémskou osobnost

Fotbalový trenér Karel Brückner se stal betlémskou figurkou v mechanickém...

Mechanický betlém, který každoročně zdobí prostory Galerie Šantovka v Olomouci a připomíná významné osobnosti spojené s městem, obohatila nyní figurka Karla Brücknera. Pro jeho dlouhé bílé vlasy,...

15. prosince 2025  15:23

Olomouc má schválený rozpočet, počítá s byty i tréninkovou ledovou plochou

Olomoucké náměstí bude letos zdobit 52letá jedle.

Výstavba bytového domu pro rodiny s dětmi v Janského ulici, malá hala s tréninkovou ledovou plochou v sousedství zimního stadionu, vzdělávací centra Loděnka v zoo či revitalizace ASO parku v části...

15. prosince 2025  11:33

Maturitní ples s chudou tombolou. Někdo z ní ukradl 170 kilogramů zvěřiny

Prase divoké (ilustrační snímek)

Nepříjemnou situaci museli v sobotu řešit pořadatelé maturitního plesu v kulturním domě v Radslavicích na Přerovsku. Bohatá tombola, která nabízela i divočáky nebo daňka, během chvíle výrazně...

15. prosince 2025  10:17

Neporušili jsme finanční zájmy EU, hájí se olomoucká nemocnice

Nejnovější generaci náhrady aortální chlopně implantovali v Česku poprvé...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc (FN Olomouc) v souvislosti s policejním prověřováním klinické studie na I. interní klinice-kardiologické popřelo, že by toto největší zdravotnické zařízení v...

15. prosince 2025  9:24

Zlín - Olomouc 5:0, další hanácká ostuda. Petruta vstřelil první ligový gól i hattrick

Stanislav Petruta (Zlín) se raduje potřetí v zápase proti Olomouci.

Olomoučtí fotbalisté po ostudné porážce 1:2 s Lincolnem z Gibraltaru v Konferenční lize zaznamenali další potupnou blamáž. Na půdě Zlína totiž prohráli vysoko 0:5 a počtvrté za sebou v lize...

14. prosince 2025  15:08,  aktualizováno  17:54

Prostějovské strojírny posílají první výhybky pro rychlotrať i okruh ve Velimi

Z Prostějova zamířily v uplynulých dnech na místo určení výhybky projektované...

Dvěma zakázkami pro klíčové stavby české železniční infrastruktury se pyšní prostějovská DT – Výhybkárna a strojírna. V uplynulých dnech zamířilo na místa svého určení několik výhybek, jež musejí...

14. prosince 2025  7:57

Olomoucké fiasko na Gibraltaru? Šrám na psychiku, šance na Evropu je stále slušná

Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v...

Cesta domů s ostudou? Určitě. Větší fiasko než vypadnutí s Novými Sady v domácím poháru? Těžko. Ztráta postupu v Konferenční lize? Takřka jistě ne. Ochuzení se o pořádný balík? Nevyhnutelně....

13. prosince 2025  13:27

Vítejte na Drclíkově. Luděk Šebek napsal pohádky pro malé bajkery a bajkerky

Luděk Šebek napsal pohádky pro malé bajkery a bajkerky.

Do světa kouzelných bytostí pomáhajícím malým bajkerům a bajkerkám zavede čtenáře knížka Drclíkov, kterou napsal Luděk Šebek z katedry rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého a...

13. prosince 2025  6:44

Primátor Olomouce Žbánek kvůli zvolení poslancem rezignoval, střídá ho Ferancová

Poslanec hnutí ANO Miroslav Žbánek rezignoval na funkci olomouckého primátora.

Olomoucký primátor a poslanec hnutí ANO Miroslav Žbánek v pátek rezignoval na svou funkci v čele stotisícového města. Byl totiž zvolen poslancem a souběh funkcí odmítá. Z postu odejde k 31. prosinci,...

12. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  15:04

Muž plnil podvodníkovy instrukce, 225 tisíc mu doručil v hotovosti pod strom

ilustrační snímek

Škodu v celkové výši 415 tisíc korun způsobil muži z Přerovska neznámý podvodník, který se zprvu vydával za správce investic. Oběť mu uvěřila a splnila všechny jeho požadavky včetně těžko...

12. prosince 2025  14:12

Dojemné video, roztomilá rozlučka s Pálou. A co dál? Nikam nespěchám, říká Kvitová

Petra Kvitová se na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a...

Záři reflektorů na pódiu v Přerově si během skvostné kariéry užila mnohokrát, v anketě Zlatý kanár třikrát získala hlavní cenu. Ve čtvrtek večer se Petra Kvitová na místo, kde se tradičně vyhlašují...

12. prosince 2025  13:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.