Podle policie komisař zhruba v polovině roku 2023 oslovil dva majitele autoškol a vše s nimi domluvil, neboť ho kontaktoval zástupce několika zájemců o řidičské průkazy, kteří ovšem neplánovali absolvovat autoškolu standardním způsobem. Čtvrtým členem skupiny byl právě „dohazovač“ z Přerovska zájemců o řidičáky.
„Tento zprostředkovatel poskytoval potřebné údaje, písemnosti žadatelů a také dodával padělky lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,“ uvedli policisté.
Majitelé autoškol na základě těchto podkladů administrativně vytvořili evidenci o zahájení výuky a výcviku v autoškole, přestože reálně se nic z toho neuskutečnilo.
„Závěrečné zkoušky také neproběhly standardním způsobem dle platných předpisů. Testy nevykonali sami uchazeči, ale dělali je za ně zkušební komisař nebo majitelé autoškol,“ popsala policie s tím, že skupina od každého zájemce inkasovala odměnu ve výši řádově desítek tisíc korun.
Zmíněná trojice navíc rovněž opatřovala obdobným způsobem svým známým řidičská oprávnění skupin A, B+E a také zajišťovala vrácení průkazů po vybodování.
Aby nešel do vazby, raději se u soudu přiznal
Zkušební komisař a majitelé autoškol jsou nyní obviněni z trestných činů přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Dvěma hrozí až deset let vězení, třetímu poloviční trest.
Poslední člen skupiny je navíc obviněn ještě z podplácení, padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy. Za mřížemi může strávit až šest let.
Policie původně podala podnět k vzetí jednoho z majitelů autoškol do vazby, protože panovala obava, že by mohl ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky. Muž se ale rozhodl u soudu vypovídat a přiznal se, takže jsou nakonec všichni aktéři stíháni na svobodě.
Pro případné plnění budoucího peněžitého trestu, který jim u soudu hrozí, zajistila policie majitelům autoškol na jejich bankovních účtech celkem 950 tisíc korun. Zkušebnímu komisaři zase jako náhradní hodnotu výnosu z trestné činnosti obstavila nemovitost v hodnotě 900 tisíc.