Sportovkyně Laura Csomová a Michaele Bílkové převzaly od primátora města Přerova Petra Vrány ocenění za záchranu lidského života. 20. května odpoledne si totiž při tréninku na řece Bečvě všimly tříletého děvčátka, které se topilo. Obě kanoistky mu okamžitě přispěchaly na pomoc. Vytáhly ji z vody a poskytly první pomoc do příjezdu záchranářů. (9. červen 2025) | foto: Město Přerov

Laura Csomová a Michaela Bílková chodí do vodáckého oddílu a onoho dne odpoledne si při tréninku na řece Bečvě všimly tonoucího tříletého děvčátka. Obě okamžitě přispěchaly na pomoc.

Podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové dívky nejen, že dítě pomohly dostat z vody, ale navíc i oživily.

„Řídily se pokyny operátora tísňové linky a do příjezdu záchranářů poskytovaly dítěti první pomoc. Díky jejich duchapřítomnosti a rychlé reakci se podařilo holčičku oživit. Následně byla převezena do přerovské nemocnice,“ popsala mluvčí.

„Byla to souhra náhod a štěstí, právě ten den jsme měli ve škole kurz první pomoci, takže jsme si dopoledne znovu připomněli, jak v krizových situacích správně reagovat,“ uvedla Csomová.

Holčička se topila v řece mezi železničním mostem a splavem v Přerově. „Zrovna jsme jely po proudu po řece Bečvě na deblkajaku. Za železničním mostem jsme se otočily proti proudu a zahlédly muže, jak skáče do vody. Nejdřív jsme si mysleli, že si chce zaplavat. Za chvíli ale vytahoval z vody malou holčičku,“ vyprávěla Csomová.

„U řeky je v tom místě vysoká zídka, takže ji nemohl dostat na suché místo, ale jen na okraj řeky, kde je asi po pás vody,“ vysvětlila. „Okamžitě jsme tam připluly, abychom pomohly.“

„Volejte záchranku“

Na břehu se v té chvíli pohybovalo několik lidí. „Protože si do lodě nebereme mobil, křičely jsme na ně, ať volají záchranku,“ připomněla Bílková.

Muži, který pro dítě skočil, dívky poradily, aby holčičku jako první pomoc bouchl do zad. Pak už ji přenesly zhruba deset metrů na suché místo pod mostem a s pomocí telefonických rad od dispečera záchranky pokračovaly v její záchraně.

Holčička dostala několik dalších plácnutí do zad a umělé dýchání. „Naštěstí začala reagovat dřív, než přijela záchranka. Trvalo to možná pět minut, ale nám to připadalo jako celá věčnost,“ přiznala Bílková.

Nikomu o tom neřekly

O této dramatické události se však dívky nikde nezmínily. „O to víc nás překvapilo, když jsme byly pozvány k panu primátorovi na radnici,“ přiznala Csomová.

„Ukázaly, že rychlá pomoc může zachránit život,“ ocenil primátor Přerova Petr Vrána.

„Za záchranu holčičky ale patří dík i muži, který pro ni do vody skočil a lidem, kteří zavolali záchranku,“ podotkla Csomová.

Případem se doposud zabývá i policie, která zatím neupřesnila, jak se dítě dostalo do vody. „Případ ještě stále vyšetřujeme,“ uvedla na dotaz iDNES.cz policejní mluvčí Miluše Zajícová.