Úpravy jsou součásti velkého projektu Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky za 85 milionů korun, který spolufinancuje také Evropská unie. Jde o největší projekt, který se v Jeseníkách realizoval. Zahrnuje rovněž „sečení borůvčí, kácení kleče a záchranu luk.“
„Hřebenovku, která má už desítky let svůj osobitý charakter, začíná nahrazovat kamenný chodník, popsaný jako protierozní úprava. Říkám si, jsme v parku a řeší se chodník pro všechny, nebo na horách a spravuje se horská pěšina? Opravdu není možné těch pár, erozí poškozených úseků opravit jinak než touhle zahradní, „nejesenickou“ úpravou? Je potřeba kvůli tomu zásadně měnit charakter cesty?“ napsal na Facebooku turista Štěpán Tomas.
Správa CHKO posílá těžkou techniku a buduje dálnice, na kterých se pak budou prohánět horská kola.