OBRAZEM: Rok katastrofy v Hustopečích. Benzen je stále měřitelný všude
Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...
Zemřela taxikářka, kterou útočník v Šumperku bodl nožem do krku
Taxikářka, kterou minulý týden v úterý bodl v Šumperku nožem do krku osmatřicetiletý útočník, o víkendu zemřela. Muž byl doposud obviněn z trojnásobného pokusu o vraždu, neboť poté ještě při následné...
Lausanne - Olomouc 1:2, hosté postupují do osmifinále, v nastavení je spasil ofsajd
Olomoučtí fotbalisté jsou po třiatřiceti letech v osmifinále evropského poháru. V odvetě úvodního vyřazovacího kola Konferenční ligy porazili Lausanne 2:1 a po předchozí remíze 1:1 postupují. Skóre...
Poslední sbohem zavražděné taxikářce, Šumperkem projely vozy se stuhami
Rodina, přátelé a kolegové se odpoledne rozloučili se zavražděnou taxikářkou ze Šumperka. Po obřadu ve smuteční síni městem projela kolona zhruba dvou desítek taxíků. Jejich řidiči tak vzdali...
Zatajila sestra v porodnici upuštění dítěte? Soud dál řeší kauzu postiženého Káji
Případem těžce postiženého chlapce, který se ve šternberské porodnici před lety narodil jako zdravé dítě, poté ale následkem masivního krvácení do mozku skončil zcela odkázaný na pomoc druhých, se...
S vodou pomůže Aleš. Zásobování Šternberka a okolí posílí nádrže za desítky milionů
Výstavba nového zemního vodojemu začala v těchto dnech ve Šternberku. Zařízení poslouží k zásobování nejen samotného města, kde vylepší stabilitu dodávek zejména v jižní a západní části, ale také...
Seniorku doma zavraždil a zakopal v lese, viní muže policie. Hrozí mu 18 let
Jako vraždu vyšetřují policisté úmrtí třiasedmdesátileté ženy z obce na Kroměřížsku. Muži, kterého podezřívají, že dotyčnou doma usmrtil a poté její tělo zakopal v lese, hrozí až osmnáct let za...
Auto vjelo na přejezdu před vlak, část koridoru mezi Olomoucí a Šumperkem stála
Na železničním přejezdu u Troubelic na Olomoucku se v sobotu odpoledne srazil osobní vlak a automobilem. Provoz na trati spojující Olomouc se Šumperkem byl kvůli nehodě v úseku mezi Uničovem a...
A teď ti od Kloppa. Konečná, nebo ne? Olomouc vyzve bundesligového soupeře
Vousatý portugalský brankář Rui Patrício, který teprve před pár týdny ukončil kariéru, zalovil v prosklené mističce a vytáhl z plastového balonku lístek s nápisem 1. FSV Mainz. Hezky česky Mohuč....
Neposlechl trenéry a radoval se z gólu. Růsek se vrátil. Zvažoval i konec kariéry
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Signál z rohového kopu vyšel dokonale. Zatímco v lize se fotbalová Sigma při zahrávání standardních situací trápí, ve čtvrtek na evropské scéně si touhle disciplínou notně dopomohla k postupu. A to...
Volejbalový pohár získají Šelmy, nebo Prostějov. Kluby z Čech končí
Ve finále Českého poháru volejbalistek se utkají favorizované Šelmy Brno a rekordmanky s deseti trofejemi z Prostějova. Šelmy, které domácí pohár zatím nikdy nezískaly, potvrdily roli lídra extraligy...
Auto z USA, nebo zbraň? Šumperští taxikáři po vraždě kolegyně řeší vlastní bezpečí
„Nemám slov a je mi to líto. Nikdo jí neřekl jinak než Sluníčko,“ říká majitel šumperské taxislužby o kolegyni, která minulý týden podlehla následkům brutálního útoku. V oboru podniká dvacet let a...
Ohrožoval lidi nožem, do bytu se dobýval lopatou. Narušený muž už je v léčebně
Nebezpečný agresivní muž, který minulý týden v Šumperku na ulici ohrožoval lidi nožem a opakovaně se dobýval do bytu svého otce, je i díky přičinění místních strážníků v psychiatrické léčebně. Ti po...
Chytré kolonoskopy s AI vidí i malé polypy, v Olomouci díky nim vyšetří více pacientů
Dlouhé čekání na kolonoskopii, která může včas odhalit rakovinu? V Olomouci by mělo být minulostí. Fakultní nemocnice Olomouc pořídila nové přístroje s umělou inteligencí, jež pomáhají zachytit i...
Budou v Jeseníkách těžit kaolin? Vidnava řekla ne, Stará Červená Voda hlasuje
Na Jesenicku může vzniknout 23hektarový povrchový lom na kaolin. Zatímco obyvatelé Vidnavy obnovu těžby už odmítli, Stará Červená Voda bude rozhodovat v sobotním referendu. Projekt slibuje až 200...