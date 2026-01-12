Náledí a chvíle hrůzy. Řidič skončil v potoce koly vzhůru, další boural opilý

Složky integrovaného záchranného systému v Olomouckém kraji v neděli řešili krátce po sobě tři závažnější dopravní nehody. Havárie spojovala nezvládnutá jízda na zasněžené a namrzlé silnici. Ve dvou případech zůstaly posádky zaklíněné v korytech vodních toků, při další bouračce opilý šofér narazil do zaparkovaného auta.
Řidič auta v Újezdu na Olomoucku se zřítil do potoku. Posádka zůstala zaklíněná hlavou dolů. (11. ledna 2026) | foto: HZS Olomouckého kraje

Všechny nehody se staly v neděli po patnácté hodině. Ta první se udála u Mostkovic na Prostějovsku. Řidič tam i s posádkou při odbočování na příjezdovou cestu sjel na zasněžené a namrzlé silnici do koryta jednoho z přítoků plumlovské přehrady.

„Auto jsme museli vyprošťovat, neboť zůstalo zaklíněné mezi stromy a hrozilo jeho další zřícení. Využili jsme technický automobil s výkonným navijákem, auto jsme zajistili, odstranili jsme dřeviny okolo a postupně jsme jej ze srázu vyprostili zpět na komunikaci,“ informovala mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Při dopravní nehodě na Šumpersku zemřel člověk, provoz na silnici I/11 byl omezený

Dodala, že se událost obešla bez zranění. To ve druhém případě posádka automobilu takové štěstí neměla.

Jen o pár hodin později vyjížděli hasiči k jiné, podobné nehodě, která se stala v Újezdu na Olomoucku. „Osobní vozidlo zde narazilo do zábradlí na mostě, zřítilo se do vodního toku a převrátilo se na střechu,“ popsala Balážová.

„Zraněny byly dvě osoby, kterým jsme poskytli první pomoc a předali je záchranářům. Zajistili jsme místo proti požáru,“ doplnila mluvčí hasičů. Záchranáři zatím zranění nespecifikovali.

Opilý řidič způsobil škodu za sto tisíc korun

Další podobná nehoda se stala v neděli vpodvečer v ulici Na Rybníčku v olomoucké části Chválkovice. „Podle prvotních informací pětatřicetiletý řidič superbu nepřizpůsobil rychlost jízdy, především klimatickým podmínkám. Na zasněžené komunikaci sjel vpravo, kde narazil do zaparkovaného vozidla Škoda Octavia,“ uvedla mluvčí krajských policistů Ivana Skoupilová.

Řidič superbu na zasněžené komunikaci ve Chválkovicích na Olomoucku sjel z cesty, kde narazil do zaparkovaného vozidla Škoda Octavia. (11. ledna 2026)

V tomto případě ovšem hrál nemalou roli alkohol, řidič na místě nadýchal dvě promile. „Nehoda se obešla bez zranění. Policisté řidič na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu,“ upřesnila Skoupilová.

Způsobenou škodu vyčíslil policisté předběžně na 100 tisíc korun. „Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ dodala policejní mluvčí.

