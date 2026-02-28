OBRAZEM: Rok katastrofy v Hustopečích. Benzen je stále měřitelný všude

Jiří Černý
  11:58
Rok po největší benzenové katastrofě v Evropě vybírá iDNES.cz fotky nejen z hašení požáru, ale z celého roku likvidačních prací, které stále nejsou u konce. V půdě či vodě stále zůstává podle ekologů 130 tun nebezpečného benzenu. Na vyčištění znečištěného okolí pracuje státní podnik Diamo.
