Pátrání po viníkovi otravy řeky Bečvy vázne, vědec znovu ukázal na Dezu

Bylo 25. září, pět dní po začátku obří ekologické havárie na Bečvě a den poté, co se veřejnost dozvěděla, že jedem, který otrávil desítky tun ryb v řece, byl kyanid. Ministr životního prostředí Richard Brabec (za ANO) toho dne na svůj Twitter napsal:

„Věřím, že kriminalisté viníka během krátké doby odhalí a ten bude exemplárně potrestán.“

Není zřejmé, jak krátkou dobu měl šéf resortu na mysli, každopádně od katastrofy už uplynul měsíc, aniž by policie na kohokoliv ukázala. Ta naopak přiznává, že vyšetřování je složitější, než čekala.

„Situace není jasná, pachatele v tuto chvíli nemáme, prověřování pokračuje,“ řekl náměstek Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně Petr Bareš, který dohlíží na policejní vyšetřování.

„Věc je komplikovaná, protože na kanál, který byl zřejmě zdrojem otravy, bylo napojeno více než deset firem,“ upřesnil.

Jak státní zástupce potvrdil, kriminalisté nadále upínají svou pozornost k areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm a odpadní kanál, který odtud ústí do řeky Bečvy poblíž místní části Valašského Meziříčí Juřinka.

21. září 2020

„S největší pravděpodobností je to zdroj,“ doplnil Bareš s tím, že nic bližšího říct nemůže.

Podle serveru iROZHLAS.cz státní zástupce připustil, že šance, že se případ objasní, se zmenšuje.

„Kdybych si měl tipnout, tak dvacet ku osmdesáti,“ citoval jej server. V rozhovoru s MF DNES ale Bareš tento výrok popřel: „Nic takového bych neřekl, není to můj styl.“

Kolem informačního embarga panují nejasnosti

Případ kromě toho provází informační embargo, jak upozornila minulý týden přerovská senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Politička, která je původní profesí geoložka a v minulosti pracovala také jako vedoucí referátu životního prostředí na někdejším okresním úřadě, se chtěla dopátrat konkrétních zjištění České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

„Chtěla jsem vědět, jaké a kdy byly odebrané vzorky a jaké byly výsledky. Bylo mi však řečeno, že i když ČIŽP tyto informace má, nesmí je poskytnout. Podle ředitele inspekce Erika Geusse ten pokyn vydal ministr vnitra Jan Hamáček. Ten později upřesnil, že to nebyl pokyn jeho, ale dozorujícího státního zástupce,“ popsala Seitlová.

Petr Bareš i toto odmítl. „Žádné informační embargo jsem neuvaloval a ani to nehodlám činit,“ oponuje.

Mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová nicméně potvrdila, že inspekce žádné informace k případu neposkytuje.

„Policie nás požádala o zdrženlivost. Ne všechno, co se řekne do médií, je správně interpretováno a může to zmařit vyšetřování. Od té doby, co jsme případ předali kriminalistům, stejně žádné nové informace nemáme,“ vysvětlila mluvčí.

Podle důvěryhodného zdroje MF DNES se však inspekce havárií dál zabývá po vlastní linii.

Rybáři začali vysazovat ryby, ve vypátrání viníka nevěří

Kyanidy unikly do Bečvy v neděli 20. září. Jedovatý mrak otrávil ryby i značnou část drobných vodních živočichů v úseku dlouhém 38 kilometrů od Choryně až po Přerov.

Koncentraci jedu se podařilo snížit poté, co Povodí Moravy zvýšilo průtok z přehrady Bystřička. Jedy se sice dostaly až za soutok Bečvy s Moravou, tam už ale díky dostatečnému naředění vody život v řece neničila. Z Bečvy však rybáři vylovili přes 40 tun mrtvých ryb.

V rámci obnovy života v řece do ní rybáři před třemi týdny vysadili desítky tisíc ostroretek, minulý týden pak další tisíce parem.

V odhalení viníka ale rybáři příliš nevěří. „Je to všechno strašně divné. Čím déle se vyšetřování táhne, tím víc je jasné, že se pravdy nikdo nedopátrá,“ popsal pod podmínkou anonymity jeden ze zástupců rybářského svazu.

Přestože policie jako zdroj znečištění označila výpust z rožnovské Tesly, někteří odborníci naznačují, že může jít o stopu falešnou.

Největší pozornost vzbudil svými analýzami biochemik Marek Petřivalský z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se naopak zaměřil na valašskomeziříčskou chemičku Deza patřící do holdingu Agrofert a svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše.

Podnik od začátku všechna podezření odmítá s tím, že kyanid nevyrábí, nepoužívá ho ani ho nijak neskladuje. Podle mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky se kyanidy v Deze vyskytují v odpadních vodách po zpracování dehtu, a to ve stopovém množství, navíc v takzvané komplexní formě, která je méně toxická než volně vázané kyanidy.

Vědec: Dezou prochází tuny kyanidů. Firma to odmítá

Petřivalský však analýzou informací z veřejně dostupných zdrojů došel k závěrům, že skutečnost může být mnohem závažnější.

„Je evidentní, že provozem odpadních vod firmy Deza ročně prochází řádově tuny kyanidů, tedy množství schopné totálně otrávit několik velkých řek,“ konstatuje Petřivalský ve zprávě, kterou publikoval na univerzitním diskusním portálu džurnál.cz.

Zabíjet podle něj mohou v řece i méně jedovaté formy kyanidů. Při nízkém průtoku, a tedy i nízké hladině vody se mohou díky slunečnímu svitu začít rozkládat a uvolňovat prudce jedovatý kyanovodík.

Tato reakce je pozvolná, což by podle Petřivalského vysvětlovalo fakt, že u výusti firmy Deza po havárii našli inspektoři ČIŽP živé ryby a i kvůli tomu ji vyloučili ze seznamu podezřelých.

Chemička Petřivalského závěry odmítá. „Od počátku říkáme, že pokud by Deza jakkoli zapříčinila úhyn ryb v Bečvě, postavíme se k věci čelem a nebudeme nic skrývat. Bohužel jsme ale vytrvale neprávem očerňováni. Věříme, že policie brzy určí skutečného viníka a jméno Dezy bude definitivně očištěno,“ uvedl mluvčí Hanzelka.