náhledy
Nehoda se stala před polednem. Požár doprovázely podle očitých svědků až dvacetimetrové plameny, hustý černý dým bylo vidět do dalekého okolí. Požár zasáhl v různé míře 15 z celkem 17 cisteren s benzenem, které lokomotiva vezla. Ty obsahovaly 1025 tun toxického benzenu.
Autor: HZS Olomouckého kraje
V první vlně zasahovalo na 180 hasičů z širokého okolí. Ti museli používat ochranné prostředky včetně kyslíkových masek, které však ze začátku nenosili. Navíc si mimořádná událost takového rozsahu vyžádala zapojení enormního množství různých subjektů i mimo složky IZS, což pro velitele zásahu a jeho štáb znamenalo velmi náročnou koordinaci všech činností.
Autor: Správa železnic
Hašení se účastnili jak hasiči Olomouckého kraje, tak i speciální drážní hasiči Správy železnic. U složitého zásahu se během prvního dne zapojilo do řešení havárie 38 jednotek ze 4 krajů, 60 kusů techniky a 180 hasičů. Ti navíc ještě několik dní po havárii pracovali stále v potenciálně výbušném prostředí, což vyžadovalo speciální přístup.
Autor: HZS Olomouckého kraje
Prvotním cílem bylo zamezit šíření požáru. Na pomoc povolali hasiči i policejní vrtulník s bambivakem, který provedl během odpoledne 53 shozů. Už v těchto chvílích bylo jasné, že půjde o jednu z největších benzenových havárií světa. Podle následných informací by měl být hustopečský únik vůbec největším v historii.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Velitel zásahu si od slovenských kolegů vyžádal nejen podporu několika družstev, ale také velkoobjemovou cisternu a hasicího robota Colossus. Podobného robota už nyní mají k dispozici i čeští hasiči.
Autor: HZS Olomouckého kraje
Celý hasební zásah trval tři dny. Nejprve nechali hasiči odhořet samotný benzen, který nemohli odčerpat, poté se snažili zbylou kapalinu přečerpat jinam. Hasiči museli používat pěnu. „Může dojít k částečnému výbuchu, hasiči musejí být obezřetní,“ uvedl mluvčích drážních hasičů Martin Kavka.
Autor: HZS Olomouckého kraje
Okamžitě nastoupil tým vyšetřovatelů, kteří začali vedle odstraňování škod také rozplétat, co se v Hustopečích vlastně stalo. Benzen detekovali i tři kilometry od místa havárie. Navíc hasiči museli kvůli nebezpečné látce a výbušnému prostředí zasahovat v protichemických přetlakových oblecích, které značně ztěžovaly práci se speciální proudnicí.
Autor: Hasičský záchranný sbor
V dalších fázích musely být odstraněny vraky cisteren, v nichž zůstalo velké množství benzenu. Do některých z nich bylo třeba vyřezat přístupové a větrací otvory pomocí vodního paprsku speciálního zařízení Cobra, což bylo v hasičské praxi naprosto unikátní, a to proto, že se řezalo do velmi houževnatého materiálu. „Jeden z nezasažených vagonů jsme odtlačili ručně pryč, abychom jej zachránili,“ uvedl v podcastu požáry.cz náměstek hasičů Správy železnic Miloš Němec.
Autor: Hasičský záchranný sbor
Dva vagony s benzenem požár vůbec nezachvátil a povedlo se je dostat mimo ohrožení. I tak ale chemici varovali, že ve vzduchu, vodě i půdě zůstane obrovské množství nebezpečné látky. Hasiči Správy železnic následně ve speciálních oblecích museli pomáhat s odčerpáváním, jelikož benzen smíchaný s vodou ztuhnul a čerpadla jej špatně braly. Benzen se navíc rozpadá až čtrnáct dní při dobrém prokysličení a až dva roky v podmínkách bez kyslíku.
Autor: Hasičský záchranný sbor Správy železnic
Největší dopad benzolu, který se rozkládá na benzen, odnesla voda. Hasiči odčerpávali zachycenou látku z blízkých vodních ploch, v okolí havárie se však velké množství vsáklo. Na blízké vodní nádrži, kterých je v okolí hned několik, tak museli jak hasiči, tak chemici a ochránci neustále monitorovat koncentrace. Benzen se dostal i do blízké řeky Bečvy, nikdy však v extrémních hodnotách. Naopak ale zamořil nejbližší studny.
