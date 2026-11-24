Překvapilo vás ocenění v kategorii Nejkurióznější záchranářský čin? Vnímáte ho jako satisfakci za vše, co jste musel v souvislosti s benzenem prožít a vytrpět?
Ocenění mě určitě překvapilo a udělalo mi radost také proto, že návrh pocházel od ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, brigádního generála Karla Koláříka, jehož si nesmírně vážím a se kterým se mi při řešení havárie výborně spolupracovalo. Ale chtěl bych zdůraznit, že vše, co jsem za těch 21 měsíců po havárii podnikl, jsem dělal pro přírodu a ochranu života ve vodě v jezerech, jež byla benzenem zasažena, nikoliv pro medaile či diplomy. Je potřeba vědět, že tato kategorie je na světě již 26 let a není to nic dehonestujícího. Právě naopak, představuje jedinečný, výjimečný záchranářský skutek, který se netýká jen záchrany lidských životů.
Bez nadsázky mohu říci, že jsem se po benzenové havárii ocitl ve stejné situaci jako při otravě Bečvy v roce 2020 a vybavil se mi všechen ten stres, bezesné noci a obrovský tlak a obavy o osud našeho rybářského revíru.