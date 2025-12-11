Komisař a majitelé autoškol si založili „prodejnu“ řidičáků, testy dělali sami

  14:25
Propojenou skupinu čtyř lidí, kteří za úplatu zprostředkovali desítkám zájemců řidičské průkazy bez nutnosti chodit na jízdy nebo dokonce ke zkouškám, odhalili policisté z Prostějovska. Hlavním organizátorem byl přitom zkušební komisař.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Podle policie komisař zhruba v polovině roku 2023 oslovil dva majitele autoškol a vše s nimi domluvil, neboť ho kontaktoval zástupce několika zájemců o řidičské průkazy, kteří ovšem neplánovali absolvovat autoškolu standardním způsobem. Čtvrtým členem skupiny byl právě „dohazovač“ z Přerovska zájemců o řidičáky.

„Tento zprostředkovatel poskytoval potřebné údaje, písemnosti žadatelů a také dodával padělky lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,“ uvedli policisté.

Majitelé autoškol na základě těchto podkladů administrativně vytvořili evidenci o zahájení výuky a výcviku v autoškole, přestože reálně se nic z toho neuskutečnilo.

„Závěrečné zkoušky také neproběhly standardním způsobem dle platných předpisů. Testy nevykonali sami uchazeči, ale dělali je za ně zkušební komisař nebo majitelé autoškol,“ popsala policie s tím, že skupina od každého zájemce inkasovala odměnu ve výši řádově desítek tisíc korun.

Zmíněná trojice navíc rovněž opatřovala obdobným způsobem svým známým řidičská oprávnění skupin A, B+E a také zajišťovala vrácení průkazů po vybodování.

Aby nešel do vazby, raději se u soudu přiznal

Zkušební komisař a majitelé autoškol jsou nyní obviněni z trestných činů přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Dvěma hrozí až deset let vězení, třetímu poloviční trest.

Poslední člen skupiny je navíc obviněn ještě z podplácení, padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy. Za mřížemi může strávit až šest let.

Policie původně podala podnět k vzetí jednoho z majitelů autoškol do vazby, protože panovala obava, že by mohl ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky. Muž se ale rozhodl u soudu vypovídat a přiznal se, takže jsou nakonec všichni aktéři stíháni na svobodě.

Pro případné plnění budoucího peněžitého trestu, který jim u soudu hrozí, zajistila policie majitelům autoškol na jejich bankovních účtech celkem 950 tisíc korun. Zkušebnímu komisaři zase jako náhradní hodnotu výnosu z trestné činnosti obstavila nemovitost v hodnotě 900 tisíc.