Autor: Filip Fojtík, MAFRA
Hasiči na vodní nádrži pravidelně mění přes 400 metrů sorpčních hadů. Jde o pravidelnou údržbu preventivních opatření, která chrání jezero před chemikálií, jež unikla do podloží. Ve vzduchu pak operoval dron mobilní laboratoře hasičů, který odebíral vzorky pro analýzu ovzduší.
Autor: HZS Olomouckého kraje
Začalo také rozplétání samotné nehody. Drážní inspekce oznámila, že vlak vjel do úseku, kde je povolená čtyřicítka více než dvojnásobnou rychlostí. Proč strojvedoucí nerespektoval rychlostní omezení je stále předmětem vyšetřování. Ostravská dopravní společnost – Cargo se sídlem v Ostravě však ponese podle senátorky Jitky Seitlové (KDU-ČSL) hlavní odpovědnost. Samotná dráha byla při nehodě v pořádku. Naopak obnovení plného provozu trvalo Správě železnic až do listopadu a oprava si vyžádala 113 milionů korun.
Autor: Filip Fojtík, MAFRA
Žádnou závadu neobjevili vyšetřovatelé ani na vagonech, ty odstraňovali hasiči drážní i Hasičského záchranného sboru. Dorazit musel i takzvaný nehodový vlak. Žár byl na některých místech tak silný, že se tavily betonové sloupy i pražce.
Autor: Hasiči Olomouckého kraje
V dalších fázích musely být odstraněny vraky cisteren, v nichž zůstalo velké množství benzenu. Do některých z nich bylo třeba vyřezat přístupové a větrací otvory pomocí vodního paprsku speciálního zařízení COBRA, což bylo v hasičské praxi naprosto unikátní, a to proto, že se řezalo do velmi houževnatého materiálu. Navíc hasiči museli kvůli nebezpečné látce a výbušnému prostředí zasahovat v protichemických přetlakových oblecích, které značně ztěžovaly práci se speciální proudnicí.
Autor: Hasiči Olomouckého kraje
Speciální zařízení Cobra použili hasiči k rozřezání vagonů. Jde o silný paprsek vody s abrazivem, který dokáže projít i velmi silnou vrstvou stěny cisterny.
Autor: HZS Olomouckého kraje
Podloží v okolí nehody je dobře propustné, což ztěžovalo likvidační proces celé nehody. Společnost Dekonta, která se ujala prvotní sanace, tak rozhodla o maximální izolaci nejpostiženějších částí larsenovými stěnami.
Autor: Dekonta
Aby se zabránilo dalšímu šíření z bezprostředního místa nehody a oddělila nejvíce kontaminovaná půda od podzemní vody, použili likvidátoři společně s hasiči také takzvané štětovnicové či larsenovy stěny.
Autor: HZS Olomouckého kraje
Na vyčištění podzemní vody od benzenu byly do Hustopečí nad Bečvou přivezeny tři obří filtry. Každý je vysoký přibližně 7,6 metru, má průměr 2,5 metru a vejde se do něj 20 tun aktivního uhlí. Těmi se prohání odčerpaná voda.
Autor: Dekonta
Podle odhadu sanační společnosti uniklo do životního prostředí zhruba 250 tun chemikálie, doposud se podařilo odstranit přibližně 150 tun. Půda z místa kontaminace se dá samozřejmě odtěžit, ale po odtěžení se musí deponovat na skládku nebo spálit, což je náročné ekologicky i ekonomicky.
Autor: Hasiči Olomouckého kraje
Sorpční hadi a norné stěny jsou stále na nádrži instalovány. Stav nebezpečí skončil na místě už v září, protože likvidace nabrala příznivý vývoj. Na nádrži už je dokonce možné rybařit, byť Česká inspekce životního prostředí nadále nedoporučuje konzumovat ulovené ryby, byť u nich odběry přítomnost benzenu nepotvrdily.
Autor: HZS Olomouckého kraje
Z podzemní vody přitom bylo po havárii odstraněno celkem přes 140 tun benzenu a stejné množství ho ještě stále zůstává v půdě a horninách, odkud se dál vyplavuje. Ročně má státní podnik Diamo vynaložit dvě stě milionů korun na likvidaci.
Autor: Dekonta