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V Jeseníkách pobouřil kamenný chodník na hřebenovce. Zabrání erozi, vysvětluje CHKO

Václav Havlíček
  18:00

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Bagry najely do Jeseníků, připravují protierozní opatření. (14. července 2026) | foto:  Společnost přátel Jeseníků

Ochránci přírody i někteří turisté v Jeseníkách se bouří. Do malebné přírody totiž najely bagry, které na populární trase Sedýlko - Keprník budou provádět protierozní stabilizace chodníků. Podobné úpravy jsou navíc v plánu i na dalších turistických chodnících, které jsou ohrožené erozí, třeba na Malém Dědu, Šeráku či Králickém Sněžníku.

Úpravy jsou součásti velkého projektu Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky za 85 milionů korun, který spolufinancuje také Evropská unie. Jde o největší projekt, který se v Jeseníkách realizoval. Zahrnuje rovněž „sečení borůvčí, kácení kleče a záchranu luk.“

„Hřebenovku, která má už desítky let svůj osobitý charakter, začíná nahrazovat kamenný chodník, popsaný jako protierozní úprava. Říkám si, jsme v parku a řeší se chodník pro všechny, nebo na horách a spravuje se horská pěšina? Opravdu není možné těch pár, erozí poškozených úseků opravit jinak než touhle zahradní, „nejesenickou“ úpravou? Je potřeba kvůli tomu zásadně měnit charakter cesty?“ napsal na Facebooku turista Štěpán Tomas.

Správa CHKO posílá těžkou techniku a buduje dálnice, na kterých se pak budou prohánět horská kola.

Ondřej Bačíkpředseda Společnosti přátel Jeseníků

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