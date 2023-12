Ministři slíbili další dotace na zarybnění Bečvy i monitoring znečišťovatelů

Podle Petra Hladíka z KDU-ČSL se jeho resort snaží, aby voda měla v zákonech vyšší ochranu. „Pitná voda je nejvyšší hodnota, kterou potřebujeme chránit. Předložili jsme do legislativního procesu ústavní ochranu vody. Dnes je také projednávána novela vodního zákona na výboru pro životní prostředí,“ řekl Hladík.

Novela podle něj přináší radikální změnu pojetí jakékoli havárie, zavádí online registr znečišťovatelů. „Do budoucna budou zodpovědné orgány přesně vědět, kde jsou v okolí největší znečišťovatelé, jaké mají výústě, co odebrat,“ dodal.

Dále uvedl, že bude také potřeba zefektivnit některé nefunkční legislativy, jako je zákon o ekologické újmě.

„Příští rok předložíme novelu. Úhyn ryb na Bečvě je tragédie, ale pro ekologii celého toku není důležitá jen hodnota ryb, ale celý ekosystém v délce mnoha desítek kilometrů. Nelze proto jen vyčíslit hodnotu ryb, potřebujeme širší pojetí havárie,“ sdělil ministr životního prostředí.

Zarybnění limituje nedostupnost starších ryb

Ministerstvo zemědělství chce pokračovat ve vyplácení kompenzací, s nímž začala už předchozí vláda. Příslib byl 7,5 milionu korun v průběhu deseti let.

„Místním rybářům jsme potvrdili, že částka 750 tisíc korun je pro zarybnění k dispozici. V dotačním podprogramu zjednodušíme zásady, aby si rybářský svaz mohl zažádat o peníze. Vrátíme se k tomu, co by podpořeno v roce 2021,“ nastínil ministr Marek Výborný (KDU-ČSL). Letos i loni byla částka nižší o polovinu.

Rybáři věří, že Bečva bude opět žít. Při havárii bylo zasaženo čtyřicet kilometrů toku, situace proto není na všech místech stejná.

„Bude to trvat roky, než se život do řeky vrátí. Nejfatálnější zásah otravy byl kolem Choryně, Hustopečí, šlo asi o sedmnáct kilometrů toku. Obdobně je na tom Bečva v Hranicích,“ přiblížil předseda místní organizace Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku Stanislav Pernický.

„Vysazeny už máme ostroretky, parmy, tlouště. Sehnat lze však maximálně dvouleté ryby,“ doplnil.

Firmy bude monitoring stát asi dva miliony

Pernický byl také jedním ze signatářů listopadového otevřeného dopisu profesorů a expertů členům vlády.

„Havárie ukázala na řadu nedostatků v celém řetězci vyšetřování a projednávání této kauzy. Velmi varovné bylo rovněž zjištění, že ani správce příslušného povodí ani orgány MŽP nemají k dispozici úplnou databázi existujících výústí z možných zdrojů kontaminace vod,“ napsali signatáři, kteří se podíleli na přípravě závěrečné zprávy Parlamentní vyšetřovací komise.

„Restrukturalizujeme regionální pracoviště, budeme soutěžit nové ředitele. Zadal jsem také státní tajemnici i novému řediteli České inspekce životního prostředí, aby prakticky krok po kroku prozkoumali, co ministerstvo a inspekce konala, a poslala to jako podklady soudu. Výsledky budu mít v prvním čtvrtletí příštího roku,“ reagoval Hladík.

Seznam největších znečišťovatelů podle něj zahrnuje kolem stovky firem, například chemické závody nebo papírny.

„Budou mít rok, aby od vydání vyhlášky do online monitoringu zainvestovaly. Předpoklad investice je asi dva miliony korun, nebudou to rozsáhlé masivní výdaje, spíše je to technická a technologická investice. Hotovo bude asi na konci roku 2025,“ uzavřel Hladík.