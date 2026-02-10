Podle informací policie zemřel sedmdesátiletý muž, který řídil osobní auto Volkswagen. Na silnici I/44 mezi Postřelmovem a Zábřehem ovšem nedal přednost nákladnímu vozidlu MAN. Jeho spolujezdkyni záchranáři převezli do Fakultní nemocnice v Olomouci. Řidič kamionu vážnější zranění neutrpěl.
„Podle prvotních informací z místa nehody jel řidič spolu se sedmašedesátiletou ženou ve vozidle ve směru od Rovenska a na křižovatce odbočoval doleva na Postřelmov a nedal přednost nákladnímu vozidlu jedoucímu od Postřelmova,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová. „Došlo ke střetu, při kterém řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem, a zranění jeho spolujezdkyně,“ dodala.
Při dopravní nehodě na Šumpersku zemřel člověk, provoz na silnici I/11 byl omezený
Policisté hmotnou škodu předběžně vyčíslili na 450 tisíc korun. „Příčina a okolnosti této tragické události jsou nadále v šetření,“ řekla Zajícová.
Policisté ráno uzavřeli komunikaci v obou směrech, provoz se ovšem podařilo rychle obnovit. „Na místě jsme asistovali ZZS a PČR, provedli jsme protipožární opatření a zajistili únik provozních kapalin,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Josef Koláček.
O pár kilometrů dál havarovaly kamiony
Složky IZS zasahovaly v úterý ráno také na 253. kilometru dálnice D35 u Unčovic na Olomoucku, zhruba třicet kilometrů od první nehody. Ve směru z Mohelnice na Olomouc se kousek za benzinkou Papoil střetly dva nákladní automobily.
„Provedli jsme protipožární opatření a zajistili únik provozních kapalin. Vyprostili jsme do sebe zaklesnuté vraky vozidel,“ informoval mluvčí Koláček.
Dálnice byla zcela uzavřena, před polednem byl provoz obnoven. Jednoho zraněného převezli zdravotníci do nemocnice.
V Olomouckém kraji evidují policisté letos už další dvě tragické nehody z ledna. První smrtelná havárie se stala v neděli 11. ledna dopoledne mezi obcemi Postřelmov a Klášterec na Šumpersku. Zemřel při ní sedmapadesátiletý řidič osobního auta, který sjel po předjetí jiného osobního vozu ze silnice a narazil do příkopu. V úterý 27. ledna v podvečer zahynula v České Vsi na Jesenicku po střetu s osobním autem třiasedmdesátiletá žena na elektrokole.