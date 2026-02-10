Senior nedal přednost kamionu, na místě zemřel. Nedaleko pak bourala další auta

Jeden člověk zemřel v úterý ráno při nehodě na Šumpersku, kde se krátce před šestou hodinou střetl kamion s osobním autem. Další nehoda se v pak stala o pár kilometrů dál, na D35 u Unčovic na Olomoucku.
Sedmdesátiletý řidič na Šumpersku nedal přednost kamionu. Na místě zemřel.

Sedmdesátiletý řidič na Šumpersku nedal přednost kamionu. Na místě zemřel.

Důsledky dopravní nehody, na D35 se srazily dva kamiony.
Důsledky smrtelné nehody na Šumpersku
Smrtelná nehoda se stala ráno 10. února 2026 mezi Zábřehem a Postřelmovem.
Smrtelná dopravní nehoda ve směru od Rovenska na Postřelmov uzavřela provoz.
Podle informací policie zemřel sedmdesátiletý muž, který řídil osobní auto Volkswagen. Na silnici I/44 mezi Postřelmovem a Zábřehem ovšem nedal přednost nákladnímu vozidlu MAN. Jeho spolujezdkyni záchranáři převezli do Fakultní nemocnice v Olomouci. Řidič kamionu vážnější zranění neutrpěl.

„Podle prvotních informací z místa nehody jel řidič spolu se sedmašedesátiletou ženou ve vozidle ve směru od Rovenska a na křižovatce odbočoval doleva na Postřelmov a nedal přednost nákladnímu vozidlu jedoucímu od Postřelmova,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová. „Došlo ke střetu, při kterém řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem, a zranění jeho spolujezdkyně,“ dodala.

Při dopravní nehodě na Šumpersku zemřel člověk, provoz na silnici I/11 byl omezený

Policisté hmotnou škodu předběžně vyčíslili na 450 tisíc korun. „Příčina a okolnosti této tragické události jsou nadále v šetření,“ řekla Zajícová.

Policisté ráno uzavřeli komunikaci v obou směrech, provoz se ovšem podařilo rychle obnovit. „Na místě jsme asistovali ZZS a PČR, provedli jsme protipožární opatření a zajistili únik provozních kapalin,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Josef Koláček.

O pár kilometrů dál havarovaly kamiony

Složky IZS zasahovaly v úterý ráno také na 253. kilometru dálnice D35 u Unčovic na Olomoucku, zhruba třicet kilometrů od první nehody. Ve směru z Mohelnice na Olomouc se kousek za benzinkou Papoil střetly dva nákladní automobily.

Nehoda dvou kamionů zastavila provoz na D35.

„Provedli jsme protipožární opatření a zajistili únik provozních kapalin. Vyprostili jsme do sebe zaklesnuté vraky vozidel,“ informoval mluvčí Koláček.

Dálnice byla zcela uzavřena, před polednem byl provoz obnoven. Jednoho zraněného převezli zdravotníci do nemocnice.

V Olomouckém kraji evidují policisté letos už další dvě tragické nehody z ledna. První smrtelná havárie se stala v neděli 11. ledna dopoledne mezi obcemi Postřelmov a Klášterec na Šumpersku. Zemřel při ní sedmapadesátiletý řidič osobního auta, který sjel po předjetí jiného osobního vozu ze silnice a narazil do příkopu. V úterý 27. ledna v podvečer zahynula v České Vsi na Jesenicku po střetu s osobním autem třiasedmdesátiletá žena na elektrokole.

