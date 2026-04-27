Policie chce v kauze zfušovaných silnic poslat k soudu dalších osm lidí a firmu

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat dalších osm lidí a jednu firmu v kauze údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Vyšetřovatelé je viní mimo jiné ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, podvodů a podplácení, sdělil České televizi náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš.
Silnice v Loučanech patří k těm, které se prověřují v rámci korupční kauzy...

Silnice v Loučanech patří k těm, které se prověřují v rámci korupční kauzy Autostráda. | foto: OÚ Loučany

Okresní soud projednal navrhovanou dohodu o vině a trestu v kauze silničních...
Skupina podle vyšetřovatelů v letech 2018 a 2022 ovlivňovala zakázky na dopravní stavby, v závislosti na míře zapojení do trestné činnosti hrozí obviněným až 16 let vězení.

Případ s názvem Autostráda policisté otevřeli v roce 2023, v jeho hlavní větvi bylo původně stíháno 13 lidí. U pěti z nich už soud schválil dohody o vině a trestu.

Mezi nimi byl třeba spolumajitel stavební firmy Frekomos Dušan Cimala nebo vlivný lobbista a sponzor ODS Robert Knobloch, který dostal tříletou podmínku s odkladem na pět let, peněžitý trest 16 milionů korun a tříletý zákaz činnosti týkající se veřejných zakázek nebo soutěží.

Podle dřívějších informací je mezi zbývajícími obviněnými bývalý krajský náměstek pro dopravu a přerovský radní Michal Zácha, jenž už rezignoval na funkce a vystoupil z ODS, odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek a další zástupci stavební firmy, uvedla ČT. Později se kauza rozšířila o část týkající se zakázky v Kostelci na Hané na Prostějovsku.

Úřednici odsoudili v korupční kauze, dnes jako bezúhonná už zase vede odbor

Obvinění podle žalobce získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny. Skupinu politiků, úředníků a podnikatelů sledovala policie několik let, kauza je postavena především na odposleších.

V pátek mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej oznámil, že policisté zahájili trestní stíhání člověka, který podle nich za úplatek ovlivnil zadání veřejné zakázky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Obviněnému, který podle státního podniku už svou práci nevykonává, hrozí až desetileté vězení. Žalobce Bartoš sdělil, že případ souvisí právě s kauzou Autostráda.

