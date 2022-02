Mladá umělkyně Laura Mohylová vyhrála prestižní soutěž talentů

O Mathewovi, který skvěle hraje na zobcovou flétnu, klarinet i klavír a také sólově zpívá, jste na iDNES.cz mohli číst nedávno.

Laura je nejen vynikající baletkou, ale také vyhledávanou muzikálovou zpěvačkou, tanečnicí a hraje na čtyři hudební nástroje. Vyznala, že miluje své publikum a divadlo, hudba i tanec jsou pro ni velkou vášní. Každý svůj úspěch vnímá jako motivaci.

„Je to zadostiučinění za to, jak se snažím v baletu, kolik mě to stojí času, energie a odříkání. Je důležité vědět, že si mě někdo všiml, a dokonce tolik lidí, abych získala Zlatý oříšek,“ sdělila nadšená mladá vítězka.

Co udělá s dvacetitisícovou odměnou, si zatím teprve rozmýšlí. „Chtěla bych část darovat jedné úžasné dívce jménem Nella, jež to potřebuje a kterou moje rodina dlouhodobě podporuje. Jinak si šetřím na účtu, abych mohla třeba i v zahraničí rozvíjet svůj talent,“ nastínila Laura.

Hudební talent má v rodině, všichni její sourozenci i rodiče mají toto nadaní.

„Volba baletu byla úplná náhoda. Nikdo v naší rodině dříve netančil, ale dnes už tuto vášeň všichni sdílíme. Všechny nás to přivedlo k divadlu,“ popsala maminka Lenka Mohylová.

K baletu se Laura dostala více než úsměvně. Na doporučení pediatričky s ním začala ve třech letech kvůli plochým nohám.

Baletkou nebude, řekla lékařka

„Paní doktorka nám ale řekla, že nemáme počítat s tím, že by z ní byla baletka nebo tančila nějaké sólové role. To ostatně nebyl ani náš záměr. My jsme balet od počátku vnímali jako způsob, jak děti kultivovat a přirozeně je přivést k pohybu, hudbě, umění a kultuře,“ přiblížila Mohylová.

S hudbou Laura začala hrou na flétnu a k tomu si přidala zpívání ve sboru.

„Vždy měla hudbu ráda, velmi dobře ji slyšela a rychle se učila. To se nezměnilo dodnes. Klarinet byl pak přirozeným pokračováním flétny. Hrála chvíli i na klavír, ale u toho už hlavně z časových důvodů nevydržela,“ shrnula Mohylová.

Výběr z úspěchů nadané tanečnice mistryně světa 2021 v baletu v kategorii Klasický balet

1. místo v mezinárodní soutěži Dance World Cup 2021

řada 1. míst v baletních soutěžích v ČR, ale i v zahraničí vicemistryně světa v kategorii Song and Dance sólové dětské role v baletech Moravského divadla Olomouc a v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě

Po čase si Laura našla vášeň také ve hře na harfu. „Aktuálně se ale nejvíc rozvíjím v sólovém zpěvu, který bych možná do budoucna chtěla zkombinovat s tancem,“ vylíčila mladá baletka.

Už dříve si například zahrála roli kočičky Jéminé v muzikálu Cats v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě, kde nyní tančí a zpívá. V rodné Olomouci se v divadle rozjíždí Operky podle Zdeňka Svěráka, kde získala roli Karkulky.

Balet byl láskou na první pohled

Do baletu se Laura zamilovala na první pohled. V Baletním studiu při Moravském divadle Olomouc, kde tančila, se totiž děti dostanou i do zákulisí divadla nebo na jeviště.

„Děti v přípravce tančily ve stejném baletním sále jako dospělé baletky a tanečníci. Když vidíte ty nádherné kostýmy, nemůžete si balet nezamilovat,“ říká matka.

„Často se stávalo, že když skončila v sále přípravka, koukala Laura jako malinká se svojí sestřičkou Leuškou škvírou ve dveřích na ladné baletky a poslouchaly přes zavřené dveře klasickou hudbu, na kterou se zkoušelo,“ popisuje.

To všechno se podle matky nesmazatelně zapsalo do dětské duše.

Laura má ráda kosmetiku a módu

Volného času má kvůli mnoha aktivitám málo. Nejraději ho tráví s rodinou.

„Jako každá jedenáctiletá holka se také zajímá o módu a kosmetiku. Já se

jako maminka divím, kolik toho mé dcery vědí o rituálech při odličování, perfektním make-upu a módních trendech,“ směje se Mohylová.

„Vlastně mě už trochu vzdělávají. Já třeba díky nim teď vím, že barvou roku 2022 je Very peri,“ doplňuje matka.

Tanci se chce Laura věnovat i v budoucnu. Před rokem se dokonce hlásila na taneční konzervatoř a byla přijata v Brně, v Praze i ve Vídni. Nakonec ale upřednostnila rodinu a zůstala doma.

„Obdivujeme všechny děti, které dokážou v jedenácti letech odejít z domu, musí to být individuality a přejeme jim mnoho úspěchů, protože jsou velmi statečné. U Laury toto téma ještě zůstává otevřené, tak uvidíme, který ze snů se jí nakonec vyplní,“ dodala Mohylová.

Letos čeká její dceru řada dalších výzev a soutěží, na mnohé se už připravuje.

„Chystám se na kvalifikaci na Dance World Cup do Španělska, a pokud se mi to podaří, chtěla bych tam letos v červnu Českou republiku co nejlépe reprezentovat,“ předestřela své plány nadějná multitalentka.

Dívku rovněž čeká přípravka k jednomu novému muzikálu. „Doufám rovněž v nějaké další zajímavé muzikálové příležitosti,“ doplnila.