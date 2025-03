Okamžitě odtěžte půdu s benzenem, bijí na poplach rybáři. Zasedne krizový štáb

Informace o nálezu benzenu volal starostce městysu Hustopeče nad Bečvou Júlii Vozákové ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Petr Bejček. „Omlouvám se. Spěchám na schůzku a na 17.00 svolává ministerstvo životního prostředí krizový štáb,“ odvětila na žádost redakce o vyjádření.

Kontaminaci podzemních vod benzenem označili hustopečští rybáři za tragédii, ohrožuje totiž dvě tamní jezera. Podle nich se musí urychleně odtěžit všechna kontaminovaná půda, řekli ČTK.

Redakci iDNES.cz rybáři potvrdili, že benzen je v jezeru číslo 6 a tím pádem zasáhne všechna jezera i řeku Bečvu. „Na pátou je svolán krizový štáb,“ potvrdili jejich zástupci.

Podle předsedy hustopečských rybářů Stanislava Pernického je nyní potřeba rychle jednat.

„Je to pro nás tragédie. Pokud se nepodaří urychleně odtěžit zeminu zasaženou benzenem a hasební vodou, se kterou benzen přišel do styku, tak se můžeme rozloučit s rybařením na tomto jezeru. Pokud se kontaminovaná půda urychleně neodtěží, je to špatně,“ uvedl Pernický.

Hustopečský rybářský svaz má v oblasti devět chovných jezer, vyjma jednoho se všechna ostatní nacházejí po spádu dolů kolem řeky Bečvy.

„Máme tam dvě jezera v kaskádě za sebou, pokud by to šlo i do druhého jezera, byla by kontaminovaná dvě jezera. Ze spodního by to poté šlo do řeky Bečvy a ta chytne další ránu. Teď jsem mluvil s ministrem zemědělství (Markem Výborným) a řekl jsem mu to. V 17:00 zasedá krizový štáb v Praze. Uvidíme, co bude dál,“ doplnil předseda spolku.

Ve zhruba sedmnáctihektarovém jezeru číslo 6, které se nachází v blízkosti požářiště a je nejvíce ohroženo, se již podle rybářů projevují zvýšené obsahy benzenu. Ačkoliv je zatím zachytáván při okraji nádrže pomocí sorpčních hadů a podle ČIŽP jsou hodnoty benzenu na výtoku z nádrže nízké, rybáři bijí na poplach.

„Dokud se po celé délce havarovaného úseku nachází zasažená zemina, bude benzenu ve vodách přibývat. Měla by se bez ohledu na to, v jakém stavu se nachází vagony a trakční vedení, odtěžit a odvézt k dekontaminaci. V půdě jsou zbytky benzenu, které se tam dostaly s hasební vodou, i samy o sobě, když vytekly z cisteren. Je zcela zásadní dostat kontaminovanou zeminu pryč,“ zdůraznil Pernický.

Z jezera do Bečvy

Situace je podle něho vážná. „Bečvě hrozí katastrofa číslo dvě. Všechna jezera leží ve starém korytě řeky Bečvy a všechno je to ve štěrkovém podloží, takže jestli se dostal benzen do horního jezera 6 východ, tak se dostane nepochybně do jezera 6 západ a z něho potom do Bečvy. Řeka tak schytá druhou ránu, o tom jsem přesvědčený,“ varuje Pernický.

Nechce tak předjímat, co všechno může nastat. „Zatím neevidujeme žádné úhyny, ale je jasné, že to je jen do času. Bojím se, že to nastane a bude to pro nás tragické. Pokud by došlo na nejhorší, že to ryby nepřežijí, tak to bude znamenat vyčištění jezera a odvezení uhynulých ryb do kafilérie, ale kdo nahradí škody, to nevím. Jedná se o jeden z nejbohatších revírů v ČR a těch ryb je tam neskutečné množství. Nechci předjímat, ale bojím se nejhoršího,“ uzavřel Pernický.

Nejvíce ohrožená je nejbližší umělá vodní nádrž číslo 6, ve které se již projevují zvýšené obsahy benzenu. Ten je však zatím zachytáván při okraji nádrže pomocí sorpčních hadů, které instaloval hasičský záchranný sbor. Výtok z nádrže je od začátku havárie monitorován a hodnoty benzenu jsou aktuálně nízké a pod limity znečištění.